Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 8 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,26 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,06% respecto al precio de cierre anterior de 20,27 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,08%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,27%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual del 4,75% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 7,64%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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