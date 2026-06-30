Javier Aguirre envía mensaje de solidaridad a Venezuela": Les mando un abrazo"

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 29, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the press conference REUTERS/Henry Romero

Durante la conferencia de prensa previa al duelo ante Ecuador en los 16vos de Final del Mundial 2026, Javier Aguirre Onaindia, director técnico de la Selección Mexicana de Futbol,, se solidarizó con el pueblo venezolano debido a los sismos del pasado 24 de junio, recordando el temblor que ocurrió en nuestro país en 1985.

“Aprovecho para mandar un enorme abrazo y cariñoso al pueblo venezolano porque recuerdo perfectamente el temblor de 1985 y es fuerte lo que está pasando en nuestro país. Les mando desde aquí un abrazo enorme a toda la gente que esté pasándolo mal, es duro y me solidarizo con el pueblo venezolano”, expresó el ‘Vasco’.

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Los comentarios de Javier Aguirre se suman a los mensajes de apoyo que han surgido en distintos caracteres del deporte latinoamericano, especialmente después de la tragedia ocasionada por los terremotos en Venezuela, los cuales han dejado más de 1,500 muertos, según cifras oficiales.

Listos para recibir a Ecuador en la Ciudad de México

Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en 16vos de Final del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

Aparte de su mensaje de apoyo a Venezuela, el DT Javier Aguirre también habló sobre la actualidad de la Selección Mexicana y los aprendizajes que ha vivido tras dirigir al combinado nacional en las Copas del Mundo del 2002 y 2010, respectivamente.

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“Muchas cosas aprendí en esos dos partidos, esos dos momentos difíciles a nivel personal y a nivel profesional y me equivoqué, me equivoqué seguramente en ambos casos y seguramente me seguiré equivocando a lo largo de mi carrera”.

“Uno nunca deja de aprender en esto, lo importante es, creo yo, no sé, no equivocarse en lo mismo, eso sería un doble error. Yo, yo creo que son connotaciones y momentos distintos a nivel personal inclusive y la gran diferencia, sin lugar a dudas, es nuestra localía, yo creo que eso es como nuestro gran jugador número 12″, comentó Javier Aguirre.

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Segundo enfrentamiento en Copas del Mundo

Ambos equipos buscarán el pase a 8vos de Final (Imagen hecha con IA).

México y Ecuador se han enfrentado dos veces en la historia de los Mundiales de futbol varonil. La primera y única ocasión ocurrió el 9 de junio del 2002, en Corea y Japón, durante la fase de grupos. La Selección Nacional ganó aquel partido, 2-1, con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado, mientras que Agustín Delgado anotó para Ecuador.

Para hoy en el estadio Ciudad de México ambas selecciones jugarán por el boleto a los 8vos de Final del Mundial 2026. El cuadro de Javier Aguirre llega invicto a este partido tras superar la primera ronda con victorias sobre Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0).

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Por otro lado, Ecuador se instaló a los 16vos de Final de manera dramática. La Tri se colocó entre los mejores terceros de la Copa del Mundo con cuatro puntos después de vencer a Alemania (2-1) e igualar con Curazao (0-0) tras caer en su debut ante Costa de Marfil (1-0).

¿A qué hora comienza el partido?

El Tricolor busca que Ecuador pagué los platos rotos tras la goleada recibida por los cafetaleros. (Jesús Aviles)

El duelo entre México y Ecuador se jugará este martes 30 de junio a las 19:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). El equipo que salga triunfador en 90 minutos seguirá en competencia y el perdedor quedará fuera.

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En caso de existir un empate, después del tiempo reglamentario, el encuentro proseguirá con dos períodos de 15 minutos. Si el marcador persiste hasta el cierre de los tiempos extras, el ganador se definirá por la vía de los penaltis.