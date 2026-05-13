Selección mexicana de Gimnasia Rítmica denuncia violencia psicológica

El representativo nacional hizo un llamado a las instituciones pertinentes como la Federación, la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano para apoyarlas con el tema (X: Olimpismo Mexicano)

La Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica decidió alzar la voz en redes sociales para denunciar episodios de maltrato psicológico y la falta de respuesta de las instituciones para apoyarlas en esta situación.

Adirem Tejada Amaro, Julia Gutiérrez Pereyra, Dalia Alcocer Piña y Kimberly Salazar grabaron el mensaje antes de comenzar su entrenamiento, dirigiéndose a la Federación Mexicana de Gimnasia, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y al Comité Olímpico Mexicano (COM).

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Finalmente, señalaron que lo único que buscan es que las instituciones actúen con humanidad, responsabilidad y escuchen a sus atletas, ya que son quienes representan al país a nivel internacional.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto por parte de las organizaciones sobre este tema.

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Gimnastas mexicanas exigen freno a conductas abusivas

La selección mexicana de Gimnasia Rítmica anuncia irregularidades y falta de apoyo

Las integrantes del equipo manifestaron su temor a quedar fuera de futuros procesos de selección por dar a conocer estos hechos, aunque señalaron que no pueden continuar en silencio y sin hablar sobre este tema.:

“Ya no podemos seguir guardando silencio. Somos atletas pero también somos humanos. Y al día de hoy estamos viviendo con preocupación y con miedo sobre nuestro futuro”, señaló Kimberly Salazar.

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Dalia Alcocer señaló que esta denuncia no responde únicamente a situaciones actuales, sino que también refleja lo vivido por generaciones anteriores, por lo que considera necesario ponerle un alto a este tipo de conductas.

La principal preocupación de las gimnastas es quedar fuera del proceso clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales se llevarán a cabo este año en Santo Domingo, República Dominicana.

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El principal temor de las deportistas es quedar fuera del proceso clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana, en 2026.

“Tenemos miedo de ser sacadas en el proceso. Miedo a perder años de esfuerzo y trabajo. De no poder representar a nuestro país en próximas competencias”, agregó Julia Gutiérrez.

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Selección de Gimnasia Rítmica hizo historia en París 2024

Julia Gutiérrez, Ana Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer

La Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica logró un hecho histórico en los Juegos Olímpicos de París 2024 al debutar por primera vez en la modalidad de conjuntos, donde presentaron rutinas de 5 aros y de 3 listones con 2 pelotas en la Arena Porte de la Chapelle.

El equipo, conformado por Dalia Alcocer, Sofía Flores, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda, finalizó en la posición 12 de la clasificación general con un puntaje total de 57.500.

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