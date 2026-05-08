BTS se rinde ante ARMY de México y lamentan 9 años de ausencia en el país

Los integrantes BTS se mostraron conmovidos ante la pasión de su fandom mexicano. (Anayeli Tapia/Infobae)

La noche del 7 de mayo de 2026 marcó el regreso de BTS a la Ciudad de México tras casi una década de espera desde su última visita al país como grupo.

El Estadio GNP Seguros fue testigo de una fiesta desbordada de emociones, con más de 60 mil fans entregados desde horas antes del show. El ARMY mexicano transformó la espera en una celebración colectiva: se repartieron freebies, banners, entonaron “Cielito lindo”, y corearon al unísono “¡México, México!”, “¡Sí se pudo!”, “¡BTS, BTS!” y el ya icónico “¡J-hope hermano, ya eres mexicano!”, que resonó en todo el recinto por varios momentos.

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Un reencuentro inolvidable

El concierto arrancó a las 20:15 horas y desde el inicio quedó claro que sería una noche de comunión única. Las army bombs iluminaban las gradas de rojo durante “Hooligan”, mientras el humo y la pirotecnia daban la bienvenida a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook.

El inicio de Hooligan marca los segundos antes de que el grupo salga al escenario (Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

El grupo de K-pop no tardó en sorprender al público: durante un intermedio previo a “Butter”, salieron con camisetas color vino con la leyenda “Mexico City”, sombreros vaqueros y guantes con detalles tricolores, en un guiño directo a la cultura mexicana.

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Las pantallas gigantes se llenaron de mensajes y pancartas de fans dando la bienvenida en español y coreano, pedidos de canciones como “So What” y muestras de la diversidad de fans—niñas, adultas mayores, hombres y familias completas—.

Uno de los momentos más emotivos del concierto de BTS en México ocurrió durante “Body to Body”, cuando miles de fans comenzaron a cantar “Arirang”. (Anayeli Tapia/Infobae)

Durante “Body to Body”, el ARMY mexicano entonó “Arirang”, la melodía tradicional coreana, mientras bailarines ondeaban banderas y la pirotecnia estallaba en los colores de México. La emoción fue compartida: para BTS, ese instante significó ver su identidad reinterpretada y celebrada a miles de kilómetros de casa.

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Otro de los momentos más comentados llegó con “IDOL”, cuando BTS realizó un recorrido alrededor de la pista del estadio, acercándose a las gradas y el público de floor al ritmo de la instrumental extendida, acompañados de bailarines y banderas en una procesión llena de color y energía. El grupo se mostró especialmente lúdico durante “Butter”, interactuando entre sí, bromeando y arrancando sonrisas y gritos de complicidad del ARMY.

BTS canta la canción principal de ARIRANG, su comeback después de años en el servicio militar (Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

El encore trajo la gran sorpresa de la noche: “Boy in Luv” y “So What” como canciones sorpresa, cumpliendo el sueño de miles de fans. La reacción fue inmediata: ovaciones, lágrimas y una comunión que solo el ARMY mexicano sabe crear.

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Mensajes de gratitud: BTS reconoce la pasión del ARMY mexicano

Pero si hubo un momento en que la conexión fue total, fue durante los discursos finales. Uno a uno, los siete integrantes dedicaron palabras sinceras a su público mexicano, reconociendo la pasión, la espera y la entrega de las fans y lamentando no haber regresado antes al país.

V: “Quiero decirles en español un poco amo muchísimo a mi México, espero que ustedes también me amen mucho. Eres la razón de mi vida, te quiero mucho.”

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Jin: “Extrañé muchísimo a Army de México. Pensé que nos habían olvidado porque tenía mucho que no veníamos. Desde el día de ayer que fuimos a Palacio Nacional, viendo su pasión, no queremos dejarlos fuera de la gira mundial. Ustedes, Armys de México, son lo mejor.”

Los 10 momentos más memorables del primer concierto de BTS en México. (Anayeli Tapia/Infobae)

Jungkook: “Estuvieron mejor de lo que me imaginé. Espero que lleguen bien a casa. Los extraño muchísimo, han pasado nueve años. Qué felicidad verlos después de tanto tiempo. Los Armys de México siempre son los más apasionados. Gracias a ustedes fui muy feliz hoy. Los amo.”

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RM: “México, escuchan mucho nuestras canciones, ¿verdad? Gracias de corazón, no sabía que aquí serían tan increíbles. Ustedes sí saben disfrutar, son los mejores, nos vemos pasado mañana, viva México. ARMY, los amo más que a nadie.”

Jimin: “Los amo más que a nadie.”

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Suga: “El ambiente está que arde, estamos visitando México en casi 10 años, me da mucha lástima que no hayamos podido venir en tanto tiempo. Pero están viendo que regresamos y estoy muy contento y muy feliz. En la siguiente gira México va a estar en la lista. Gracias.”

J-hope: “Esta noche ustedes siguen increíbles.”

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Un vínculo renovado y una promesa de regreso

Cobertura del concierto de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Miles de personas llenan el recinto durante el evento nocturno. En las imágenes se observa el escenario con múltiples pantallas y una gran cantidad de pirotecnia de colores amarillo, rojo y verde iluminando el cielo. El espectáculo incluye explosiones de fuegos artificiales y proyecciones visuales en las pantallas gigantes. Los asistentes observan el show desde las gradas abarrotadas.

El cierre fue tan espectacular como emotivo: “Into the Sun” se despidió entre lightsticks dorados y pirotecnia, mientras el público coreaba hasta el último segundo.

BTS dejó claro que México ocupa un lugar especial en su historia y en su corazón. “En la siguiente gira, México va a estar en la lista”, prometió Suga, arrancando una ovación que selló el reencuentro.

La relación entre BTS y sus fans mexicanos se renovó esa noche, marcada por la gratitud, la emoción y la certeza de que el próximo reencuentro no tardará tanto.