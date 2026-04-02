Salud

Cómo funciona el ciclo nasal, el mecanismo oculto que protege la respiración

Aunque pasa desapercibido para la mayoría, este proceso natural regula aspectos esenciales de la respiración y puede influir en el bienestar diario

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La variación rítmica en la congestión de cada fosa permite que la mucosa se recupere y defienda al organismo frente a agresores externos como la sequedad o los patógenos, según especialistas consultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo nasal es un proceso fisiológico que regula la respiración a través de las fosas nasales, alternando la dominancia de una fosa cada pocas horas. Este fenómeno ocurre en todas las personas sanas, aunque suele pasar inadvertido, y cumple un papel clave en el mantenimiento de la salud nasal y respiratoria. El cuerpo cambia de fosa nasal dominante varias veces al día, ajustando el flujo de aire y permitiendo que cada lado descanse y se recupere.

De acuerdo con BBC News, cada fase del ciclo nasal implica congestión en una fosa nasal y descongestión en la otra. Este mecanismo, regulado automáticamente por el hipotálamo, favorece la protección de la mucosa nasal y previene daños provocados por la sequedad o la exposición prolongada a patógenos. Además, la alternancia ayuda a mantener un equilibrio en la humedad y la temperatura del aire inhalado.

Así, el ciclo nasal contribuye a que la respiración sea más eficiente y a que ambos lados de la nariz cumplan funciones de filtrado, calentamiento y humidificación del aire. Estudios recientes publicados en National Library of Medicine indican que la fosa nasal derecha suele dominar en periodos de mayor alerta, mientras que la izquierda lo hace en momentos de mayor relajación.

Cómo funciona el ciclo nasal y por qué es importante

Primer plano del perfil de una persona exhalando aire por la nariz, mostrando un rastro de vapor y parte del ojo derecho. Fondo neutro.
El mecanismo fisiológico encargado de modificar periódicamente el paso del aire garantiza que la defensa, hidratación y temperatura del flujo inhalado se mantengan en niveles óptimos para el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el ciclo nasal, una fosa nasal experimenta congestión y reduce el flujo de aire, mientras la otra permanece abierta o descongestionada. Este proceso se alterna automáticamente cada dos horas en promedio cuando la persona está despierta. En el sueño, los cambios se producen con menor frecuencia debido a la disminución del volumen de aire y la frecuencia respiratoria.

El objetivo principal del ciclo nasal es proteger la mucosa nasal del daño causado por la exposición continua al aire, la sequedad y los agentes infecciosos. La alternancia permite que la fosa nasal dominante descanse, recupere su humedad y se limpie de partículas o microorganismos. Por ello, el ciclo contribuye a mantener la función de barrera y defensa de la nariz.

Factores que pueden alterar el ciclo nasal

El ciclo nasal se regula de forma inconsciente por el hipotálamo, aunque ciertas condiciones pueden afectar su funcionamiento. Algunas personas con trastornos hipotalámicos pueden carecer de ciclo nasal normal. La congestión nasal por resfriados, alergias o desviaciones del tabique también altera la alternancia natural de las fosas nasales. Además, la postura al dormir o el uso prolongado de descongestionantes nasales pueden interferir en su ritmo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Trastornos hipotalámicos, infecciones, desviaciones del tabique nasal o el uso excesivo de descongestionantes pueden afectar la alternancia natural de las fosas nasales, haciendo necesario prestar atención a síntomas respiratorios persistentes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los especialistas, mantener una buena higiene nasal y evitar la exposición a irritantes ayuda a preservar un ciclo nasal saludable. La hidratación adecuada y la atención a síntomas persistentes de obstrucción contribuyen a la salud respiratoria general.

Consejos para cuidar el ciclo nasal y la respiración

El correcto funcionamiento del ciclo nasal favorece una respiración más cómoda y eficiente. Los profesionales recomiendan limpiar las fosas nasales con soluciones salinas si hay congestión frecuente. Evitar ambientes secos, mantener una buena hidratación y consultar a un especialista ante molestias persistentes ayudan a prevenir complicaciones. La observación del propio patrón respiratorio puede alertar sobre cambios que requieran atención médica.

Es así que el ciclo nasal representa un mecanismo esencial para la salud respiratoria. Su alternancia automática protege la mucosa nasal y garantiza que ambas fosas participen activamente en el filtro y acondicionamiento del aire. Con cuidados básicos y atención al bienestar nasal, es posible favorecer una respiración óptima y prevenir molestias asociadas a la congestión o sequedad.

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