Localizan sin vida a cuatro jóvenes tras volcadura de automóvil en Coronango, Puebla

La zona fue acordonada para realizar los servicios periciales. Crédito: PB Comunicación

Cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años murieron dentro de un automóvil Volkswagen, modelo Jetta, color azul, tras caer de un voladero de más de 30 metros de altura en la zona conocida como El Montero, en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, municipio de Coronango, Puebla.

Según reportes de medios locales, habrían asistido a los festejos de San Isidro Labrador.

PUBLICIDAD

El reporte llegó a las autoridades minutos antes de las 11:00 horas, de acuerdo con la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coronango.

Extraoficialmente se supo que los jóvenes habrían sido buscados por sus familias desde la noche del viernes, sin que se tuviera información sobre su paradero. Vecinos de la zona descubrieron el vehículo al fondo del voladero, completamente destrozado, y dieron aviso a las autoridades.

PUBLICIDAD

El automóvil tenía placas de circulación del estado de Tlaxcala.

Medios de la zona como PB Comunicación compartieron imágenes del sitio donde ocurrió el fatal accidente.

PUBLICIDAD

La FGE investiga causas e identidades de los fallecidos

Según el informe de las autoridades, al arribar al sitio, los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coronango realizaron una inspección visual del vehículo y localizaron a los cuatro ocupantes en su interior.

De inmediato solicitaron el apoyo de los Técnicos en Urgencias Médicas de la Coordinación de Ambulancias Municipales, quienes tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que ninguno de los cuatro jóvenes tenía signos vitales.

PUBLICIDAD

Desde esa altura habría caído el automóvil. Crédito: PB Comunicación

En el lugar trabajaron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos, quienes llevaban aproximadamente dos horas en las labores al momento del reporte extraoficial.

La Comisaría acordonó la escena y permaneció en el lugar a la espera del personal pericial.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General del Estado de Puebla tomó el caso y es la instancia responsable de determinar las causas del hecho, así como la identidad y edad exacta de las personas fallecidas.

El aviso inicial describía la volcadura de un camión, no de un auto

El reporte que llegó a los números de emergencia alertaba sobre la volcadura de un camión en la mina de Coronango.

PUBLICIDAD

Al arribar al sitio, los elementos policiales constataron que el vehículo siniestrado era en realidad un Jetta azul compacto con placas de Tlaxcala, no el camión reportado originalmente.

El automóvil presentaba severos daños producto de la caída.

PUBLICIDAD

Otros hechos en Puebla: camionero embiste a delincuente para evitar asalto en la carretera

Un conductor de tráiler no frenó ante un grupo de sujetos que bloquearon la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 240+000, entre La Estancia y Cesilio Terán.

En lugar de detenerse, aceleró y embistió a al menos uno de los hombres que no alcanzó a quitarse del camino. El incidente ocurrió de noche y fue captado por una cámara dentro de la cabina.

PUBLICIDAD

El video, grabado desde la cabina de un trailero, documenta un incidente nocturno en la autopista Puebla-Orizaba. Las imágenes muestran la carretera oscura iluminada por los faros del vehículo, cuando a la distancia, se observan luces blancas de presuntos asaltantes; sin embargo el operador no se para y embiste a uno de los sujetos que intentaron pararlo al no quitarse del camino a tiempo.

En las imágenes se distingue cómo tres individuos usaban lámparas con láser verde para intentar cegar al operador y obligarlo a parar. Según versiones en redes sociales, uno de los agresores habría quedado tendido en el pavimento.