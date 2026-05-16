Cae presunta líder de célula que traficaba droga en penal de la CDMX: hay seis detenidos más y cerca de mil dosis aseguradas

Operativo nocturno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. El video muestra personal armado realizando acciones en una zona urbana, incluyendo la entrada a un inmueble con un aviso de clausura. Se observa el traslado de las personas detenidas. Crédito: SSC

Juana “N”, de 52 años, presunta líder de una célula dedicada al narcomenudeo, fue detenida tras la ejecución de tres órdenes de cateo en las alcaldías Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero de la Ciudad de México

Los operativos, coordinados entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de la Secretaría de Marina (Marina) y la Guardia Nacional (GN), dejaron otras seis personas arrestadas y más de mil dosis de aparente marihuana, cocaína y metanfetamina aseguradas, además de un arma de fuego.

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Las autoridades identificaron a Juana “N” como la presunta responsable de organizar la distribución de narcóticos en calles de la colonia Bosques, la zona poniente de la capital y también dentro de un Centro Penitenciario de la Ciudad de México.

Autoridades revelaron que cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario local por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

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Juana "N" es la mujer que se encuentra señalada con un círculo rojo. Crédito: SSC

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, confirmó los operativos en su cuenta de X e identificó a los otros seis detenidos con los siguientes nombres:

Alejandro “N”

Manuel “N”

Fernanda “N”

Héctor Germán “N”

Iván Jesús “N”

Emmanuel Fernando “N”

Vázquez afirmó que las acciones se realizaron en coordinación con la fiscalía capitalina y reiteró que las autoridades no darán “ni un paso atrás en el combate a los grupos delictivos y los generadores de violencia”.

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Las autoridades no indicaron cual es el penal capitalino en el que operaba la célula delincuencia.

Juana “N” presuntamente dirigía el tráfico de drogas

El primer cateo se ejecutó en un predio de la avenida Jardín, colonia Bosques, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ahí quedaron detenidos dos hombres y dos mujeres, entre ellos Juana “N”.

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Los efectivos aseguraron 100 dosis de posible marihuana, alrededor de medio kilogramo de la misma hierba a granel, 66 dosis de aparente cristal y dos equipos telefónicos.

El operativo fue realizado por autoridades capitalinas en coordinación con fuerzas federales. Crédito: SSC

Fue precisamente en esa colonia y en la zona poniente de la alcaldía donde las autoridades ubicaron el radio de operación de la célula que presuntamente encabezaba Juana “N”.

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El cruce de información reveló que la mujer ya había pisado un penal capitalino por una causa relacionada con el narcomenudeo.

655 dosis de cocaína y un arma de fuego, entre lo asegurado en los otros dos cateos

El segundo operativo tuvo lugar en la calle Apterik, colonia El Bosque Primera Sección, también en Álvaro Obregón, donde un hombre fue detenido. Los uniformados le aseguraron 655 dosis de probable cocaína, 31 dosis de aparente marihuana, aproximadamente 100 gramos de la misma hierba a granel y un celular. Fue el cateo con mayor volumen de droga asegurada.

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Parte de las drogas aseguradas en los tres cateos. Crédito: SSC

La tercera orden se cumplimentó en la avenida Progreso Nacional, colonia Ampliación Progreso Nacional, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Dos hombres de 37 años, identificados como Iván Jesús “N” y Emmanuel Fernando “N”, fueron detenidos. Se les aseguraron 103 bolsitas de plástico transparente con probable marihuana, aproximadamente 200 gramos de la misma hierba, 49 dosis de posible metanfetamina y un arma de fuego corta color negro.

Uno de los arrestados acumula 43 presentaciones ante el Juez Cívico y un antecedente penitenciario

Entre los siete detenidos, un hombre de 40 años concentra el historial más extenso.

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Registraba un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2006 por violencia familiar y una carpeta de investigación por lesiones dolosas en el penal.

Además, acumulaba 43 presentaciones ante el Juez Cívico por cambiar el uso de destino de áreas públicas, impedir el libre tránsito de personas y ejercer comercio informal.

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Los tres inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial al término de los operativos.

Los siete detenidos, junto con la droga, el arma de fuego y los equipos telefónicos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP), quien continuará con las investigaciones y definirá la situación jurídica de cada persona.