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Quién es Giovanni González, el nuevo refuerzo que anunció River Plate

El elenco millonario confirmó la llegada del lateral uruguayo, quien firmó su contrato que lo unirá con la institución hasta diciembre de 2027

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Giovanni González River
Giovanni González, el nuevo refuerzo de River

El lateral uruguayo Giovanni González formalizó su llegada a River Plate hasta el 31 de diciembre de 2027 tras completar los estudios médicos y suscribir su contrato. El Millonario lo anunció este martes mediante un comunicado oficial, con el defensor ya en Alicante para sumarse a la pretemporada bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

“Este lunes 29 de junio, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club hasta el 31 de diciembre de 2027. El defensor se sumará a los entrenamientos del plantel profesional en Alicante bajo las órdenes de Eduardo Coudet”, indicó el comunicado de la institución de Núñez.

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River acordó con el Krasnodar de Rusia el pago de alrededor de 700.000 euros por el pase del defensor de 31 años, según informó TyC Sports. Su llegada responde a la salida de Fabricio Bustos, apartado del plantel junto a otros jugadores, y también apunta a cubrir el lateral izquierdo como alternativa a Marcos Acuña, ante la probable partida de Matías Viña.

González mide 1,73 metros y se define como un lateral ágil y rápido. En la faceta defensiva, su lectura de juego y el anticipo compensan su porte físico. Sus mayores virtudes aparecen en el ataque: se suma a las subidas ofensivas con criterio, sabe cuándo desbordar y cuándo recortar hacia adentro, y no rehúye el remate al arco.

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El defensor surgió en River de Montevideo y en 2018 se incorporó a Peñarol, donde estuvo hasta 2022. Luego pasó a Mallorca de España (2022-2024), antes de sus dos últimas temporadas en el club ruso. Nunca fue convocado por Marcelo Bielsa a la selección uruguaya, aunque acumula 17 partidos con la celeste.

Eduardo Coudet
Eduardo Chacho Coudet, entrenador de River Plate

Un hilo conductor une a González con el cuerpo técnico de River: Damián Musto, actual ayudante de campo de Coudet, compartió plantel con él en Peñarol. Ese vínculo fue el canal que facilitó su llegada al Millonario.

González llega en el marco de una pretemporada con plantel reducido, que llevó a Coudet a convocar juveniles de la Reserva para completar los entrenamientos. El único partido amistoso en suelo europeo está previsto ante Flamengo en Portugal. A priori, el defensor no iría de arranque, aunque si el cuerpo técnico lo ve en buenas condiciones, no se descarta que tenga minutos, dado que el único lateral por derecha disponible en Alicante es Ulises Giménez, en principio marcador central.

La incorporación de González no es el único movimiento del mercado. El club está próximo a cerrar también el regreso de Rafael Santos Borré, delantero colombiano que ya vistió la camiseta del Millonario entre 2017 y 2021, y la vuelta de Lucas Beltrán, para quien River tiene una opción de compra acordada con la Fiorentina de Italia. La dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, también trabaja en la incorporación de Ángel Correa y Thiago Almada para reforzar la zona ofensiva, aunque ambas operaciones aún no están cerradas.

En paralelo a las incorporaciones, el club lleva adelante una depuración del plantel. Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo se quedaron a entrenar en Buenos Aires. A esa nómina se sumarán Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda una vez que concluya su participación en la Copa del Mundo. Los juveniles Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco viajaron a Alicante y mantienen negociaciones abiertas para cambiar de club.

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