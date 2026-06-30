Leandro Petersen, el impulsor de la marca AFA que quiere ser presidente de Boca Juniors

Leandro Petersen quiere replicar en Boca Juniors su exitosa gestión realizada en la AFA

Por estos días los fanáticos de fútbol viven pendientes del Mundial 2026, en el que la selección argentina se prepara para enfrentar al sorprendente Cabo Verde por los 16vos de final del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Pero más allá de las vicisitudes mundialistas, los hinchas también esperan con ansias el regreso del fútbol doméstico. Entre ellos, los seguidores de Boca Juniors, que renovaron su ilusión con la llegada a la dirección técnica del Vasco Arruabarrena tras el fracaso que significó la eliminación del equipo de la ribera en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este duro traspié derivó en la salida de Claudio Úbeda, un entrenador que fue respaldado por Juan Román Riquelme pese a las opiniones en contrario de la mayoría de los hinchas boquenses.

Más allá de su cuestionada gestión como directivo boquense, y si bien no lo expresó públicamente, Riquelme intentará renovar su mandato en las elecciones que se realizarán en diciembre del año próximo. De cara a esa instancia, un hombre justamente ligado a la selección argentina se prepara para competir con Riquelme por la presidencia de Boca Juniors: Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino. Se trata de la persona que a través de su gestión en AFA convirtió a la Selección en una de las marcas deportivas más valiosas del mundo.

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Petersen logró convertir a la Selección en una marca a nivel global

Sus vínculos con el fútbol

Petersen es Licenciado en Comunicación Social y Marketing, recibido en la UCES, y cuenta con más de 18 años de trayectoria en comunicación, marketing institucional y deportivo. Inició su carrera profesional en Mercado Libre (2004-06) y luego trabajó en el área de Communications Marketing de IBM (2006-2012). Entre 2011 y 2015 se desempeñó en UCES como Sports Marketing Coordinator.

En ese rol coordinó el módulo de Marketing Deportivo dentro de la Diplomatura en Gestión Deportiva, desarrollando contenidos vinculados al marketing estratégico en entidades deportivas, técnicas de comercialización, imagen institucional, programas de fidelización, generación de recursos, explotación comercial de eventos y comunicación institucional. Además, fue director de la Diplomatura en Comunicación y Marketing Deportivo, con responsabilidad sobre su desarrollo, posicionamiento y gestión integral.

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Petersen impulsó que referentes históricos de la Selección sean embajadores de la marca a nivel mundial. En la foto, junto a Sergio Goycochea

Su llegada al mundo del fútbol se produjo en 2012 en Vélez Sarsfield, donde ocupó el cargo de Marketing Manager. En la institución de Liniers lideró un proyecto de desarrollo de marketing y comunicación institucional, programas de valor para la marca, gestión comercial, vínculo con sponsors, iniciativas de captación y fidelización de socios, desarrollo de e-commerce y micrositios para socios, así como la gestión de locales comerciales y la presencia de marca en redes sociales. Su segunda experiencia ligada al deporte más popular de la Argentina la tuvo en Rosario Central, donde llegó en 2015 para desempeñarse como Chief Marketing Officer. Dos años más tarde, Petersen comenzó a trabajar en la AFA, ocupando desde aquel momento hasta la actualidad el cargo de Chief Commercial & Marketing Officer.

Desde esa función pasó a liderar la estrategia comercial y de marketing, impulsando su expansión internacional, el desarrollo de alianzas estratégicas, la valorización de marca y la consolidación global de AFA como plataforma de negocios, marketing y proyección institucional.

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El mapa que muestra la expansión comercial global de la AFA

La gestión de Petersen en AFA

Al asumir su cargo en la entidad que rige los destinos del fútbol argentino, Petersen diseñó un plan de expansión internacional que tenía como principal objetivo dejar de pensar a la AFA únicamente como una federación deportiva para convertirla en una marca global. En aquel momento, el año 2017, AFA tenía una estructura comercial limitada, escasa presencia internacional y un reducido grupo de patrocinadores. La mayor parte de los ingresos dependían de derechos tradicionales y el potencial comercial de la Selección permanecía casi inexplorado.

A través del plan impulsado por Petersen, y después de nueve años, la AFA por estos días lleva adelante proyectos comerciales en Estados Unidos, China, India, Medio Oriente, Europa y América Latina; posee academias internacionales, oficinas comerciales en mercados estratégicos y una red de más de un centenar de patrocinadores que la ubican entre las federaciones nacionales con mayor desarrollo comercial del planeta.

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En una entrevista reciente, Petersen dijo que “la AFA dejó de ser un fenómeno local para convertirse en una marca global con valor estratégico para el deporte y los negocios”. En ese línea, explicó que el proyecto contempló la profesionalización de las áreas comerciales, la segmentación de los mercados internacionales, el desarrollo de categorías específicas para sponsors y la creación de una estructura que permitiera atraer empresas globales interesadas en asociarse con una de las selecciones con mayor impacto emocional del mundo.

Un encuentro en Dallas durante los preparativos para el Mundial

Petersen remarcó que cuando comenzó el proyecto comercial la AFA contaba con apenas un puñado de sponsors y actualmente supera el centenar de acuerdos comerciales internacionales.

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Entre las compañías que forman parte del ecosistema de patrocinadores aparecen marcas líderes de distintos sectores: tecnología, inteligencia artificial, comercio electrónico, fintech, consumo masivo, logística, turismo, entretenimiento, alimentación, electrónica y desarrollos inmobiliarios.

La consultora internacional Brand Finance hizo un informe sobre las asociaciones nacionales de fútbol y ubicó a la AFA como la marca de selección nacional más fuerte del mundo, con un índice de fortaleza de 90,7 sobre 100, por encima de federaciones históricas como Brasil, Alemania, Inglaterra y Francia.

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Petersen rubricó acuerdos de AFA en todo el mundo

En 2025 y 2026 fue convocado por la Harvard Business School, en Boston, durante dos años consecutivos, para presentar a la AFA como caso de éxito en su proceso de expansión global. La exposición de Petersen en Boston estuvo centrada en la transformación institucional a través de la estrategia, el liderazgo y los modelos de negocio aplicados a la industria del deporte.

Entre los logros más destacados de la gestión Petersen está el acuerdo con Google Gemini, que se convirtió en Main Sponsor Global de todas las selecciones nacionales argentinas, desde la mayor hasta las juveniles, el fútbol femenino, futsal y fútbol playa.

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Lionel Scaloni y miembros de su cuerpo técnico suelen participar de los eventos internacionales de la AFA

El apoyo de la Scaloneta y referentes históricos

A la par de la gestión comercial, Petersen logró la alineación entre las áreas deportiva e institucional. En ese sentido, Lionel Scaloni, Walter Samuel, Roberto Ayala, y el resto del cuerpo técnico de la Selección acompañaron el proyecto e incluso participaron de varios eventos o lanzamientos de alianzas estratégicas de AFA.

Lo mismo ocurrió con figuras históricas del fútbol argentino, como Sergio Goycochea, Javier Zanetti, Hernán Crespo, Javier Mascherano y Maxi Rodríguez. Estos ex jugadores, referentes históricos de la Albiceleste, dijeron presente en clínicas internacionales, conferencias, lanzamientos de patrocinadores y encuentros empresariales organizados por la AFA.

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