México

Ataque armado contra agentes de seguridad deja tres detenidos en Culiacán, Sinaloa

Como consecuencia del ataque dos policías resultaron heridos

Guardar
Google icon
Ataque armado contra agentes de seguridad deja tres detenidos en Culiacán, Sinaloa
El inmueble también fue asegurado (SSP Sinaloa)

Una llamada anónima a los números de emergencia derivó en un operativo que terminó en un enfrentamiento armado en el fraccionamiento Cedros, ubicado al norte de Culiacán, Sinaloa, y el cual dejó tres civiles detenidos y dos policías heridos por esquirla.

La denuncia alertó sobre la presencia de personas armadas en un domicilio de esa zona. Al llegar al sitio, los efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) recibieron disparos, los repelieron la agresión, lo que resultó en la detención de tres individuos que resultaron lesionados en el intercambio de fuego.

PUBLICIDAD

El operativo y lo que se encontró en el domicilio

Tras neutralizar la agresión, los elementos inspeccionaron el inmueble y aseguraron tres armas largas, tres chalecos tácticos con cargadores, una camioneta y el propio domicilio.

La intervención fue coordinada por el Grupo Interinstitucional, integrado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

PUBLICIDAD

Agentes de seguridad realizaron los arrestos (AP Foto/Fernando Llano/Ilustrativa)
Agentes de seguridad realizaron los arrestos (AP Foto/Fernando Llano/Ilustrativa)

Detenidos y policías heridos

Los tres civiles capturados fueron trasladados para recibir atención médica y quedaron bajo custodia de la autoridad competente. Las pruebas materiales se pusieron a disposición de la FGR para las investigaciones del caso.

Dos elementos policiales también resultaron afectados: ambos recibieron heridas por esquirla durante el enfrentamiento y fueron llevados a un hospital para su valoración.

Otros dos detenidos en Culiacán

El mismo 14 de mayo la SSP Sinaloa informó sobre la detención de dos personas en la capital del estado. Durante la intervención, se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un vehículo.

Dos detenidos Culiacán
Los sujetos capturados (SSP Sinaloa)

La operación se originó tras recibir el reporte sobre la presencia de civiles armados en la privada Kentia del fraccionamiento Valle Alto. La denuncia fue canalizada a los elementos del GOES, quienes se trasladaron al sitio señalado.

Al llegar, observaron que dos personas descendían de un sedán portando chalecos y armas largas. Al notar la presencia policial, ambos sujetos intentaron ingresar a un domicilio, acción que fue impedida por las autoridades.

El resultado del operativo incluyó la detención de dos civiles y el aseguramiento de un fusil M4 calibre .223, un fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm, dos pistolas calibre 9 mm, seis cargadores calibre 5.56x45 mm, seis cargadores calibre 7.62x39 mm, dos cargadores calibre 9 mm, 150 cartuchos calibre 5.56x45 mm, 150 cartuchos calibre 7.62x39 mm, 20 cartuchos calibre 9 mm, dos chalecos tácticos con placas balísticas y un vehículo marca Volkswagen, línea Jetta.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Culiacán Rosales para este 15 de mayo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Culiacán Rosales para este 15 de mayo

Temperaturas en Bahía de Banderas: prepárate antes de salir de casa

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Temperaturas en Bahía de Banderas: prepárate antes de salir de casa

Clima en Puerto Vallarta: temperatura y probabilidad de lluvia para este 15 de mayo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Puerto Vallarta: temperatura y probabilidad de lluvia para este 15 de mayo

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Monterrey este 15 de mayo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Monterrey este 15 de mayo

Clima en Guadalajara: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de mayo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Guadalajara: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Baja California a “Makumba” y a “El Tony”, presuntos operadores del CJNG

Detienen en Baja California a “Makumba” y a “El Tony”, presuntos operadores del CJNG

La ruptura que terminó en tragedia: así se destruyó la alianza entre Cuén Ojeda y Rocha Moya

Detienen en Guerrero a “El Junior”, segundo al mando de Los Viagras

Extradición de “El Jardinero”, líder del CJNG, sigue interrumpida tras declarar improcedente amparo de la FGR

Más de 100 habitantes regresan a Chilapa, Guerrero, tras varios días de violencia, ataques armados e incendios que provocaron su desplazamiento forzado

ENTRETENIMIENTO

De un show cortado en el Corona Capital a su concierto en solitario: Atarashii Gakko! llega a CDMX

De un show cortado en el Corona Capital a su concierto en solitario: Atarashii Gakko! llega a CDMX

Marco Antonio Solís ‘El Buki’ se compara con Michael Jackson y posa como el ‘Rey del Pop’

U2 se reúne con Sheinbaum y la elogia por su trabajo como presidenta: “Tan fan de ti”

Tras confirmar su participación, MasterChef deja fuera a este influencer por acusaciones de ser deudor alimentario

Boletos para ver a Natalia Lafourcade en el Metropolitan: el precio más barato y cómo comprarlos antes de que se agoten

DEPORTES

Pachuca rescata el 1-0 contra Pumas con 10 jugadores y Valencia lesionado

Pachuca rescata el 1-0 contra Pumas con 10 jugadores y Valencia lesionado

FIFA transforma el Estadio Ciudad de México: inician obras para tapar los letreros de “Banorte”

Quién es William Lodmell, el portero mexicano que destaca en el Sporting de Lisboa

Chino Huerta envía mensaje sobre su futuro en el Mundial 2026, pese a haber perdido la final de la Copa de Bélgica

Alan Mozo confiesa haber sufrido depresión tras su paso por Chivas: este es el motivo