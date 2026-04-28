Cuáles son los desafíos emocionales que enfrentan las mujeres en los meses posteriores al nacimiento de su primer hijo

Becky Kennedy entrevista a Caro Chambers en su podcast para abordar los desafíos emocionales del inicio de la maternidad en Carmel, California (Imagen Ilustrativa Infobae)

Becky Kennedy, psicóloga clínica y autora estadounidense de referencia en crianza, dirigió una serie de conversaciones en el podcast de Good Inside pensadas para madres recientes que atraviesan el complejo inicio de la maternidad.

La presentadora recibió a Caro Chambers, escritora, chef y divulgadora sobre familia y bienestar, para compartir su vivencia personal sobre el impacto emocional del nacimiento de su primer hijo en Carmel, California: “Sentía que mi vida había cambiado por completo y nadie me lo había advertido”.

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La experiencia de Chambers con el nacimiento de su primer hijo estuvo marcada por una profunda sensación de transformación e incertidumbre emocional. Aunque esperaba mantener su independencia y rutinas cotidianas, en la realidad del posparto debió enfrentarse a dudas constantes, ansiedad y a la necesidad de adaptación a una rutina completamente nueva, dependiente de un recién nacido.

Con el paso del tiempo y tras convertirse en madre de cuatro hijos, logró transformar esa etapa desafiante en un conocimiento de apoyo concreto para otras madres que atravesaron emociones parecidas. Ella describió que, antes de dar a luz, disfrutaba de su libertad personal y de una vida marcada por la independencia. “Yo hacía lo que quería cuando quería. Esa era yo antes”, relató, destacando la súbita diferencia al convertirse en madre.

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La ansiedad posparto, marcada por el uso de dispositivos y el control constante del bebé, fue uno de los principales retos de Chambers tras dar a luz (YouTube: Good Inside)

Rememoró que sus mañanas, antes estructuradas en torno al ejercicio, el café y la productividad, cambiaron de golpe: “Recuerdo, muy específicamente, estar en la cama a las 06:30 de la mañana, en invierno, y pensar: ‘He cambiado mi vida por completo’”.

Sin preparación para el ritmo del posparto, Chambers percibió la dependencia total de su bebé: “No me di cuenta de que ya no podía dormir cuando quisiera ni ir al gimnasio por capricho. Ahora tenía a alguien que dependía de mí todo el tiempo”.

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Al llegar a casa en Carmel, California con su primer hijo, imaginó un periodo de ternura y tranquilidad en compañía de su pareja y el bebé. Pero la realidad fue diferente: “Me sentía como una cáscara rota. Mi cuerpo estaba distinto y no podía dejar de pensar: ‘¿Nos dejarán llevar a casa al bebé?’”. Esas emociones intensas ilustraron el desconcierto y la vulnerabilidad de los primeros días de la maternidad y la importancia de reconocerlas abiertamente.

Las fluctuaciones hormonales tras el parto influyen en las emociones y los desencuentros de la pareja durante el período posnatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios tras el parto

La entrevistada describió el impacto emocional de la maternidad reciente, centrando su relato en la ansiedad y las dudas que surgieron tras el nacimiento de un hijo. Relató noches dominadas por el cansancio y la incertidumbre, y confesó haberse sentido abrumada por la sensación de tener que adaptarse a una vida completamente nueva. Dudaba continuamente sobre la normalidad de sus emociones, llegando a cuestionar si “alguna parte de sí misma estaba rota”.

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Ella identificó la ansiedad posparto como uno de los principales desafíos, detallando cómo la preocupación por el bienestar del bebé la llevó a comprobar su respiración varias veces por noche. Asimismo, reconoció que el uso de dispositivos y aplicaciones pudo intensificar esa ansiedad.

Con el tiempo, aprendió que las etapas difíciles fueron pasajeras y aconsejó a otras madres aprovechar los momentos de calma, evitando intervenir en situaciones que no lo requirieron.

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La pareja y los retos de la maternidad reciente

El inicio de la crianza impactó también la dinámica de pareja. También reflexionó sobre cómo la relación con George se vio afectada en los días posteriores al nacimiento, por tensiones difíciles de anticipar. “La relación con tu pareja durante los días de recién nacido pudo estar llena de tensiones, aunque no siempre supimos por qué”, contó.

Caro Chambers recomienda a las madres recientes ejercer la autocompasión, descansar y aceptar la imperfección como parte fundamental de la maternidad inicial (YouTube: Good Inside)

“Recordé ver a mi esposo, George, en las mañanas, leyendo el periódico mientras el bebé estaba tranquilo en la manta. Para mí, él pareció descuidado. Incluso pensé: ‘Llamen a los servicios sociales’. Pero, en realidad, fue lo opuesto: si el bebé estuvo bien, el descanso también fue para los padres”, agregó.

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En tanto, explicó que las emociones intensas y la fluctuación hormonal tras el parto incidieron en estos desencuentros: “Le dije a George, después del primer parto, que recordara que iba a estar un poco loca durante un mes. No fue algo racional; fue hormonal, fue supervivencia”. En ese sentido, reconoció la importancia de pedir comprensión y paciencia tanto para sí misma como para su pareja.

Recomendaciones y aprendizajes para la maternidad inicial

En retrospectiva, Caro Chambers puso el foco en la autocompasión. “Ojalá hubiera podido volver y decirle a mi versión primeriza: ‘Lo estás haciendo bien. No tienes que esforzarte en todo, solo recuéstate y descansa’”, manifestó.

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Con su cuarto hijo, le dio prioridad al permiso de maternidad, planeó apoyos y repartió tareas. “Aunque solo fueron 8 semanas, para alguien autónoma significó mucho. Me permití quedarme en cama un mes entero y disfrutar del bebé”, sostuvo.

Como consejo para quien inició la maternidad, Chambers insistió: “Permítanse ser imperfectas. Disfruten cuando el bebé esté tranquilo y no se sientan culpables si no pudieron con todo. Todo pasó, cada etapa tuvo su final”.

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Las vivencias en el podcast de Becky Kennedy reflejaron que el inicio de la maternidad estuvo compuesto de desafíos, emociones intensas y necesidades de apoyo que afectaron por igual a madres y parejas.