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La joya del Pachuca, Elías Montiel, interesa al Sporting de Lisboa

Montiel buscaría agilizar su salida a Europa tras no estar considerado por la Selección Mexicana para el Mundial 2026

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Montiel interesaría en Portugal (X@Tuzos)
Montiel interesaría en Portugal (X@Tuzos)

El futuro de Elías Montiel, una de las principales promesas juveniles del fútbol mexicano, ha comenzado a llamar la atención más allá de las fronteras nacionales.

La “joya del Pachuca” ha sido vinculada recientemente con un posible salto al fútbol europeo, específicamente al Sporting de Lisboa, equipo de la liga portuguesa reconocido por nutrir su plantilla con talento joven internacional.

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La expectativa en torno al canterano de Pachuca crece día con día, pues su desempeño sobresaliente en el terreno de juego ha generado rumores sobre su inminente salida del club hidalguense.

Diversas fuentes mencionan que la directiva de los Tuzos estaría abierta a negociar una transferencia si la oferta del extranjero cumple con las expectativas económicas del club y del jugador.

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Sporting de Lisboa pone la mira en Elías Montiel

En los últimos meses, el Sporting de Lisboa habría intensificado la observación de futbolistas mexicanos, fijando especial interés en Montiel, según reportes del periodista Pepe del Bosque.

El club portugués, reconocido por su historial de proyectar a jóvenes talentos hacia las principales ligas europeas, estaría dispuesto a entablar conversaciones formales con Pachuca para evaluar la viabilidad de una posible incorporación del centrocampista mexicano a su plantilla.

De concretarse la operación, Montiel se sumaría a la lista de futbolistas mexicanos que han dado el salto a Europa desde la cantera de Pachuca, un club ya conocido por exportar talento.

Hasta el momento no se reportan negociaciones formales, pero la posibilidad de un acuerdo ha despertado expectativas en el entorno del jugador.

Elias Montiel buscaría darle preferencia a salir a Europa antes que seguir en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez
Elias Montiel buscaría darle preferencia a salir a Europa antes que seguir en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chivas también habría mostrado interés por Montiel

El atractivo por Montiel no se limita al mercado internacional. En territorio nacional, las Chivas de Guadalajara se habrían sumado a la puja, considerando al mediocampista como una opción para reforzar su plantilla.

El club tapatío, fiel a su política de apostar por talento mexicano, habría sondeado la situación contractual de Montiel, buscando adelantarse a una eventual salida al extranjero.

La directiva de Chivas reconocería en Montiel un perfil que encajaría en el esquema del equipo, aunque la competencia con clubes europeos y la determinación del propio jugador podrían inclinar la balanza hacia una experiencia internacional.

En este escenario, toda oferta local deberá igualar o superar no solo el aspecto económico, sino también el atractivo deportivo de una posible aventura en Portugal.

El centrocampista ha sido considerado pieza clave en el armado de Pachuca y su proyección en selecciones juveniles ha reforzado su perfil como futuro referente del fútbol mexicano.

Tanto el Sporting de Lisboa como Chivas aguardan el momento de presentar una propuesta formal, mientras el entorno del jugador analiza las opciones que mejor se ajusten a sus aspiraciones profesionales.

La situación de Elías Montiel evidencia el creciente reconocimiento que los futbolistas mexicanos reciben en el extranjero y el papel de Pachuca como semillero de figuras con proyección internacional.

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