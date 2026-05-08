Seguro de daños Infonavit: cómo solicitarlo y qué cubre en 2026

El seguro de daños Infonavit no cubre bienes muebles, solo la estructura de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El seguro de daños por siniestro es un beneficio para propietarios de vivienda que adquirieron su casa o departamento con crédito Infonavit.

Este seguro ayuda a reparar la propiedad si sufre daños por situaciones súbitas e imprevistas, conocidas como siniestros.

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Entre las causas cubiertas se encuentran desastres naturales como huracanes, terremotos, inundaciones, incendios, granizadas, deslaves, ciclones, tornados o erupciones volcánicas, así como accidentes domésticos y otros imprevistos especificados en la póliza.

Cada póliza de daños Infonavit tiene exclusiones específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El seguro cubre tanto desastres naturales como accidentes, siempre que la afectación ocurra de manera súbita y no por falta de mantenimiento o daño progresivo.

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Algunas de las situaciones amparadas incluyen incendios domésticos, caída de árboles, explosiones o caída de objetos desde un avión.

¿Qué cubre el seguro de daños?

Para acceder al seguro, es necesario contar con un crédito hipotecario vigente con Infonavit y estar al corriente en los pagos.

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El propietario debe reportar el siniestro lo antes posible y hasta dos años siguientes al incidente.

Si el crédito tiene pagos pendientes, primero debe regularizarse o firmar un convenio de regularización en el área de Cartera de las oficinas locales del Infonavit.

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Los pagos de indemnización por pérdida parcial solo pueden cobrarse en sucursales bancarias autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El seguro no aplica para créditos Mejoravit, y en el caso de créditos Cofinavit, solo cubre la parte financiada por Infonavit.

Para créditos conyugales y Unamos Crédito, la indemnización se asigna al crédito principal o al que no haya sido liquidado, según el caso.

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Quedan excluidos de la cobertura los daños ocasionados por falta de mantenimiento, desgaste paulatino, mala compactación de terreno, defectos de construcción o materiales deficientes, así como pérdida de dinero en efectivo, valores, documentos negociables, alhajas o piedras preciosas.

Si la vivienda es parte de un condominio, los daños en áreas comunes no están cubiertos por el seguro de Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El trámite inicia con la notificación de daños en las oficinas del Infonavit. Posteriormente, la aseguradora envía un ajustador para evaluar la vivienda y determinar el tipo de pérdida: parcial o total. El ajustador levanta un reporte con las condiciones observadas durante la visita.

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Proceso para solicitar el seguro de daños Infonavit tras un siniestro

La aseguradora determina pérdida parcial cuando la vivienda sufrió daños en una o varias áreas, pero sigue siendo habitable.

En este caso, el seguro otorga una cantidad económica para la reparación, a través de una orden de pago (DAP) que se cobra en sucursales de banco HSBC.

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El trámite para el seguro de daños se realiza directamente en oficinas de Infonavit, no a través de gestores externos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El propietario recibe también una Cédula de Determinación de Pérdida como base para la reparación. Personal del Infonavit supervisará que la reparación se realice en un plazo de 60 días naturales luego de recibir la orden DAP.

Si ocurre un nuevo siniestro, el Infonavit valida que la reparación anterior se haya efectuado correctamente. Si se detecta falta de mantenimiento, el nuevo aviso puede no proceder.

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La póliza de seguro cambia de vigencia y condiciones periódicamente, generalmente cada tres años. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En caso de pérdida total, el daño vuelve inhabitable la vivienda.

Para esta situación, la aseguradora solicita el Dictamen de Protección Civil. Si el daño se originó por huracanes categoría III o superiores, terremotos de 5.5 grados o más, o tornados categoría F2 o superior, el Infonavit liquida el saldo pendiente del crédito y entrega una indemnización, cuyo monto lo determina la aseguradora.

Documentos para reportar un siniestro con Infonavit

El tipo de documentación que se debe entregar depende de la fecha y la magnitud del siniestro.

Si el daño solo afectó una vivienda (siniestro individual) entre el 31 de mayo de 2023 y el 31 de marzo de 2025, se debe acudir a la Delegación Regional del Infonavit con identificación oficial, croquis de ubicación, fotos de los daños, estado de cuenta del crédito, teléfonos de contacto, presupuesto estimado y el acta correspondiente del Ministerio Público o Protección Civil.

Para siniestros individuales a partir del 31 de marzo de 2025, basta con presentar el acta levantada ante la autoridad correspondiente y datos de contacto completos para que el ajustador programe la visita.

Infografía detalla los procedimientos y requisitos que Infonavit establece para reportar siniestros en viviendas, incluyendo cambios para marzo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de siniestros masivos, el aviso se realiza en la Delegación Regional más cercana, proporcionando nombre, número de crédito, dirección exacta y teléfonos de contacto.

El plazo para notificar cualquier siniestro es de máximo dos años a partir de la fecha del incidente.

Las pólizas aplicables son la P-INFONAVIT-01/2022 para daños ocurridos entre el 31 de mayo de 2022 y el 31 de marzo de 2025, y la P-INFONAVIT-01/2025 para daños del 31 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2028, ambas emitidas por la institución nacional de seguros AGROASEMEX.

El seguro no aplica si la vivienda se usó para fines distintos a los habitacionales autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae).