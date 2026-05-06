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Cómo activar el bloqueo remoto en Android y iOS para proteger tu celular ante robos

Estas herramientas también permiten mostrar mensajes en pantalla y ubicar el equipo en tiempo real

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Los celulares Android y iPhone que aún se pueden usar en 2025 de manera excelente.
Los celulares Android y iPhone tienen una opción para proteger tus datos ante la pérdida o robo del dispositivo. (Foto: Imagen ilustrativa)

El robo de celulares sigue siendo uno de los delitos más frecuentes en entornos urbanos, y frente a ese escenario, los sistemas operativos móviles han incorporado herramientas clave para proteger la información personal. Tanto Android como iOS ofrecen funciones de bloqueo remoto que permiten inutilizar el dispositivo a distancia, evitar accesos no autorizados e incluso borrar datos sensibles en caso de pérdida o robo.

Estas opciones están diseñadas para activarse cuando el usuario ya no tiene acceso físico al equipo. En el caso de Android, la función puede configurarse de forma preventiva para ser utilizada en cualquier momento. En iPhone, el proceso se realiza a través del llamado “Modo Perdido”, que se activa cuando el dispositivo ya fue extraviado o robado.

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El objetivo en ambos sistemas es el mismo: impedir que terceros accedan a la información almacenada en el teléfono, desde datos personales hasta cuentas vinculadas, aplicaciones bancarias o contenido laboral. Además, permiten mostrar mensajes en pantalla, rastrear la ubicación del dispositivo y bloquear su uso hasta que sea recuperado.

iPhone - Android - iOS 26.5 - tecnología - 14 de abril
Android y iPhone evitan que tus datos caígan en manos de terceros en caso de pérdida o robo. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Imagen ilustrativa)

Cómo activar el bloqueo remoto en Android

En dispositivos con Android, el bloqueo remoto forma parte de las herramientas de seguridad vinculadas a la cuenta de Google. Para utilizarlo correctamente, es necesario activarlo previamente en el equipo.

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El proceso comienza ingresando a la aplicación de “Ajustes” del celular. Dentro del menú, se debe buscar el apartado “Google” y luego acceder a “Todos los servicios”. Allí aparece la opción “Protección antirrobo”, donde se encuentra la función de “Bloqueo remoto”.

Una vez dentro, el usuario debe activar el interruptor correspondiente. Con esto, el dispositivo queda preparado para ser bloqueado a distancia en caso de robo o pérdida.

Si el celular desaparece, el siguiente paso es acceder desde otro dispositivo —puede ser un teléfono, una computadora o una tablet— al servicio “Localizar”. Allí se debe ingresar con el número de teléfono o la cuenta vinculada al equipo y seleccionar la opción “Bloquear dispositivo”.

Android te da la posibilidad de bloquea tu celular de forma remota.
Android te da la posibilidad de bloquea tu celular de forma remota.

Este procedimiento bloqueará la pantalla del celular de forma remota. Si el equipo no tiene conexión a internet en ese momento, la orden quedará pendiente y se ejecutará automáticamente cuando vuelva a conectarse a una red.

En caso de recuperar el dispositivo, el usuario podrá desbloquearlo de forma habitual utilizando su PIN, contraseña o método biométrico. Esta función no elimina los datos, pero sí evita que terceros puedan acceder al contenido mientras el equipo está bloqueado.

Cómo activar el Modo Perdido en iPhone

En el ecosistema de iOS, la función equivalente al bloqueo remoto se activa mediante el “Modo Perdido”, integrado en la aplicación “Buscar”.

Para iniciar el proceso, el usuario debe acceder a la app “Buscar” desde otro dispositivo Apple —como un iPhone, iPad o Mac— o ingresar a iCloud desde un navegador web. Luego, debe iniciar sesión con el mismo Apple ID asociado al dispositivo perdido.

Usando tu cuenta de iCloud, puedes activar el modo perdido de iPhone para darle órdenes en caso se haya sido robado.
Usando tu cuenta de iCloud, puedes activar el modo perdido de iPhone para darle órdenes en caso se haya sido robado.

Dentro del sistema, se debe seleccionar la sección “Dispositivos” y elegir el iPhone que se desea bloquear. A continuación, aparece la opción “Marcar como perdido” o “Modo Perdido”, que debe activarse.

Al hacerlo, el dispositivo se bloquea automáticamente y se cierra la sesión del usuario activo. Además, el sistema permite mostrar un mensaje personalizado en la pantalla, como un número de contacto para facilitar la devolución del equipo.

Otra función relevante es la posibilidad de rastrear la ubicación del iPhone, incluso si la localización estaba desactivada previamente. También se puede reproducir un sonido para ayudar a encontrar el dispositivo si se encuentra cerca.

Primer plano de manos sosteniendo un iPhone. La pantalla muestra el logo blanco de Apple y una barra de carga circular verde y morada sobre fondo negro.
Si el iCloud del iPhone se encuentra bloqueado, personas ajenas al dispositivo no tendrán acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El iPhone permanecerá bloqueado hasta que el usuario desactive el Modo Perdido utilizando sus credenciales. Una vez hecho esto, el sistema notificará que el dispositivo ha sido recuperado y volverá a su estado normal.

En ambos casos, estas herramientas representan una barrera clave frente al acceso indebido a la información. Su correcta configuración previa puede marcar la diferencia entre proteger los datos personales o dejarlos expuestos ante un robo.

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