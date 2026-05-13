Estos son los títulos que América todavía podría ganar antes del Mundial 2026

(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

La eliminación del América en los Cuartos de Final del Clausura 2026 frente a Pumas UNAM representó uno de los golpes más duros para la afición azulcrema en los últimos torneos. Sin embargo, pese al fracaso del primer equipo varonil, la institución de Coapa todavía tiene varias oportunidades de conquistar campeonatos antes del arranque de la Copa Mundial 2026.

El torneo internacional comenzará el próximo 11 de junio de 2026 en el ahora llamado Estadio Banorte, inmueble que albergará el duelo inaugural entre México y Sudáfrica. Antes de esa fecha, América aún tiene representación en distintas categorías y competencias que podrían darle alegrías a sus seguidores.

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(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

La posibilidad más cercana se encuentra en el equipo femenil. El Club América Femenil disputará la Final del Clausura 2026 contra Rayadas de Monterrey. El encuentro de ida se jugará el jueves 14 de mayo en el Estadio BBVA, mientras que la vuelta se celebrará el domingo 17 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Después de igualar en fase regular, ambos equipos prometen una serie llena de intensidad y goles. (Ilustración: Jesús Aviles)

Además, la categoría Sub-21 del conjunto azulcrema también se encuentra muy cerca de un campeonato. Los juveniles disputarán la Final frente a Club Deportivo Guadalajara. El primer partido se jugará el 13 de mayo y la vuelta se realizará el 17 de mayo en las instalaciones del club.

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El club de Coapa todavía tiene representantes peleando campeonatos en México y otras competencias.

Las esperanzas no terminan ahí. El equipo Sub-19 Femenil todavía pelea por avanzar en la fase final, donde deberá medirse ante Tigres UANL Femenil en los Cuartos de Final. De igual manera, las categorías Sub-17 y Sub-15 varoniles continúan en competencia buscando avanzar a las semifinales.

América y Chivas disputarán de la Sub-21.

Incluso fuera de la estructura oficial de la Liga MX, América mantiene presencia en otras competencias. El club participa en la Queens League, torneo impulsado por Gerard Piqué.

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Las águilas tendrán un duro rival, La Raniza.

En esa competencia, el representativo azulcrema enfrentará a Raniza FC en los Cuartos de Final. El equipo rival es presidido por Alana Flores, actual pareja del defensor americanista Sebastián Cáceres, mientras que el conjunto azulcrema tiene como presidenta a la influencer Gigi o mejor conocida en redes como Galaisha.

America en la Queens League está brillando.

Aunque el golpe en la Liga MX todavía pesa en Coapa, el club aún tiene múltiples caminos para intentar sumar títulos antes de que el Mundial 2026 paralice nuevamente al futbol mexicano.

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