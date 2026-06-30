El momento del triple abrazo entre Javier Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli durante la jura del nuevo jefe de Gabinete

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli

Al concluir la ceremonia de jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei protagonizó un gesto de afecto que escapó al protocolo formal del Salón Blanco de Casa Rosada: invitó a Manuel Adorni a sumarse en un abrazo colectivo con el flamante ministro coordinador. La escena duró apenas algunos segundos, pero sirvió para confirmar, una vez más, el respaldo del jefe de Estado hacia su ex ministro coordinador, quien debió abandonar el cargo presionado por una investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

El triple abrazo se produjo una vez completada la jura. Milei, en lugar de limitarse al saludo protocolar con Santilli, extendió el gesto hacia su funcionario saliente. Al cierre del acto el Presidente le apretó el cachete a Adorni en un gesto de familiaridad, mientras el exministro coordinador recostaba su frente sobre el hombro de Milei. Fue una despedida pública que el mandatario escenificó ante gobernadores, legisladores y cámaras.

PUBLICIDAD

Adorni había estado presente en el Salón Blanco desde antes del inicio de la ceremonia: se paró al lado de Santilli e incluso se reunió con él en la previa para facilitar una transición ordenada entre ambas gestiones.

Diego Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete en el Salón Blanco de Casa Rosada y firmó el libro de actas ante dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.

La jura se celebró en el Salón Blanco de Casa Rosada pasadas las 17, con una hora de retraso respecto del horario previsto originalmente —las 16.30— por cuestiones de agenda del Presidente, quien había cancelado su participación en la Cumbre del Mercosur celebrada esa mañana en Asunción, Paraguay. Santilli prestó juramento “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios” y rubricó el libro de actas ante una sala que reunió a dirigentes del PRO y del espacio libertario.

PUBLICIDAD

Entre los presentes se contaron el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y los presidentes de los bloques en la Legislatura porteña, Matías Ranzini y Alejandro Rabinovich. También asistieron los primos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, la secretaria general de la Presidencia y el asesor presidencial Santiago Caputo, cuya presencia fue leída en el oficialismo como una señal de conformidad con la designación, en medio de la interna que precedió al nombramiento. La esposa de Santilli, Analía Maiorana, y sus hijos siguieron la ceremonia desde la primera línea del salón.

Javier Milei abrazó a Diego Santilli y a Manuel Adorni tras la jura en Casa Rosada y dejó una señal política de respaldo al funcionario saliente.

La concurrencia de 14 gobernadores otorgó al acto una dimensión política que trascendió el mero trámite administrativo. Asistieron Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba). Las invitaciones no alcanzaron a los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) ni Ricardo Quintela (La Rioja).

PUBLICIDAD

Santilli llega a la Jefatura de Gabinete tras siete meses al frente del Ministerio del Interior, cartera en la que asumió el 11 de noviembre de 2025. Antes de ese cargo, lideró la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en octubre del año anterior, en reemplazo de José Luis Espert, quien debió apartarse de la cabeza de lista por denuncias judiciales.

Diego Santilli llegó a la Jefatura de Gabinete después de siete meses al frente del Ministerio del Interior y tras una definición en la Quinta de Olivos.

La estructura que acompañará a Santilli contempla dos vicejefes de Gabinete: Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos, ocupará la vicejefatura ejecutiva —una incorporación impulsada por Karina Milei para reforzar su influencia en la mesa política del Gobierno—, mientras que Gustavo Coria, colaborador directo del nuevo jefe de Gabinete, asumirá la vicejefatura del Interior. Los roles fueron definidos en una reunión entre los tres el lunes previo al acto. El formato reedita el esquema implementado durante la gestión de Guillermo Francos.

PUBLICIDAD

A partir del miércoles, Santilli prevé mostrarse activo en los medios de comunicación y encabezar reuniones con ministros y encuentros con gobernadores. El oficialismo apuesta a que coordine con el vocero presidencial, Adrián Ravier, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández, para reimpulsar la comunicación de la gestión. Pese a que su llegada implica una reconfiguración de vínculos entre el PRO y La Libertad Avanza, desde el oficialismo descartaron que la designación se traduzca en un acercamiento entre Milei y Mauricio Macri, quien no estuvo presente en el acto aunque sí felicitó a Santilli a través de su cuenta de X y reveló haber hablado con él por teléfono antes de la reunión en Olivos.