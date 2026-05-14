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DIFEM lanza segunda convocatoria de Adopción 2026 en Edomex: estos son los requisitos

El proceso de adopción se realizará en solo dos días

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segunda convocatoria de Adopción 2026 en Edomex DIFEM
DIFEM abre su segunda convocatoria de Adopción 2026 (Gob. Edomex)

Con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar seguro, estable y lleno de amor, el gobierno del Estado de México, anunció la Segunda Convocatoria de Adopción 2026, impulsada a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).

La directora general del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, destacó que esta convocatoria busca fortalecer la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, permitiéndoles integrarse a familias que les ofrezcan bienestar emocional, estabilidad y nuevas oportunidades de vida.

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“Con El Poder de Servir trabajamos para que más menores puedan crecer en un ambiente familiar amoroso y seguro”, expresó la funcionaria.

DIFEM garantiza procesos transparentes y certificados

Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria es que el DIFEM cuenta con la Certificación ISO 9001:2015 en materia de adopciones, lo que garantiza procedimientos transparentes, profesionales y enfocados en el interés superior de la niñez.

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Las autoridades estatales señalaron que el objetivo principal es asegurar que cada proceso de adopción se realice con responsabilidad, legalidad y acompañamiento especializado para las familias solicitantes.

Además, el organismo mantiene seguimiento integral durante las distintas etapas del proceso, priorizando siempre la protección y bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria de adopción 2026?

Segunda convocatoria de Adopción 2026 en Edomex DIFEM familia
Estos son los requisitos para la segunda convocatoria de Adopción 2026 (Gob. Edomex)

La convocatoria está abierta para personas mayores de 21 años que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades mexiquenses.

Podrán participar:

  • Personas solteras
  • Matrimonios civiles
  • Concubinos con sentencia expedida por un Juzgado Familiar
  • Solicitantes a nivel estatal, nacional e internacional

El proceso se llevará a cabo los días 14 y 15 de mayo de 2026 y está dirigido a personas interesadas en brindar un hogar a menores que actualmente se encuentran bajo tutela institucional.

La recepción de documentos se realizará en un horario de 09:00 a 17:30 horas.

Requisitos para iniciar el trámite de adopción en Edomex

Entre los documentos que deberán presentar las personas interesadas destacan:

  • Copia certificada del acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente
  • Acta de matrimonio o sentencia de concubinato
  • Fotografía infantil a color
  • Referencias familiares

Las autoridades recomendaron acudir con toda la documentación completa para agilizar el proceso de recepción y evaluación.

¿Dónde entregar los documentos?

Proceso de adopción Edomex DIFEM
Los documentos se deben entregar en las oficinas del DIFEM, ubicadas en Toluca (Especial)

La documentación será recibida en la Subdirección de Adopciones y Familia de Acogida del DIFEM, ubicada en: Andrés Quintana Roo Norte número 1212, colonia Villa Hogar, en Toluca.

Asimismo, el DIFEM puso a disposición el correo electrónico dif.adopciones@edomex.gob.mx para resolver dudas y brindar orientación a las personas interesadas en participar en esta Segunda Convocatoria de Adopción 2026.

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