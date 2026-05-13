Mujeres con Bienestar Edomex 2026: documentos y dónde se entregan las tarjetas para recibir el apoyo de 2 mil 500 pesos

Durante este mes, miles de mujeres mexiquenses recibirán la confirmación oficial de la Secretaría de Bienestar del Estado de México sobre el arranque de la entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar Edomex (Gob. Edomex)

Durante este mes, miles de mujeres mexiquenses recibirán la confirmación oficial de la Secretaría de Bienestar del Estado de México sobre el arranque de la entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026. Cabe indicar que el operativo va dirigido a quienes estaban en lista de espera con folios 2023 y 2024 y que recientemente completaron su actualización de datos ante los Servidores del Pueblo.

Solo las seleccionadas reciben notificación oficial para acudir a recoger el plástico. Para obtener el apoyo, deben presentar documentación solicitada y activar la tarjeta, paso indispensable para recibir los depósitos bimestrales de 2 mil 500 pesos.

PUBLICIDAD

Dónde se hará la entrega de tarjetas para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar

La entrega de tarjetas se organiza por regiones y no se realiza de forma simultánea en todo el estado. Para quienes desean saber cómo, cuándo y dónde recoger el plástico, la Secretaría de Bienestar del Edomex informó que las seleccionadas serán notificadas a través de canales oficiales. Recomienda no presentarse en las sedes si no se cuenta con esta notificación, con el fin de evitar filas o traslados innecesarios.

Durante la segunda semana de mayo, los municipios confirmados para recibir tarjetas incluyen Toluca, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Coacalco y Tultitlán. La dependencia estatal actualiza periódicamente la lista de sedes, sumando nuevas localidades.

PUBLICIDAD

En meses previos ya se habían realizado entregas exitosas en municipios mexiquenses como Toluca, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Coacalco y Tultitlán.

El mecanismo considera a quienes recibieron la confirmación por correo electrónico, llamada telefónica o mensaje directo de la Secretaría. Las autoridades subrayaron que la entrega es ordenada y de forma escalonada para asegurar la seguridad y correcta atención a cada beneficiaria.

PUBLICIDAD

Mujeres con Bienestar es uno de los programas impulsados por el Gobierno del Estado de México que busca seguir apoyando a la población más vulnerable (Gobierno del Edomex)

Documentos y dónde se entregan las tarjetas para recibir el dinero de Mujeres con Bienestar Edomex

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las beneficiarias deben presentar los siguientes documentos en original y copia para recibir el plástico:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio actual

CURP

Constancia de actualización de datos

PUBLICIDAD

Tras recibir la tarjeta, es obligatorio activarla. Solo con el plástico activo los depósitos bimestrales de 2 mil 500 pesos comenzarán a reflejarse.

Para dudas o problemas con el sistema de la tarjeta, pueden comunicarse al teléfono de asistencia 55 9370 0924. Este paso es esencial para que los beneficios económicos lleguen sin retrasos durante el resto de 2026.

PUBLICIDAD

Recientemente, el programa incorporó a 500 mil nuevas beneficiarias con folio, de modo que la entrega de tarjetas continuará activa a lo largo del mes y conforme se designen nuevas sedes y fechas dentro del Estado de México.