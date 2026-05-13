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Con escueta respuesta, Sheinbaum dice desconocer si Los Chapitos buscan acuerdo con EEUU

La presidenta de México dijo desconocer sobre el tema este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, de pie frente a un podio con el escudo nacional, con la bandera de Estados Unidos y dos hombres borrosos detrás.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un podio, con la bandera de Estados Unidos y las figuras difuminadas de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar detrás, simbolizando los complejos retos bilaterales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que se difundiera información sobre que presuntamente Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, estarían negociando con Estados Unidos su posible entrega desde hace un año aproximadamente, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, dijo desconocer sobre el tema.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la mandataria nacional fue cuestionada sobre el tema, a lo que dijo que “no, no tenemos información (...) pero sería interesante, fíjense lo que, es decir, a partir de la detención de este narcotraficante (Ismael El Mayo Zambada) que es llevado a Estados Unidos, que nunca quedó claro cómo se fue, empieza un conflicto de ese mismo grupo interno, derivado de una traición interna, y la violencia que se desata en Sinaloa”.

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Dijo que, a todos los que se dedican a investigar este tipo de temas, es interesante que se revise cómo se da esa situación.

“¿Qué hace el gobierno? Bueno, es nuestra visión, la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gabinete de seguridad, contruir la paz y la tranquilidad para el pueblo de México ¿Cómo? En el marco de la ley, con una estrategia que va dando resultados. Si en algún otro gobierno que en el pasado se dio, ahí está el caso tan sonado que hemos dicho aquí de García Luna, que hizo acuerdos con un grupo criminal, entonces, si algún otro gobierno piensa otra cosa, lo habrán pensado en su momento, nuestro caso no es así“, señaló la mandataria.

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Hijos de El Chapo estarían negociando su entrega con EEUU, señala Los Angeles Times

Recientemente se dio a conocer que los hijos de El Chapo Guzmán que se encuentran al frente de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, podrían encontrarse en un momento clave luego de la cooperación que mantienen sus hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López con las autoridades de Estados Unidos, tras su arresto.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Los Chapitos
Los Chapitos estarían negociando su entrega con EEUU. Foto: Jesús Aviles / Infoabe México

Y es que, luego de que se emitieron al menos once acusaciones contra políticos, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, los líderes de Los Chapitos estarían analizando su posible entrega a Estados Unidos, reveló un artículo de Los Angeles Times, un medio estadounidense.

Según el reporte, dos fuentes familiarizadas con los casos indicaron que los dos hermanos, por los que EEUU ofrece 10 millones de dólares como recompensa por cada uno a quien entregue información que lleve a su captura, han mantenido contacto con las autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de una entrega negociada.

Una de las fuentes declaró que las negociaciones tendrían un año, aproximadamente, de haber iniciado, por lo que se sospechaba que estaban esperando ver el curso de la resolución de los casos de Ovidio y Joaquín Guzmán antes de tomar una decisión.

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