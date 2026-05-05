México

Criar niños con más seguridad y confianza: los hábitos que marcan la diferencia desde la infancia según la UNAM

Las heridas emocionales generadas por la disciplina dura suelen acompañar a las personas más allá de la niñez, afectando sus relaciones y su capacidad de resolver desafíos

Guardar
Según datos del INEGI, en México el entorno familiar es el principal espacio donde los niños aprenden conductas sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae).
Según datos del INEGI, en México el entorno familiar es el principal espacio donde los niños aprenden conductas sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La parentalidad en México enfrenta obstáculos: seis de cada diez niños entre uno y catorce años experimentan al menos algún tipo de disciplina violenta.

Especialistas de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México (UNAM) advierten que recurrir al castigo físico o psicológico no solo afecta el presente de los niños, sino que tiende a perpetuarse y dificulta su desarrollo emocional y la adquisición de autonomía en la vida adulta, de acuerdo con estudios de la institución.

PUBLICIDAD

Aproximadamente el 60% de los niños y niñas sufren castigos violentos, como golpes, gritos e insultos, de acuerdo con la estadística de reportes de la UNICEF.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae).
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Estas prácticas suelen aparecer cuando los cuidadores no cuentan con recursos emocionales suficientes y enfrentan condiciones como agotamiento, presión económica, desorganización familiar o el cuidado de hijos con discapacidad.

PUBLICIDAD

Este contexto evidencia la necesidad de modificar los hábitos de crianza para fortalecer la seguridad y confianza de los niños desde la infancia.

El modelo de parentalidad positiva, defendido por especialistas de la UNAM, propone estrategias concretas para transformar la relación entre adultos y menores, priorizando el respeto, la autonomía y el cuidado emocional.

Una mujer adulta con el cabello recogido y camisa de mezclilla se inclina hacia un niño pequeño, señalándolo con el dedo con expresión enojada. El niño la mira atentamente. Ambos sentados en el suelo.
Según especialistas de la Facultad de Psicología de la UNAM, el castigo físico y psicológico debilita la autoestima infantil.(Imagen Ilustrativa Infobae).

Parentalidad positiva: una alternativa al castigo violento

Laura Amada Hernández Trejo, especialista de la Facultad de Psicología de UNAM, expresa la importancia de la parentalidad positiva, que prioriza el cuidado cariñoso, la sensibilidad hacia las necesidades emocionales en cada etapa y la fijación de límites no violentos.

Este enfoque reconoce a los niños como sujetos de derechos, permitiéndoles experimentar, reflexionar y tomar decisiones sobre su conducta, en lugar de imponer la disciplina a través del miedo.

Una mujer adulta con blusa beige y jeans azules, sentada en un sofá, toca el brazo de una adolescente con blusa azul y jeans, quien tiene los brazos cruzados y mira hacia abajo
El refuerzo positivo en la infancia puede reducir significativamente la reincidencia de conductas problemáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Hernández Trejo explica que los disparadores de la violencia en la crianza rara vez provienen del niño, sino de factores personales y de la historia de crianza de los propios padres.

En situaciones donde la violencia parece inminente, la especialista recomienda a los padres alejarse temporalmente, realizar ejercicios de respiración o buscar un estímulo agradable antes de retomar el diálogo.

Impacto del castigo violento en la autonomía y autoestima

El castigo violento tiene consecuencias profundas en el desarrollo de la autonomía y la autoestima infantil.

La experta de la UNAM documenta que los niños sometidos a estos métodos suelen desarrollar un pobre concepto de sí mismos, lo que aumenta su vulnerabilidad a aceptar maltratos en otros ámbitos.

Si desde pequeños se les convence de que “no satisfacen lo que se espera de ellos” y que “merecen ser tratados de esa forma”, se perpetúa el ciclo de la violencia y se acepta la imposición de límites desde el miedo, de acuerdo con la especialista.

De acuerdo con la UNAM, el uso de violencia en la crianza perpetúa patrones de comportamiento aprendidos en generaciones anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae).
De acuerdo con la UNAM, el uso de violencia en la crianza perpetúa patrones de comportamiento aprendidos en generaciones anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El perfeccionismo parental agrava este ciclo. Muchos modelos de crianza importados no se adaptan a la realidad mexicana ni a la vida cotidiana de las familias. La presión por cumplir con estándares externos genera frustración y agotamiento.

Hernández Trejo sugiere guiar la crianza de acuerdo con los valores propios, lo que facilita el proceso y desplaza la culpa y el perfeccionismo en favor de la autocompasión y una relación más honesta con los errores.

Herramientas para fomentar autonomía y seguridad

La autonomía infantil no significa que los niños deban enfrentar solos sus retos, sino enseñarles y permitirles realizar actividades acordes a su edad y contexto sociocultural.

María Fayne Esquivel y Ancona, profesora de la UNAM, destaca que la construcción de seguridad implica brindar confianza, facilitar el ensayo de nuevas experiencias y apoyar con recursos ante situaciones difíciles.

Advierte que facilitar en exceso la vida de los hijos puede derivar en adultos dependientes, incapaces de asumir responsabilidades en el hogar o contribuir económicamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La imposición del miedo como método disciplinario dificulta la construcción de autonomía. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Factores de riesgo y prevención de la violencia en la crianza

Las investigaciones de la UNAM identifican factores que elevan el riesgo de disciplina violenta: ser padre o madre adolescente, tener hijos varios hijos pequeños, falta de ingresos seguros, inconsistencia en los límites, desorganización familiar y los desacuerdos de pareja sobre la educación.

De acuerdo con estudios realizados en la UNAM, el apego seguro en la infancia se asocia con mejores resultados académicos. (Imagen Ilustrativa Infobae).
De acuerdo con estudios realizados en la UNAM, el apego seguro en la infancia se asocia con mejores resultados académicos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Estos elementos pueden desbordar los recursos emocionales del cuidador y requieren acompañamiento especializado.

Las especialistas coinciden en que para criar sin violencia y fomentar la autonomía es imprescindible que los padres comprendan el origen de sus reacciones y busquen ayuda profesional, para poder ofrecer espacios seguros para el crecimiento de sus hijos.

Temas Relacionados

UNAMNinosInfanciaCrianzaHabitosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario

El entusiasmo es notorio: los boletos para las tres fechas están agotados y la instalación del escenario genera expectativas entre el ARMY mexicano

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fechas CONFIRMADAS para la entrega de tarjetas del Bienestar a los nuevos aprendices

A través del plástico, los beneficiarios recibirán el apoyo económico mensual de 9,582 pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fechas CONFIRMADAS para la entrega de tarjetas del Bienestar a los nuevos aprendices

Taxista de la CDMX se vuelve viral por inventar “aire acondicionado” con tubos de PVC

El ingenio del conductor sorprendió en redes ante las altas temperaturas

Taxista de la CDMX se vuelve viral por inventar “aire acondicionado” con tubos de PVC

Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA inicia operaciones en la infraestructura eléctrica

Con esta obra, el Tren Felipe Ángeles fortalece la conectividad al AIFA y mejora la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México

Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA inicia operaciones en la infraestructura eléctrica

Qué hacer si Netflix, Spotify o tu gimnasio te cobran después de cancelar: Profeco explica cómo quejarte

El cobro de servicios no prestados es una práctica abusiva que debe denunciarse

Qué hacer si Netflix, Spotify o tu gimnasio te cobran después de cancelar: Profeco explica cómo quejarte
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

El Chino Antrax: las dos versiones del asesinato del líder de sicarios del Mayo Zambada que mostrabas su vida de lujos en redes sociales

Así era la red de narcopilotos que operaba Alejandro Flores Cacho para el Cártel de Sinaloa sancionada por EEUU

“Narcosindicatos”: Napoleón Gómez Urrutia denuncia que mineras se apoyan del crimen organizado

Una traición, una detención y un asesinato: así fue la caída de los Beltrán Leyva, la poderosa organización que fue aliada del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario

Marjorie de Sousa estalla por fotos falsas con Julián Gil y su hijo

Sandra Cuevas lanza acusación explosiva contra Saskia Niño de Rivera por caso de Carmelita Salinas

Entorno de Olivia Bucio confirma recaída: cáncer reaparece tras superar infarto cerebral

Quién es Bella Dueñas, famosa que compartió mensaje alarmante tras denunciar amenaza de muerte

DEPORTES

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026

Chivas vs Tigres: estas son las remontadas más recordadas del Rebaño Sagrado en liguillas

Así puedes hacer tu sticker del álbum Panini del Mundial 2026: guía paso a paso