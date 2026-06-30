México

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y sí, sí? Miles de aficionados se reunirán para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

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Este 30 de junio México llega al partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 con el paso perfecto en la fase de grupos y la presión de una nación entera sobre los hombros. El rival es Ecuador, una selección con historia, carácter y un entrenador que no llega a subestimar al anfitrión.

El Estadio Ciudad de México recibe uno de los duelos más atractivos de esta ronda. El Tri busca lo que ninguna generación reciente logró: el quinto partido. La afición ya está en las calles, los colores verde, blanco y rojo inundan la ciudad en espera.

Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO, 24JUNIO2026.- México que venció a Chequia y cerró Fase durante la Copa del Mundo 2026, luego de ganarle 3-0 a la Selección de Chequia en el Estadio Ciudad de México. En la imagen , aficionados apoyan en el FIFA Fan Fest en el Zócalo a la Selección Mexicana al inicio del partido. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En pocas líneas:

06:22 hsHoy

CDMX aumenta pantallas para ver el México vs Ecuador: mapa y ubicaciones de los festivales gratuitos

El operativo gratuito se desplegará este martes 30 de junio desde el Zócalo hasta la Fuente de la Diana Cazadora, para que la afición tenga opciones de ver los 16vos del Mundial

CDMX aumenta pantallas para ver el México vs Ecuador: mapa y ubicaciones de los festivales gratuitos (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
CDMX aumenta pantallas para ver el México vs Ecuador: mapa y ubicaciones de los festivales gratuitos (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El partido México vs Ecuador del Mundial 2026 se convertirá en el mayor festejo público futbolero de los últimos años en la Ciudad de México, gracias a la instalación de 39 pantallas gigantes a lo largo del Paseo de la Reforma, desde el Zócalo hasta la Fuente de la Diana Cazadora, y una red de 18 festivales futboleros que transmitirán el encuentro y ofrecerán programación cultural el martes 30 de junio.

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