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Juan Carlos Rodríguez lanza una ‘bomba’ y revela quiénes fueron los culpables de su salida de la FMF

Los planes de apertura al capital internacional y nuevas reglas para la gestión del balompié se quedaron en el papel luego de interrumpir su proyecto en el futbol mexicano

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Juan Carlos Rodríguez
El extitular de la FMF evidenció las fallas que se tuvieron durante su gestión. (Foto: Captura de pantalla/ TUDN Mex)

La salida de Juan Carlos la “Bomba” Rodríguez como Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló tensiones internas y desacuerdos sobre el futuro de la Liga MX.

El pasado 13 de diciembre de 2024, Rodríguez renunció a su cargo tras enfrentar la falta de apoyo entre los dueños de equipos y divergencias por la transparencia en el manejo de recursos, así como la distribución equitativa de inversiones, en pleno proceso de preparación rumbo al Mundial 2026.

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Su renuncia habría sucedido en la Junta de Dueños de la Liga MX que se realizó en las instalaciones de la FMF en Toluca.

¿Qué sucedió?

La renuncia de Rodríguez respondió a un ambiente adverso dentro de la Liga MX. El excomisionado denunció que un grupo de directivos con intereses opuestos boicoteó sus propuestas para transparentar las operaciones y modernizar la estructura del futbol mexicano.

Además, buscó la creación de un fondo de inversión internacional de USD 1,250 millones y la unificación de derechos televisivos, pero la resistencia de sectores clave, especialmente en temas de transparencia total y reparto de comisiones, impidió concretar su proyecto.

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Rodríguez relató que la noche antes de renunciar supo del movimiento en su contra y, tras una llamada determinante, decidió dejar el puesto. “No estaban de acuerdo en la comisión y se empezó a hacer un grupo muy extraño que por diferentes intereses se alineó para boicotearme”, declaró el excomisionado, señalando que la falta de respaldo definitivo de los dueños fue el factor crucial para su decisión.

Durante su gestión, reconoce errores, entre ellos el no haber tratado directamente con los propietarios de los equipos y haberse enfocado principalmente en altos directivos. Esta distancia dificultó alcanzar consensos fundamentales y limitó el avance de los cambios que proponía. Varios de los dueños también se opusieron a que Rodríguez recibiera comisión por la gestión del fondo, lo que debilitó su iniciativa.

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La Bomba Rodríguez prefirió hacerse a un lado del proyecto.

¿Qué dejó ‘La Bomba’ para el futbol mexicano?

Uno de los cambios más visibles durante su administración fue la creación de torneos como la Leagues Cup y el Campeón de Campeones. Estas competencias, que concentran la mayoría de sus partidos en Estados Unidos, recibieron fuertes críticas de la afición mexicana. Según Rodríguez, dichas modificaciones buscaban fortalecer la proyección comercial y la estructura del balompié nacional, aunque la acogida entre los aficionados fue limitada.

En materia de inversión, detalló que siete de los diez fondos consultados presentaron ofertas por adquirir el 10% de la empresa, lo que situó la valoración de la Liga MX entre USD 11 mil millones y USD 14 mil millones. La condición primordial de transparencia total en las operaciones de los clubes fue un escollo insalvable, por lo que varios propietarios se negaron a avanzar en la modernización propuesta.

La propuesta de abrir el futbol mexicano al capital internacional mediante la transparencia de las finanzas de los clubes provocó una fractura entre quienes favorecen esquemas modernos y quienes prefieren mantener los modelos tradicionales de gestión.

“En México hay grandes operadores, pero no querían enseñar cómo se cocina”, expresó Rodríguez respecto a la renuencia de algunos dueños a transparentar procesos internos.

El excomisionado afirmó que su trabajo se encaminó a profesionalizar la gestión del futbol nacional y a atraer inversión foránea, pero el desacuerdo interno terminó por frenar el proyecto. Si bien logró avanzar en áreas como la renovación del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, la falta de alineación entre los principales actores limitó la continuidad de sus propuestas.

JC Rodríguez
Durante su gestión estuvo acompañado de los altos mandos del futbol mexicano. (Foto: Twitter/FMF)

¿Quién es ‘La Bomba’?

Juan Carlos Rodríguez asumió como Alto Comisionado en 2023, tras la renuncia de Yon de Luisa y el fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022. Desde su arribo, impulsó un proyecto para reconstruir las bases deportivas y comerciales rumbo al Mundial 2026. Entre sus primeras acciones destacan la destitución de Diego Cocca como entrenador y la designación de Jaime “El Jimmy” Lozano, quien posteriormente fue reemplazado por Javier “El Vasco” Aguirre.

A lo largo de su gestión, Rodríguez estructuró un esquema para atraer inversión internacional y fortalecer la Liga MX, colaborando con fondos como Apollo Global Management. Sin embargo, el rechazo de algunos dueños ante los nuevos torneos y las estrategias de crecimiento generó un entorno hostil que terminó orillándolo a dejar el cargo.

La falta de consenso respecto a la transparencia, la gestión de recursos y las rutas de modernización mantiene en suspenso el destino inmediato de la Liga MX. El caso Rodríguez expone cómo los intentos por abrir el futbol mexicano a dinámicas globales se topan con viejas resistencias, perfilando un debate crucial para los próximos años.

Incluso tras su salida de la FMF, los temas de transparencia y modernización promovidos por Rodríguez continúan presentes en la discusión sobre el futuro del balompié nacional.

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