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El gol de Haaland que clasificó a Noruega a los octavos de final del Mundial: la conmovedora reacción de su padre en la tribuna

La selección nórdica derrotó al conjunto africano en Dallas y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a Brasil. El delantero del Manchester City anotó el tanto decisivo

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En su regreso a una cita mundialista después de 28 años, Noruega sigue avanzando a paso firme en tierras norteamericanas. El combinado nórdico superó a Costa de Marfil por 2-1 en Dallas y se convirtió en el primer equipo europeo en sellar su pase a los octavos de final tras el sorpresivo adiós de selecciones como Alemania y Países Bajos. Así, los Vikingos se medirán ahora ante Brasil el próximo domingo por un lugar en cuartos.

El gol del triunfo lo marcó la figura estelar del equipo, Erling Haaland, quien apareció a cinco minutos del cierre para definir el resultado.

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La jugada se gestó por el sector derecho: Oscar Bobb desbordó, filtró un pase de zurda hacia Patrick Berg, quien rompió líneas y se filtró en la defensa marfileña para luego tocar de primera al centro del área. Allí, el Androide empujó la pelota casi llevándosela por delante y firmó su quinto tanto en la Copa del Mundo, quedando a uno de Lionel Messi en la tabla de goleadores.

Haaland convirtió el tanto de la victoria a cinco minutos del final (REUTERS/Issei Kato)
Haaland convirtió el tanto de la victoria a cinco minutos del final (REUTERS/Issei Kato)

La celebración se extendió a la tribuna, donde el padre del delantero del Manchester City, Alf-Inge Haaland, lució emocionado. En medio de los festejos con las personas que lo acompañaban, la transmisión oficial lo enfocó sentándose tras el grito de gol, uniendo las manos y apoyando la cabeza, procesando los sentimientos y con los ojos a punto de lagrimear.

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Tras el final, el ex futbolista -que disputó con Noruega el Mundial de Estados Unidos 1994- volvió a aparecer en pantalla, esta vez con un grito eufórico celebrando la clasificación histórica de su país.

La secuencia de emociones del padre de Haaland
La secuencia de emociones del padre de Haaland
El ex futbolista acompañó a Erling a lo largo de su carrera
El ex futbolista acompañó a Erling a lo largo de su carrera

Hasta ese desenlace, el partido fue muy parejo y el propio Haaland había tenido poca participación. El seleccionado noruego se había puesto en ventaja a los 39 minutos del primer tiempo. Antonio Nusa fue el encargado de romper el cero con un golazo: encaró desde el vértice izquierdo, recortó hacia el centro y sacó un derechazo al ángulo que dejó sin chances a Yahia Fofana.

Antes de esa acción, los africanos habían inquietado con llegadas de Ghislain Konan y Nicolas Pépé, que exigieron a la defensa nórdica y al arquero Orjan Nyland.

El complemento trajo paridad en el marcador. Costa de Marfil, que nunca había superado la fase de grupos en sus participaciones anteriores, logró el empate a los 73 minutos con una gran jugada de Amad Diallo, que combinó con Pépé, se filtró y definió con zurda para igualar el resultado.

Sobre el final, la eficacia de Haaland resolvió el partido. El delantero, que venía de una actuación discreta, aprovechó la oportunidad y dio el golpe definitivo. Pese a los desesperados intentos de los africanos, no pudieron quebrar la resistencia de Nyland, quien fue clave en el tiempo añadido, evitando el empate marfileño con una atajada a mano cambiada tras un tiro libre de Diallo.

Haaland marcó su quinto gol en el Mundial y quedó a uno de Lionel Messi (REUTERS/Issei Kato)
Haaland marcó su quinto gol en el Mundial y quedó a uno de Lionel Messi (REUTERS/Issei Kato)

Así las cosas, Noruega celebró su tercera clasificación a octavos de final en una Copa del Mundo. Ya había llegado a esta instancia en los torneos de 1938 y 1998. Ahora se enfrentará a un rival de peso como Brasil, que viene de derrotar a Japón en otro reñido mano a mano. Buscará acceder a cuartos de final por primera vez en su historia.

Por su parte, en su cuarta participación, Costa de Marfil se despide con el consuelo de haber logrado su mejor actuación en el certamen, ya que consiguió superar la fase de grupos. Tanto en 2006 como en 2010 y 2014 fue eliminado en primera ronda.

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1

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