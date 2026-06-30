Un investigador publicó una lista con los 10 mejores atajadores de penales del Mundial: en qué puesto está Dibu Martínez

En la jornada de 16avos, Orlando Gill se convirtió en el héroe de Paraguay en la primera tanda de penales del Mundial (AP Foto/Steven Senne)

El Mundial 2026 tiene su propio duelo paralelo al que se libra en el campo: el que ocurre desde los doce pasos. Geir Jordet, experto en penales y autor del libro Pressure, identificó para The Athletic a los diez arqueros con mayor capacidad para detener disparos desde el punto blanco en la cita mundialista. La lista mezcla titulares y suplentes, y fue elaborada principalmente a partir de estadísticas, pero también con base en la psicología.

Jordet, docente e investigador en la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte, aclaró que el porcentaje de atajadas no fue el único criterio. También evaluó el historial en tandas, el nivel de competición, la técnica de cada portero y su estilo de interacción durante el duelo. Los 145 porteros del Mundial enfrentaron un total de 4.976 penales regulares y, en promedio, detuvieron el 17,2 por ciento de ellos. Ese número sirve como línea de base para entender qué tan lejos están los nombres de esta lista del rendimiento ordinario.

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La selección no se limita a los goleros titulares. Hay suplentes en la lista, lo que abre una posibilidad táctica concreta: la de un entrenador que decida introducir a un portero específicamente para una tanda, tal como ocurrió con Tim Krul en el Mundial de Brasil 2014. Esa dimensión estratégica le da a la clasificación una utilidad que va más allá del análisis estadístico.

Entre los porteros considerados y finalmente descartados figuran el estadounidense Matt Turner, con un 28,9 por ciento de paradas, y el canadiense Dayne St Clair, con un 28 por ciento. También estuvo cerca Oliver Baumann, con 26 tapadas en 110 penales —un 23,6 por ciento— y señalado como el principal especialista en penaltis de Alemania, aunque otros porteros lo superaron en la evaluación final. La metodología de Jordet agrupó bajo el concepto de “parada” todo tipo de resultado que no terminó en gol, incluyendo disparos desviados o rechazados por el poste o el travesaño, con el argumento de que el portero merece crédito por un duelo ganado cuando el lanzador falla.

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Los 10 mejores atajadores de penales

10. Joseph Anang (Ghana)

El suplente de Ghana detuvo 12 de 32 penales a lo largo de su carrera, con un estilo sutil que incluye pequeñas acciones para incomodar al lanzador antes del disparo (Reuters/David Butler Ii)

El suplente de Ghana cierra la lista con números que llaman la atención pese a la muestra reducida. Anang, que juega para el St Patrick’s Athletic de Irlanda, enfrentó 32 penales entre lanzamientos regulares y tandas, y detuvo 12: un 37,5 por ciento. Participó en tres tandas y ganó dos. Lo que lo diferencia, según The Athletic, es su estilo poco convencional: es sutil, callado, y recurre a pequeñas acciones para incomodar al lanzador, como colocarse en el poste cuando este inicia su carrera o demorar la entrega del balón. Jordet admitió que la suerte pudo haber influido en sus cifras, pero destacó que sus comportamientos son deliberados y reproducibles.

9. Senne Lammens (Bélgica)

El suplente belga detuvo seis de los 16 penales que enfrentó, con una técnica de doble finta que aplicó ante Raúl Jiménez en la Premier League (REUTERS)

El suplente belga entra en la lista más por potencial que por trayectoria. Lammens ha enfrentado solo 16 penales, pero detuvo seis: otro 37,5 por ciento. The Athletic no encontró registros de tandas en su carrera, pero destacó su capacidad de adaptación.

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Ante Raúl Jiménez en un partido de la Premier League entre el Manchester United y el Fulham, realizó una doble finta durante la carrera del delantero y estuvo cerca de detener el disparo. El titular belga, Thibaut Courtois, tiene más experiencia —91 penaltis recibidos— con un porcentaje del 20,9 por ciento, apenas por encima de la media.

8. Dominik Livakovic (Croacia)

Dominik Livakovic participó en siete tandas de penales a lo largo de su carrera y ganó cuatro, dos de ellas en el Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Peter Cziborra)

El portero croata suma 28 paradas en 99 penales, una tasa del 28,2 por ciento, pero su valor real está en las tandas: participó en siete y ganó cuatro, dos de ellas en el Mundial de Qatar 2022. Sus cuatro paradas en duelos mundialistas —incluyendo tres ante Japón en octavos— lo ubican entre los más experimentados de la lista.

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The Athletic lo entrevistó previamente y lo describió como un especialista tranquilo que estudia a sus rivales antes del partido y mientras se aproximan desde el centro del campo.

7. Diogo Costa (Portugal)

El portero portugués detuvo tres penales en una sola tanda ante Eslovenia en la Eurocopa 2024, con un enfoque que varía según el perfil de cada lanzador (REUTERS/Pedro Nunes)

Costa acumula 17 paradas en 59 penales: un 28,8 por ciento. Lo que lo distingue, según Jordet, es su capacidad de adaptar el enfoque según el perfil del lanzador: aplica estrategias distintas ante tiradores con técnica dependiente del portero o independiente de él.

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Lo demostró en la final de la Liga de Naciones 2025 y en la Eurocopa 2024, donde detuvo tres disparos ante Eslovenia en una sola tanda.

6. Unai Simon (España)

El portero español detuvo 19 de 71 penales y ganó cuatro de las siete tandas en las que participó, con un porcentaje de efectividad del 26,8 por ciento (EFE)

La situación española tiene su propia tensión interna. Unai Simon no es el titular indiscutido del ciclo, pero sus números en penales superan a los de David Raya: 19 paradas en 71 disparos, un 26,8 por ciento, con cuatro victorias en siete tandas.

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The Athletic lo describió como un portero sin alardes ni juegos mentales ostentosos —“tan alejado de Emiliano Martínez como se puede estar"—, pero que aplica un movimiento falso que desorienta a los tiradores dependientes del portero.

5. Dean Henderson (Inglaterra)

El portero del Crystal Palace detuvo 15 de 46 penales en su carrera, con un porcentaje del 32,6 por ciento que lo ubica entre los más efectivos del torneo (REUTERS/Kacper Pempel)

Jordan Pickford tiene la experiencia acumulada de las grandes noches de Inglaterra, pero sus números están apenas sobre la media: 17,9 por ciento. Los de Henderson son otra cosa: 15 paradas en 46 penales, un 32,6 por ciento, con dos victorias en tres tandas.

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The Athletic destacó una parada ante Harry Kane en la Premier League 2022: el disparo, dirigido bajo a su izquierda, parecía destinado al gol, pero Henderson inició su movimiento con anticipación suficiente para bloquearlo de forma espectacular. Su temporada con el Crystal Palace confirmó que puede sostener ese nivel en una de las ligas más exigentes del mundo.

4. Mike Maignan (Francia)

El arquero francés ganó las tres tandas de penales en las que participó, con una estrategia que combina posiciones iniciales junto al poste y demoras deliberadas antes del disparo (Reuters/David Butler Ii)

Maignan combina volumen y efectividad: 23 paradas en 83 penaltis, un 27,7 por ciento, con tres tandas disputadas y tres ganadas, tanto en la Serie A como con la selección francesa.

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Más allá de las cifras, The Athletic resaltó su manejo psicológico del duelo: una posición inicial junto al poste, demoras deliberadas y un enfrentamiento silencioso que lo vuelven menos predecible que otros porteros de la lista. Ante Hakan Calhanoglu del Inter, esa estrategia derivó en una parada concreta.

El golero del AC Milan fue llamado a la acción en este mundial y respondió con creces. En el último partido de la fase de grupos ante Noruega, Maignan contuvo el disparo de Jørgen Strand Larsen.

3. Nikola Vasilj (Bosnia y Herzegovina)

Nikola Vasilj llegó al Mundial con el impulso de haber ganado las dos tandas de los play-offs de clasificación, ante Gales y ante Italia (Reuters/Gary Vasquez)

El portero del St Pauli llega al Mundial 2026 con el impulso más fresco de todos: ganó las dos tandas de los play-offs de clasificación, ante Gales y luego ante Italia. Sus números globales respaldan esa confianza: 16 paradas en 43 penales, un 37,2 por ciento, con seis de diez disparos detenidos en las últimas dos temporadas de la Bundesliga.

Jordet describió a Vasilj como un especialista que adapta su técnica según el lanzador: puede moverse anticipadamente hacia un lado, quedarse en el centro para reaccionar, o estar preparado para atrapar una Panenka.

El arquero de Bosnia ya enfrentó una pena máxima en este certamen. Fue ante Suiza, pero no pudo contener la ejecución realizada por el capitán suizo Granit Xhaka.

2. Yassine Bounou (Marruecos)

Yassine Bounou disputó doce tandas de penales y ganó ocho, con un movimiento previo al golpe que llevó a Erling Haaland e Ivan Toney a cambiar su técnica (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Bounou tiene el historial en tandas más extenso de la lista: 12 disputadas, ocho ganadas, incluyendo la del Mundial de Qatar 2022 ante España. Sus números regulares —26 paradas en 99 penales, un 25,3 por ciento— no son los más altos, pero su especialidad tiene nombre propio. Según The Athletic, el marroquí domina a los tiradores dependientes del portero con un movimiento previo al golpe que simula una finta, pero que en realidad es una finta de la finta.

El resultado es que el lanzador cae en la trampa repetidamente. Erling Haaland e Ivan Toney modificaron sus técnicas tras enfrentarse a él. Bounou también es uno de los pocos porteros que le detuvo un penalti a Raúl Jiménez.

El marroquí ya brilló en esta copa durante la tanda de penales ante Países Bajos en los 16avos de final, tras atajarle el último disparo a Summerville, con una técnica parecida a los arqueros de handball.

1. Emiliano Martínez (Argentina)

Emiliano Martínez ganó sus últimos seis tiroteos desde el punto blanco, con un porcentaje de paradas del 28,3 por ciento en penales regulares (REUTERS/Agustin Marcarian)

Emiliano Martínez encabeza la lista con un registro que The Athletic calificó de “otro mundo”: ganó sus últimos tandas. Sus estadísticas regulares —21 paradas en 74 penales, un 28,3 por ciento— son buenas pero no extraordinarias. Lo que lo separa del resto es el control total que ejerce sobre la dinámica de una tanda.

Según Jordet, el proceso es cuidadosamente orquestado: comienza con apretones de manos y diálogos que relajan el ambiente, y desde ahí escala hacia la interrupción deliberada, con imágenes, confrontaciones físicas y manipulaciones que mantienen al árbitro lo suficientemente satisfecho como para demorar la tarjeta amarilla.

En la final del Mundial de Qatar 2022, lanzó el balón antes del intento de Aurélien Tchouaméni y presionó a Randal Kolo Muani antes de su disparo. The Athletic lo resumió así: “Es insoportable, pero hay que admirarlo”.