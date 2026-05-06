Canelo Álvarez se pronuncia tras la pelea de David Benavidez y su ausencia en el ring (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Luego de que David Benavidez venció por nocaut a Gilberto Zurdo Ramírez y se proclamó nuevo campeón de peso crucero la noche del 2 de mayo, Saúl Canelo Álvarez reaccionó y mandó un mensaje por su ausencia en la cartelera de mayo. Por años, el tapatío fue el protagonista de las funciones correspondientes al 5 de mayo.

Pero, este 2026 fue diferente, ya que tras perder los cinturones unificados de los supermedianos y operarse del codo, Canelo tuvo que posponer su regreso al cuadrilátero. Y, después de los retadores comentarios de Benavidez, Saúl se animó a romper el silencio y reaccionar a su ausencia.

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Canelo publicó un mensaje en redes sociales en el que habló de lo que viene para su carrera, lamentó no estar en el cuadrilátero este mes de mayo, pero dejó en claro que será en septiembre que estará de vuelta frente a su público.

Canelo Álvarez reaccionó a su ausencia en el ring este mes de mayo (X/ @Canelo)

¿Qué dijo Canelo Álvarez de su ausencia en la cartelera de mayo?

El ex campeón mundial se sinceró sobre su ausencia en el ring y escribió que el Cinco de mayo “siempre será una fecha importante para mí y mi carrera”, aunque este año no le tocó pelear. En su mensaje en X, el boxeador mexicano anticipó además: “Nos vemos en la siguiente de septiembre”.

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La publicación de Canelo Álvarez llegó en medio de las conversaciones por su ausencia en una función de mayo en la que sí estuvieron David Benavídez y el Zurdo Ramírez, dos nombres que concentraron parte de la atención del boxeo en una de las semanas más vinculadas con las grandes veladas para peleadores mexicanos.

Álvarez no detalló en ese mensaje los motivos de su falta de actividad en esa fecha, pero sí dejó una señal sobre su próximo regreso. Añadió que habrá novedades en los próximos sobre su siguiente pelea y rival “Pronto más información”.

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Con esa línea, dejó abierta la expectativa sobre su siguiente combate, que ubicó en septiembre, otro de los meses tradicionales para sus presentaciones. La fecha del Cinco de Mayo ha quedado asociada durante años a varias de las peleas más visibles en la carrera de Canelo. Por eso, su ausencia en esta cartelera llamó la atención entre aficionados y analistas, sobre todo en una jornada en la que otros referentes del boxeo mexicano sí ocuparon un lugar central.

Benavidez es nuevo campeón mundial de peso crucero (captura de pantalla | DAZN)

David Benavidez vuelve a retar a Canelo Álvarez

David Benavidez refuerza su desafío a Canelo Álvarez tras ganar los títulos de peso crucero de la AMB y la OMB al noquear a Gilberto Zurdo Ramírez en el sexto asalto la noche del sábado 2 de mayo. El boxeador de ascendencia mexicana utilizó su nueva condición de campeón en dos divisiones para exigir, frente a miles de aficionados, la pelea que la afición espera desde hace años.

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El nocaut sobre el Zurdo consolidó a Benavidez como uno de los pugilistas más sólidos del momento, pues mantuvo su récord invicto y mostró dominio durante los seis rounds antes de que el réferi detuviera el combate. El púgil envió un mensaje directo a Álvarez: “Solo quiero darle a los fans lo que quieren ver. Vi a Canelo en el recinto. Permítanme preguntarles: ¿Quieren ver a Canelo contra David Benavidez?”, declaró.

Subrayó la importancia de este duelo: “Todo está listo, eso significa que no podemos dejar esa pelea sobre la mesa. Realmente respeto a Canelo. Es un gran campeón, pero yo también lo soy”, afirmó el nuevo monarca.

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