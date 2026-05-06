México

Alejandra Guzmán lanza nuevo tema inspirado en la ausencia de Silvia Pinal: “Para mi mamita”

El tema ‘Los que nos quedamos’, que también da nombre a la nueva gira de ‘la Guzmán’, representa un homenaje personal que entrelaza recuerdos y legado en el Día de las Madres

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El sencillo “Los que nos quedamos” combinará rock y balada para plasmar el duelo y la resiliencia tras la pérdida de Silvia Pinal (IG)
El sencillo “Los que nos quedamos” combinará rock y balada para plasmar el duelo y la resiliencia tras la pérdida de Silvia Pinal (IG)

Alejandra Guzmán presenta el tema “Los que nos quedamos”, una canción homenaje inspirada en la figura de su madre, Silvia Pinal. El sencillo refleja el profundo sentimiento de la intérprete hacia la legendaria actriz y representa un tributo personal en uno de los momentos más íntimos de su carrera.

La canción debutará el próximo 8 de mayo en las principales plataformas de streaming y redes sociales. Con este estreno, la cantante mexicana honra la memoria de Silvia Pinal y da inicio a una nueva etapa artística.

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El tema, caracterizado por un sonido que fusionará el rock y la balada, da nombre también a la próxima gira de Guzmán, que recorrerá varias ciudades de México y otros países en 2026.

silvia y diego
La propuesta visual de Alejandra Guzmán incluye el icónico retrato de Diego Rivera de Silvia Pinal, reforzando el vínculo familiar en la promoción (Foto: Twitter)

El mensaje de la canción aborda el amor, la ausencia y la resiliencia frente a la pérdida, según ha expresado la artista. En la imagen promocional difundida se aprecia a Guzmán junto al icónico retrato de Diego Rivera realizado para Silvia Pinal, reforzando el sentido simbólico y familiar de este homenaje.

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Hasta el momento, la intérprete solo ha compartido adelantos visuales, sin revelar fragmentos musicales, lo que ha generado expectación entre sus seguidores, quienes aguardan el estreno para conocer la letra y la melodía completas.

Alejandra Guzmán y la inspiración para “Los que nos quedamos”

Alejandra Guzmán ha destacado que la principal inspiración del tema es la relación con su madre. “Este 8 de mayo, no se pierdan la canción para mi mami. La canción que dará vida a este tour 2026”, compartió la cantante en sus redes sociales, dejando claro el lazo personal y el agradecimiento que busca transmitir.

Alejandra Guzmán anuncia su regreso a los escenarios con la gira Los que nos quedamos Tour tras superar complejas cirugías y recuperación médica
Alejandra Guzmán anuncia su regreso a los escenarios con la gira Los que nos quedamos Tour tras superar complejas cirugías y recuperación médica

El proyecto nace como un homenaje a Silvia Pinal y como expresión del duelo tras su fallecimiento en noviembre de 2024. El sentimiento, mezcla de amor y nostalgia, se plasma tanto en la composición musical como en la propuesta visual que acompaña a la nueva etapa de Guzmán.

La intención de Alejandra Guzmán es que el público recuerde a Silvia Pinal como una artista y mujer excepcional, y a través de la canción busca compartir esa memoria y su significado especial.

Silvia Pinal: el legado que inspira a su hija

La trayectoria de Silvia Pinal es uno de los capítulos más destacados en la historia del espectáculo mexicano. Reconocida por su labor en cine, teatro y televisión, Pinal se consolidó como una de las actrices más influyentes del país y referente para diversas generaciones.

Silvia Pinal, fallecida el 28 de noviembre de 2024, deja un legado como referente en cine, teatro y televisión en México (Foto: Instagram/@laguzmanmx)
Silvia Pinal, fallecida el 28 de noviembre de 2024, deja un legado como referente en cine, teatro y televisión en México (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Alejandra Guzmán ha encontrado inspiración constante en la figura de su madre desde el inicio de su carrera. Esa admiración se refleja en la manera en que ha construido su propia identidad artística, fusionando la potencia del rock con influencias familiares y culturales.

La imagen del cuadro de Diego Rivera y la nueva canción subrayan la conexión entre madre e hija, figuras clave en el entretenimiento en México.

Alejandra Guzmán rinde homenaje a Silvia Pinal con la canción “Los que nos quedamos”, que se estrenará el 8 de mayo en plataformas digitales (IG)
Alejandra Guzmán rinde homenaje a Silvia Pinal con la canción “Los que nos quedamos”, que se estrenará el 8 de mayo en plataformas digitales (IG)

Reacciones y recepción de “Los que nos quedamos”

El anuncio de la canción generó respuestas emotivas entre los seguidores. En redes sociales, admiradores de Alejandra Guzmán y de la familia Pinal expresaron mensajes como: “Hace un poquito más de un mes que ya no tengo a mi mamá; me gustaría mucho escuchar la letra de esa canción” y “No nos quedamos sin ellas, viven en nuestro corazón”.

Otros comentarios resaltaron la importancia del retrato de Silvia Pinal en la promoción y mostraron interés tanto en la letra como en la gira que acompañará el sencillo. Para muchos, el estreno de la canción coincide con el Día de las Madres, lo que intensifica su carga emocional. Frases como “Será un día, sin duda, muy emotivo; sé que lo sanaré con esta canción” y “Dos grandes divas, te amo mi Ale bella” resumen el sentir de la audiencia.

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