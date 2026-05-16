México

Leonel Godoy comparece ante Fiscalía de Michoacán y lanza advertencia por acusaciones vinculadas al caso Carlos Manzo

El diputado de Morena señaló que Grecia Quiroz y Juan Manzo “padecieron de amnesia” al no incluir a Alfredo Ramírez Bedolla entre los señalados

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Primer plano de un hombre de edad media con bigote, traje oscuro y corbata roja, superpuesto a un hombre en escala de grises con camisa blanca y sombrero.
El diputado federal acudió este 16 de mayo a declarar. (Imagen ilustrativa Infobae)

El diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, compareció este sábado 16 de mayo ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) como testigo en la causa penal 220/2025, instruida por el homicidio calificado del exalcalde de Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Al concluir la diligencia en la sede de la fiscalía estatal, el legislador advirtió que quienes lo acusan sin pruebas enfrentarán consecuencias jurídicas: “Acusar sin pruebas tiene consecuencias jurídicas, penales”, dijo ante los medios de comunicación.

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Godoy Rangel renunció a los derechos que le asisten como funcionario federal para presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público y al momento de salir de las instalaciones afirmó que no tiene nada que ocultar.

Godoy pidió señaló omisión en los acusadores

El diputado calificó la denuncia de Grecia Quiroz y Juan Manzo —hermano del exalcalde— como “totalmente infundada y además selectiva”.

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Argumentó que los denunciantes señalaron únicamente a él y a otros políticos de Morena, pero omitieron a Alfredo Ramírez Bedolla, a quien el propio Manzo habría acusado públicamente meses antes de su muerte.

El operativo realizado en la madrugada del pasado domingo resultó en la muerte del jefe criminal
El enfrentamiento entre Manzo y Bedolla fue recordado por el diputado Godoy. Crédito: X/@ARBedolla

Godoy Rangel aludió a un video del 13 de julio de 2025 en el que Carlos Manzo habría hecho acusaciones graves contra Ramírez Bedolla. En el material, lo señaló de tener nexos con el crimen organizado, de ser responsable de la inseguridad en Uruapan y lo retó con palabras altisonantes.

“Qué curioso que padecieron de amnesia Grecia Quiroz y Juan Manzo y no señalan que él también tenía que comparecer”, sostuvo el legislador.

Las acciones legales, para después del proceso electoral

Godoy Rangel aclaró que no es el momento procesal para presentar denuncias contra sus acusadores.

Dijo que, una vez concluido el proceso electoral, su equipo revisará qué medidas jurídicas y penales proceden: “Ya que pase el proceso electoral, revisaremos qué medidas jurídicas tomaremos”.

Michoacán celebrará elección de gobernador en 2027, fecha en que se renovarán 17 gubernaturas en el país. La referencia de Godoy Rangel al “proceso electoral” apunta directamente a esa contienda.

La solicitud de investigación contra Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde Ignacio Campos Equihua -quien ya declaró- fue presentada el 17 de febrero de 2026 con base en 11 videos cuya autenticidad la fiscalía debía verificar antes de proceder.

“Va a tener que pasar sobre mi cadáver”: el video en que Manzo confrontó a Bedolla por la inseguridad en Uruapan

Antes de ser asesinado, el exalcalde de Uruapan grabó y difundió un video en el que confrontó directamente al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En la grabación, Carlos Manzo lo acusó de extorsionar al pueblo de Uruapan mediante la Guardia Civil y de ser responsable de la inseguridad en el municipio.

El alcalde asesinado, Carlos Manzo, reclamando al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Va a tener que pasar sobre mi cadáver”, advirtió.

Además, señaló a Ramírez Bedolla de haber “traicionado los principios del obradorismo” y de tener dentro de su gobierno a personas que había criticado durante su campaña.

“No te vamos a dejar Uruapan, no vamos a dejar que sigas imponiendo tus intereses corruptos”, le reclamó en el video.

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