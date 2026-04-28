¿Tarjetón digital IMSS y Credencial Universal de Salud se integrarán? Esto dice el Gobierno

La etapa de credencialización tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos mexicanos, destinados a la instalación de módulos, estaciones para toma de datos e impresión de credenciales, según la Secretaría de Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Mediante un decreto presidencial, Claudia Sheinbaum anuncia la creación del Servicio Universal de Salud, cuyo objetivo es garantizar que la población mexicana pueda atenderse en el IMSS, IMSS Bienestar y el ISSSTE, los tres sistemas de salud pública del país.

El primer paso es el registro para la credencialización, que se llevará a cabo del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026.

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La credencial, además de permitir el acceso al sistema de salud pública en todo el territorio mexicano, permitirá digitalizar los procesos médicos para un expediente unificado.

¿El Tarjetón digital IMSS y la credencial del Servicio Universal De Salud se integrarán?

No, el Tarjetón Digital del IMSS es un documento oficial digital que permite a los trabajadores y jubilados consultar datos laborales, como los desgloses de nómina y comprobantes de pago.

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Aún no hay información certificada disponible que permita saber si en un futuro el Tarjetón Digital dejará de utilizarse.

El procedimiento de registro incluye revisión de documentos, firma de consentimiento, toma de fotografía y huellas dactilares. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Documentos que la credencial del Servicio Universal de Salud sustituirá

De acuerdo con el Gobierno de México, la credencial del Servicio Universal de Salud funcionará como identificación oficial y reemplazará paulatinamente los carnets del IMSS y del ISSSTE.

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Sheinbaum sostiene que la credencial permitirá dar identidad en el sector salud y que el registro se hará bajo calendario por letra y por edad. El proceso lo coordinará la Secretaría de Salud junto a la Secretaría de Bienestar.

Seis semanas después del trámite, las personas serán notificadas mediante el número de contacto otorgado en el registro para recibir la credencial física, cuya versión digital se habilitará de inmediato.

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El objetivo de la credencialización es digitalizar el servicio de salud, acompañado del fortalecimiento del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE a lo largo de 2026, 2027 y 2028. (Visuales IA).

Cuándo y cómo se llevará a cabo la credencialización

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar —en transición para asumir la presidencia de Morena—, informa que la credencialización será gradual, conforme a un calendario determinado por rango de edad y la primera letra del primer apellido.

El proceso se llevará a cabo a través de 2.898 módulos, a cargo de 9.791 operadores, 1.706 supervisores y 5.766 servidores de la nación como personal de apoyo, de acuerdo con datos del Gobierno de México.

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El horario de atención será de lunes a sábado de 09:00 a 17:00 horas en entidades como Mexicali, Tuxtla Gutiérrez, Hermosillo, Zacatecas, Puebla, Morelia y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La ubicación de cada módulo está disponible en (gob.mx/bienestar).

Primera etapa del registro de la credencial

El calendario de registro inició el 13 de abril para las letras A y B, continuó el 14 con la letra C y siguió diariamente hasta el 25 de abril para rezagados con apellidos de la M a la Z.

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Al ser reciente el término del primer calendario, aún no se anuncian las fechas del próximo.

Para completar el trámite, la Secretaría de Bienestar informa que las personas deben presentar identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un teléfono de contacto.

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Identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio son documentos necesarios para el registro de la credencial, en el caso de personas mayores de edad. (Imagen: Gobierno de México).

¿Qué información incluye la credencial de salud universal?

La credencial impresa contendrá nombre, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y condición de donador de órganos.

Incluirá dos códigos QR: uno para acceder a la institución de derechohabiencia y otro para localizar la unidad de atención médica más cercana.

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La versión digital estará disponible en la App MX con los mismos datos que la física, según Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.

La credencial también dará entrada a un expediente médico electrónico con historial clínico, estudios, recetas, cambios de derechohabiencia y domicilio, y citas de atención. A través de ella, el usuario podrá agendar citas y conocer su clínica asignada.

La versión digital de la credencial en la App MX incluirá la institución de derechohabiencia y la clínica asignada, además de los datos que aparecen en la versión física. (Imagen: Gobierno de México).

El sistema facilitará el intercambio de información y servicios médicos entre IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, servicios sanitarios estatales, instituciones militares e institutos nacionales de salud.

Etapas para la formalización del Servicio Universal de Salud

El Gobierno de México prevé un calendario de gestiones para el desarrollo del Servicio Universal de Salud.

En 2026, la aplicación móvil que acompañará la credencial permitirá consultar en tiempo real la derechohabiencia y visualizar unidades de salud y hospitales disponibles.

Para 2027, la app incorporará gestión de citas, historial médico, expediente digital, teleconsulta e inteligencia artificial en salud.

La notificación para recoger la credencial física llegará vía SMS o llamada del 079, seis semanas después del registro. (Visual IA).

En el segundo semestre de ese año se prevé el intercambio de servicios especializados: atención universal en urgencias, continuidad de hospitalización, atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia, implementación del Código Infarto con servicios de hemodinamia y del Código Cerebro para eventos cerebrovasculares.

Para 2028 se buscará el suministro universal de recetas médicas, consultas externas de especialidad, hospitalización referenciada y un primer nivel de atención abierto para padecimientos crónicos.