México

Secretaría de Obras niega caída de viga en obra de la Calzada Flotante Tlalpan: afirma que fue un deslizamiento a nivel de piso

La tarde del 16 de mayo, una estructura metálica impactó el costado de un vehículo mientras circulaba por la zona de obras a la altura de Chabacano

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Video captado desde el interior del automóvil afectado. Crédito: Facebook - Naomi Hridaya

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) negó que una viga hubiera caído durante los trabajos de la Calzada Flotante Tlalpan, a la altura de Chabacano, la tarde de este 16 de mayo.

La dependencia precisó que lo ocurrido fue el deslizamiento de una estructura metálica que se encontraba a nivel de piso dentro del área delimitada de la obra, sin que se registrara ninguna persona lesionada.

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La versión oficial contrasta con el testimonio de Jania Tinoco, de 55 años, conductora cuyo vehículo resultó dañado durante el incidente. Según un video compartido en la red social Facebook por una mujer que dijo ser hija de Tinoco, la mujer evitó que el accidente fuera peor debido a que alcanzó a volantear.

Jania describió en entrevista con medios en el sitio que una viga de acero, sin ningún tipo de contención, cayó sobre su automóvil mientras circulaba por el carril que estaba abierto al tránsito. Señaló que no había señalamientos ni personal que desviara la circulación en ese momento.

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“Pudo haber pasado un accidente y no contarlo”, afirmó.

La SOBSE reafirma que no hubo caída de viga

La dependencia subrayó mediante un comunicado de prensa que a lo largo de la obra se tomaron las medidas de seguridad establecidas en cuanto al montaje y la construcción.

Al momento del deslizamiento, precisó, no se realizaba ningún trabajo de ese tipo.

La SOBSE explicó que los montajes y traslados de piezas pesadas se llevan a cabo exclusivamente por las noches, con la vialidad cerrada para evitar afectaciones a los usuarios de la zona.

Las autoridades reportaron que no hubo heridos tras el accidente. Crédito: Redes Sociales
Las autoridades reportaron que no hubo heridos tras el accidente. Crédito: Redes Sociales

La logística nocturna inicia una vez que el Metro detiene sus funciones a las 22:00 horas y realiza el corte de energía.

A partir de ese momento, las maniobras de montaje arrancan a las 22:45 horas aproximadamente, con la vialidad cerrada al tránsito. La dependencia señaló que este esquema opera de forma permanente durante toda la obra.

La secretaría detalló las medidas de protección diurna en la Calzada Flotante Tlalpan

Durante las horas diurnas, la SOBSE indicó que implementa medidas de seguridad a nivel de calle consistentes en la colocación y conservación de dovelas en posición para proteger la zona de obra durante las 24 horas.

Esas dovelas, precisó la dependencia, se respaldan con inspecciones continuas para su preservación.

Según autoridades, la obra también cuenta con señalizaciones y con la presencia constante de bandereros dedicados a agilizar la vialidad y a brindar apoyo a los peatones que transitan por el área.

La empresa a cargo de la obra garantizó de inmediato la atención correspondiente y la reparación integral de los daños ocasionados al vehículo de la mujer afectada, según el comunicado.

La Secretaría de Obras reiteró su compromiso con la ciudadanía para continuar ejecutando infraestructura pública de forma segura, eficiente y con apego a los estándares de protección civil y supervisión técnica en beneficio de los habitantes de la capital.

Qué es la Calzada Flotante Tlalpan y por qué la construye el Gobierno de la CDMX

La Calzada Flotante Tlalpan es un corredor peatonal elevado que se construye sobre la Línea 2 del Metro, a lo largo de la Calzada de Tlalpan y la Calzada de San Antonio Abad.

El proyecto contempla una primera etapa de 1.5 kilómetros que conectará la Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano, con un ancho aproximado de 10 metros. Incluirá áreas verdes, luminarias, mobiliario urbano y espacios de convivencia para peatones y ciclistas.

Parte de la construcción en abril de 2026. (FB/ Grupo Idinsa)
Parte de la construcción en abril de 2026. (FB/ Grupo Idinsa)

La obra forma parte de las intervenciones urbanas que el Gobierno de la Ciudad de México impulsa de cara a la Copa Mundial de Futbol 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el proyecto con el objetivo de transformar una de las vialidades más complicadas para los peatones en un espacio seguro y accesible. La meta es que el corredor esté listo el 31 de mayo de 2026, días antes del arranque del torneo.

Acuarela de obra en Calzada Flotante de Tlalpan, CDMX: columnas, andamios, excavadoras, tren naranja del Metro cubierto, cascos y herramientas.
La primera parte de la obra está prevista para ser habilitada antes del mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto total contempla una extensión de 9 kilómetros entre Tlaxcoaque y Tasqueña, aunque su conclusión completa requerirá al menos dos años más. Para el Mundial, solo la primera etapa estará habilitada.

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