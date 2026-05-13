Este es el centro comercial donde podrás intercambiar tus estampas Panini del Mundial 2026 en CDMX

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre por el álbum Panini rumbo al Mundial 2026 ya comenzó en la Ciudad de México y, como cada edición, miles de aficionados buscan completar sus páginas entre sobres, intercambios y las estampas más difíciles de conseguir.

En medio de ese ambiente mundialista, el centro comercial Manacar prepara una jornada especial para todos los coleccionistas que quieran intercambiar estampas repetidas, convivir con otros fans y disfrutar de distintas actividades durante el día.

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La dinámica será sencilla: los asistentes podrán llevar sus tarjetas repetidas, sentarse en las mesas de intercambio y buscar las estampas que les faltan para acercarse a completar el álbum oficial del Mundial 2026.

El evento será gratuito y está pensado tanto para aficionados al futbol como para familias y grupos de amigos que quieran vivir desde ahora el ambiente previo a la Copa del Mundo.

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Habrá talleres y actividades especiales

(PANINI OFICIAL)

Además del intercambio de estampas, el centro comercial contará con talleres y actividades recreativas para quienes quieran pasar la tarde completa en el lugar.

Uno de ellos será un taller de tazas personalizadas, donde los asistentes podrán diseñar y decorar su propia taza con diferentes materiales y colores. La actividad se realizará este jueves 14 de mayo a las 16:00 horas.

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También habrá un taller para crear perfumes personalizados, en el que los participantes podrán combinar distintas esencias y diseñar un aroma propio. La actividad comenzará este mismo jueves 14 de mayo a las 14:00 horas.

El centro comercial Manacar se encuentra en Av. Insurgentes Sur 1457, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

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