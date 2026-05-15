Ataque armado contra agentes de seguridad deja tres detenidos en Culiacán, Sinaloa

El inmueble también fue asegurado (SSP Sinaloa)

Una llamada anónima a los números de emergencia derivó en un operativo que terminó en un enfrentamiento armado en el fraccionamiento Cedros, ubicado al norte de Culiacán, Sinaloa, y el cual dejó tres civiles detenidos y dos policías heridos por esquirla.

La denuncia alertó sobre la presencia de personas armadas en un domicilio de esa zona. Al llegar al sitio, los efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) recibieron disparos, los repelieron la agresión, lo que resultó en la detención de tres individuos que resultaron lesionados en el intercambio de fuego.

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El operativo y lo que se encontró en el domicilio

Tras neutralizar la agresión, los elementos inspeccionaron el inmueble y aseguraron tres armas largas, tres chalecos tácticos con cargadores, una camioneta y el propio domicilio.

La intervención fue coordinada por el Grupo Interinstitucional, integrado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Agentes de seguridad realizaron los arrestos (AP Foto/Fernando Llano/Ilustrativa)

Detenidos y policías heridos

Los tres civiles capturados fueron trasladados para recibir atención médica y quedaron bajo custodia de la autoridad competente. Las pruebas materiales se pusieron a disposición de la FGR para las investigaciones del caso.

Dos elementos policiales también resultaron afectados: ambos recibieron heridas por esquirla durante el enfrentamiento y fueron llevados a un hospital para su valoración.

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Otros dos detenidos en Culiacán

El mismo 14 de mayo la SSP Sinaloa informó sobre la detención de dos personas en la capital del estado. Durante la intervención, se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un vehículo.

Los sujetos capturados (SSP Sinaloa)

La operación se originó tras recibir el reporte sobre la presencia de civiles armados en la privada Kentia del fraccionamiento Valle Alto. La denuncia fue canalizada a los elementos del GOES, quienes se trasladaron al sitio señalado.

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Al llegar, observaron que dos personas descendían de un sedán portando chalecos y armas largas. Al notar la presencia policial, ambos sujetos intentaron ingresar a un domicilio, acción que fue impedida por las autoridades.

El resultado del operativo incluyó la detención de dos civiles y el aseguramiento de un fusil M4 calibre .223, un fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm, dos pistolas calibre 9 mm, seis cargadores calibre 5.56x45 mm, seis cargadores calibre 7.62x39 mm, dos cargadores calibre 9 mm, 150 cartuchos calibre 5.56x45 mm, 150 cartuchos calibre 7.62x39 mm, 20 cartuchos calibre 9 mm, dos chalecos tácticos con placas balísticas y un vehículo marca Volkswagen, línea Jetta.

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