La "cúpula de calor" amenaza con condiciones sofocantes para los hinchas y jugadores del Mundial 2026

Las altas temperaturas y la humedad afectarán el este y el centro de Estados Unidos y zonas de Canadá durante el Mundial de fútbol y el 4 de julio (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Las altas temperaturas y la humedad dominarán gran parte del este y el centro de Estados Unidos y zonas de Canadá durante los próximos días, en coincidencia con partidos del Mundial 2026 y la celebración del 4 de julio.

El fenómeno, conocido como “cúpula de calor” o “heat dome”, amenaza con batir récords térmicos recientes y poner bajo presión a deportistas, aficionados e infraestructura regional.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por calor extremo desde Filadelfia hasta Boston, Nueva York y Washington.

Las previsiones marcaron índices de entre 40 y 46°C en varias ciudades, con una sensación térmica de hasta 43,9°C en Boston y valores similares en Kansas City y Nueva York.

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En Newark, antes de un partido en el estadio MetLife, se esperan hasta 32°C, mientras que en Toronto, donde se enfrentarán Portugal y Croacia, la temperatura también superará los 32°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por calor extremo y prevé índices de entre 40 y 46 °C en ciudades como Boston, Nueva York, Washington y Filadelfia (REUTERS/Agustin Marcarian)

El calor persistirá incluso durante la noche, una condición que reduce el alivio térmico y amplía la ventana de riesgo para quienes asistan a eventos multitudinarios al aire libre.

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Las recomendaciones sanitarias se concentran en limitar la exposición, sostener la hidratación y reconocer señales tempranas de estrés térmico.

El impacto en el Mundial y en los aficionados

El calor extremo afectará tanto dentro de la cancha como en tribunas y zonas aledañas a los estadios. Durante la actual Copa del Mundo, la FIFA implementó pausas obligatorias de hidratación de tres minutos por tiempo, una medida respaldada por médicos y defensores de la salud de los jugadores, aunque criticada por quienes consideran que interrumpe el ritmo de juego.

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La FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, sugirió postergar partidos si el estrés térmico supera ciertos umbrales definidos por la temperatura de bulbo húmedo, un indicador que incorpora humedad, viento y radiación solar.

El planteo apunta a un criterio operativo para decidir horarios y continuidad de los encuentros cuando las condiciones ambientales elevan el riesgo de enfermedad por calor.

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La FIFA implementó pausas obligatorias de hidratación en la Copa del Mundo y la FIFPRO propuso postergar partidos si el estrés térmico supera ciertos umbrales (REUTERS/Brian Snyder)

Los organizadores reforzaron la disponibilidad de agua, sombra y zonas de enfriamiento tanto en los estadios como en los Fan Festivals.

En Filadelfia, por ejemplo, modificaron los horarios de actividades al aire libre y anticiparon la presencia de equipos médicos para atender episodios de insolación o golpe de calor.

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Las autoridades sanitarias insistieron en identificar síntomas como mareos, fatiga y calambres, además de dolor de cabeza y deshidratación.

La recomendación central fue evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse antes de sentir sed, buscar sombra y limitar la actividad física en las horas más calurosas.

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Especialistas como Maggie Aldousany, de la Universidad de Miami, advirtieron que consumir alcohol durante los encuentros puede aumentar el riesgo de enfermedades por calor.

Riesgos para la salud, el rendimiento y la red eléctrica

El calor extremo puede reducir el rendimiento de los futbolistas y aumentar el riesgo de golpe de calor por esfuerzo, una emergencia médica en atletas de élite (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

El calor también impacta en el rendimiento deportivo. En condiciones de estrés térmico, los futbolistas tienden a correr menos y a asumir menos riesgos para evitar sobrecargas físicas.

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El golpe de calor por esfuerzo, cuando la temperatura corporal se eleva en exceso durante actividad intensa, puede provocar síntomas graves y requiere atención médica inmediata.

Según Alan Reppert, de AccuWeather, Nueva York registrará sus valores más altos desde 2013 durante el partido de octavos de final del 5 de julio en New Jersey.

Con ese antecedente, el foco operativo se trasladó a la prevención, la preparación de equipos de respuesta y la logística en accesos, traslados y esperas en exteriores.

La situación también pondrá bajo tensión a la infraestructura energética. El operador PJM Interconnection, responsable de abastecer a 67 millones de personas en 13 estados, anticipó una demanda récord y declaró una emergencia de fiabilidad.

También solicitó al Departamento de Energía que todas sus unidades generadoras funcionen a plena capacidad para evitar apagones.

Recomendaciones para el público y medidas de seguridad

Las autoridades recomendaron hidratarse, evitar el alcohol, limitar la exposición al sol y buscar ayuda médica ante confusión, mareos o ausencia de sudoración (REUTERS/Matthew Childs)

Las autoridades locales y la FIFA ampliaron recomendaciones: permanecer hidratado, buscar sombra, usar ropa ligera y suelta y limitar la exposición en las horas de mayor calor.

En ciudades como Toronto y Kansas City, se activaron estrategias especiales de alivio y se reforzó la presencia de personal médico en eventos.

Para quienes asistan a partidos o celebraciones al aire libre, los mayores peligros se concentran fuera de los estadios: rutas de transporte, estacionamientos y zonas de aficionados. El consumo de alcohol y la permanencia prolongada bajo el sol aumentan el riesgo de golpe de calor.

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que el calor causa más muertes al año en Estados Unidos que cualquier otro fenómeno meteorológico.

Entre las poblaciones más vulnerables se encuentran los adultos mayores, quienes toman ciertos medicamentos y quienes no están aclimatados al calor.

La recomendación clave para los asistentes es beber agua de manera constante, controlar el color de la orina y buscar ayuda médica de inmediato ante síntomas como confusión, mareos o ausencia de sudoración, señales de que el organismo ya no logra responder al estrés térmico.