Caen tres adolescentes armados y con droga en Culiacán: llevaban un fusil SCAR, una ametralladora M249S y un rifle tipo AK-47

A los detenidos se les encontró metanfetamina tras la revisión. Crédito: SSP Sinaloa

Tres adolescentes, dos de ellos menores de edad, fueron detenidos por el Ejército Mexicano en unas cabañas del poblado El Walamito, municipio de Culiacán, tras una denuncia anónima al 089 que alertó sobre civiles armados en la sindicatura de Tacuichamona, zona rural al sur de la ciudad.

El operativo lo encabezó el Ejército Mexicano en coordinación con el Grupo Interinstitucional que trabaja en la entidad, integrado por fuerzas federales y estatales.

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Según el reporte oficial del caso, al recibir el llamado, elementos del Ejército desplegaron reconocimientos terrestres en el área, observaron a los tres individuos armados introduciéndose a las cabañas, les dieron seguimiento y procedieron a realizarles una revisión.

Arsenal, droga y vehículos asegurados en el operativo

Luego de llevar a cabo el chequeo, los elementos federales encontraron los siguientes indicios delictivos:

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Armamento asegurado a los adolescentes en la zona rural de Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa

1 fusil SCAR calibre 7.62 x 51 mm

1 ametralladora M249S calibre 5.56 x 45 mm

1 fusil tipo AK-47 calibre 5.45 x 39 mm

898 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm

216 cartuchos calibre 7.62 x 51 mm

113 cartuchos calibre 5.45 x 39 mm

1 contenedor calibre 5.56 mm

11 cargadores calibre 7.62 x 51 mm

3 cargadores calibre 5.45 x 39 mm

2 vehículos con reporte de robo

49 bolsas con presunta droga

Droga asegurada a los adolescentes. Crédito: SSP Sinaloa

Las personas detenidas, el armamento, la presunta droga y los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

En el comunicado oficial, las autoridades estatales invitaron a la ciudadanía a marcar al 911 para emergencias y al 089 para denuncias anónimas.

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Otros aseguramientos recientes en la capital sinaloense

Este mismo 16 de mayo, las autoridades reportaron que un operativo distinto en Culiacán concluyó con la detención de un hombre en la colonia Estela Ortiz de Toledo.

El operativo lo encabezó el Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPS), a través de la Policía Estatal Preventiva.

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Según datos oficiales, durante reconocimientos terrestres, personal militar ubicó a una persona del sexo masculino que, al notar la presencia de la autoridad, adoptó una actitud evasiva; los elementos se aproximaron y le realizaron una inspección.

Este aseguramiento fue reportado por la SSP Sinaloa en sus canales oficiales. Crédito: SSP Sinaloa

El civil y los objetos constitutivos de delito fueron puestos a disposición de la FGR para las investigaciones correspondientes.

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La revisión arrojó el siguiente resultado:

1 pistola marca Glock calibre .40

1 pistola marca Glock calibre 10 mm, con un cargador y 6 cartuchos

1 pistola marca Beretta calibre 9 mm, con 5 cartuchos

2 cargadores metálicos color plata

46 envoltorios color verde con material blanco en su interior

6 envoltorios con 60 bolsitas tipo mini ziploc con una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal

115 envoltorios color verde con material blanco en su interior