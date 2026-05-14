Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas: “Es una persona siniestra”

En respuesta a Pati Chapoy, quien lo acusó de llevarse arte, ropa y botellas de la casa de su hermano Daniel Bisogno, Alex la retó a presentar pruebas e invitó a revisar el circuito cerrado de cámaras de la propiedad. (Televisa / Azteca)

Alex Bisogno reta a Pati Chapoy a demostrar que robó algo de la casa de su hermano Daniel, fallecido en febrero de 2025, y la acusa de repetir “calumnias” que presuntamente le dicta la exesposa del conductor sin verificar ninguna de ellas.

El mensaje llegó después de que Chapoy, en una entrevista con Matilde Obregón, volvió a señalar a Alex B de supuestamente haber sacado de la vivienda de Daniel Bisogno piezas de arte, botellas de la cava, una cafetera, ropa y enseres domésticos. Alex respondió en el programa Chismorreo y en una entrevista con Hugo Maldonado, donde negó punto por punto cada acusación.

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“Demuéstreme que yo robé algo de casa de Daniel”

El conductor advirtió que dejará de confrontarla públicamente: "Ya no pienso pelear con usted. Me quedaré sentado nada más viendo cómo el karma hace su trabajo". (Ventaneando // IG: @bisognodaniel)

“Demuéstrame que yo saqué cosas que no me pertenecían. Demuestra que yo tomé arte de su casa. Daniel ni arte tenía”, dijo Alex Bisogno al programa Chismorreo. El hermano del fallecido conductor usó también el argumento de la talla para desmontar la acusación sobre la ropa: “Daniel medía uno noventa y dos de estatura, calzaba cinco números más que yo. Demuéstreme que yo saqué una cosa de Daniel”.

Sobre las supuestas botellas de alcohol, el conductor fue igual de directo: “No las tomé, pero así hubiera sido, ¿qué? ¿También se las pensaba tomar Micaela? ¿O para quién iban a ser en todo caso?”. Luego invitó a la conductora de Ventaneando a revisar el circuito cerrado de cámaras de la propiedad y, de paso, a explicar el paradero del automóvil de su hermano: “Que me platique quién se llevó el coche de Daniel, porque no sabemos todavía. Las pantallas, la camioneta”.

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Alex Bisogno señala a Cristina Riva Palacio como fuente de las acusaciones

Alex Bisogno negó haber sustraído objetos de la casa de su hermano Daniel y señaló a Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor fallecido, como la fuente de las acusaciones que Pati Chapoy ha repetido sin verificar. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Alex apuntó directamente contra Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel, como la persona que habría alimentado a Chapoy con información falsa. “Todo lo que Cristina le ha dicho sobre nosotros son mentiras. Le dijeron que yo tenía las cenizas de mi hermano y que estaban con las de mi mamá. No fue cierto. Se los demostré”, afirmó.

El caso forma parte de un juicio de intestado que, según Alex Bisogno, sigue en curso y en el que nadie debería intervenir.

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Alex también recordó que existe una denuncia formal y fotografías de una extorsión ocurrida semanas antes de la muerte del conductor, documentos que, según dijo, Chapoy no ha querido revisar.

“Sus ataques solo hablan de su decadencia como periodista, como profesional, pero sobre todo como ser humano”, sostuvo Alex, quien advirtió que dejará de confrontarla públicamente: “Ya no pienso pelear con usted. Me quedaré sentado nada más viendo cómo el karma hace su trabajo”.

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Asimismo la acusó de usar sus micrófonos para “destruir y calumniar”, le recordó que su padre —también padre de Daniel— sufre con cada una de sus declaraciones, y cerró con una advertencia: tiene información sobre el maltrato psicológico a sus colaboradores y sobre el caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi.