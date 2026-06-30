Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y sí, sí? Miles de aficionados se reunirán para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

Este 30 de junio México llega al partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 con el paso perfecto en la fase de grupos y la presión de una nación entera sobre los hombros. El rival es Ecuador, una selección con historia, carácter y un entrenador que no llega a subestimar al anfitrión.
El Estadio Ciudad de México recibe uno de los duelos más atractivos de esta ronda. El Tri busca lo que ninguna generación reciente logró: el quinto partido. La afición ya está en las calles, los colores verde, blanco y rojo inundan la ciudad en espera.
En pocas líneas:
El partido México vs Ecuador del Mundial 2026 se convertirá en el mayor festejo público futbolero de los últimos años en la Ciudad de México, gracias a la instalación de 39 pantallas gigantes a lo largo del Paseo de la Reforma, desde el Zócalo hasta la Fuente de la Diana Cazadora, y una red de 18 festivales futboleros que transmitirán el encuentro y ofrecerán programación cultural el martes 30 de junio.