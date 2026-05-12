Entrar a México desde España para el Mundial 2026: visa, papeles y requisitos

No se permite el ingreso bajo condición turística para actividades como trabajo, estudios o voluntariado remunerado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aficionados españoles que planean viajar a México para asistir a los partidos del Mundial 2026 pueden ingresar al país sin necesidad de tramitar una visa, siempre que el viaje tenga fines turísticos y la estancia no exceda 180 días.

De acuerdo con la normativa vigente del Instituto Nacional de Migración (INM), las personas originarias de España forman parte del grupo de países exentos de visa para ingresar como visitantes temporales por motivos turísticos.

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Al arribar a México, los ciudadanos españoles deben presentar un pasaporte vigente en los filtros de revisión migratoria. No se acepta el Documento Nacional de Identidad (DNI) ni otros documentos de identidad para este trámite.

En el caso de quienes ingresan por vía aérea, la Forma Migratoria Múltiple (FMM) se genera automáticamente y no es necesario portar el formato físico, mientras que quienes lleguen por vía terrestre deben llenarla y presentarla al personal migratorio.

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La estancia máxima de 180 días no puede extenderse ni convertirse automáticamente en residencia temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad migratoria mexicana está facultada para requerir documentación que acredite el motivo turístico del viaje, como reservaciones de hotel, boletos de regreso o itinerarios completos.

Es fundamental que los aficionados cuenten con pruebas de alojamiento para toda la estancia y documentación que demuestre solvencia económica suficiente para sufragar los gastos durante su visita.

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Requisitos migratorios y duración máxima de la estancia

La entrada sin visa para ciudadanos españoles está sujeta a una estancia máxima de 180 días en calidad de visitante sin permiso para actividades remuneradas.

El ingreso sin visado se concede únicamente si el motivo es turístico o si la persona realiza funciones empresariales para una compañía extranjera sin percibir salario en territorio mexicano.

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Para quienes viajan exclusivamente para disfrutar de los partidos del Mundial 2026, se recomienda reunir y conservar todos los comprobantes de hospedaje y transporte.

Las autoridades mexicanas pueden negar la entrada inmediata si detectan documentación incompleta o irregularidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad migratoria puede solicitar estos documentos al momento de ingresar. Además, se debe conservar la parte de la FMM devuelta por el funcionario, ya que será requerida junto con el pasaporte al salir del país.

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Restricciones y situaciones especiales para aficionados españoles

Si el viajero cuenta con doble nacionalidad española y mexicana, está obligado a ingresar y salir de México utilizando el pasaporte mexicano.

La legislación nacional exige que quienes posean doble ciudadanía sean identificados como mexicanos durante su permanencia en el país.

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El ingreso sin visado no permite realizar actividades remuneradas ni trabajar en México.

Si se detecta que el visitante realiza actividades incompatibles con su condición migratoria, puede ser retenido en una estación migratoria y expulsado del territorio nacional.

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El incumplimiento de la obligación de usar el pasaporte mexicano, en caso de doble nacionalidad, puede causar retrasos en migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades migratorias niegan la entrada a quienes no pueden demostrar el motivo turístico de su viaje o la fuente de recursos económicos. Esto puede implicar la retención temporal y el retorno inmediato para quienes lleguen sin la documentación adecuada.

Consejos y advertencias para los visitantes

En el contexto del Mundial 2026, se espera un incremento significativo en el flujo de visitantes internacionales. Por ello, las autoridades mexicanas han reforzado los controles en los puntos de entrada y recomiendan a los aficionados que preparen toda la documentación antes de viajar.

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Es importante considerar que, aunque el acceso turístico es ágil para españoles, cualquier irregularidad documental puede ocasionar retrasos, entrevistas adicionales o incluso la negativa de ingreso.

Mantener todos los papeles y comprobantes resguardados y a la mano es fundamental para un viaje sin contratiempos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración.

Los boletos de regreso pueden ser solicitados como prueba del propósito temporal del viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La permanencia en México por más de 180 días, o el ejercicio de actividades incompatibles con la condición de turista, puede acarrear sanciones graves como la retención en estaciones migratorias y la expulsión del país.

Quienes permanezcan temporalmente en México pueden inscribirse en el Registro de Matrícula Consular en los consulados generales y honorarios españoles del territorio mexicano, de acuerdo con las instituciones.