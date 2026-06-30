Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y sí, sí? Miles de aficionados se reunirán para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

Este 30 de junio México llega al partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 con el paso perfecto en la fase de grupos y la presión de una nación entera sobre los hombros. El rival es Ecuador, una selección con historia, carácter y un entrenador que no llega a subestimar al anfitrión.

El Estadio Ciudad de México recibe uno de los duelos más atractivos de esta ronda. El Tri busca lo que ninguna generación reciente logró: el quinto partido. La afición ya está en las calles, los colores verde, blanco y rojo inundan la ciudad en espera.