Ciencia

No es solo el colesterol: los factores de riesgo silenciosos que aceleran el envejecimiento del corazón

Un estudio de Mayo Clinic analizó datos de 280.000 pacientes adultos e identificó el impacto del estrés y otras variables psicosociales en la salud cardiovascular

Guardar
Investigadores hallaron que la tranquilidad
Investigadores hallaron que la tranquilidad financiera y el entorno social influyen tanto como la dieta o la genética en el envejecimiento cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol y la hipertensión arterial son los únicos enemigos del corazón. Un amplio estudio mostró otros factores subestimados que también aceleran el envejecimiento cardíaco de forma silenciosa, vinculados al estrés psicosocial.

La investigación, dirigida por el doctor Amir Lerman del Departamento de Medicina Cardiovascular de la Mayo Clinic en Rochester, Estados Unidos, analizó a más de 280.000 pacientes adultos entre 2018 y 2023, y resaltó la importancia de los llamados determinantes sociales de la salud (DSS).

El estudio, publicado en Mayo Clinic Proceedings, señaló a la presión financiera y la preocupación alimentaria, entendida como la imposibilidad de cubrir las necesidades nutricionales, como los determinantes sociales que más aumentan el riesgo cardiovascular.

En sociedades cada vez más longevas, la expectativa ya no es solo vivir más años, sino alcanzar una mejor calidad de vida durante ese periodo extendido. Este nuevo escenario exige el desarrollo de estrategias innovadoras y métodos avanzados de detección temprana y prevención.

Cómo se evaluó el envejecimiento cardiovascular

El algoritmo de inteligencia artificial
El algoritmo de inteligencia artificial AI-ECG permitió estimar con precisión la edad cardíaca biológica frente a la edad cronológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo evaluó a los participantes mediante un cuestionario que abarcó 9 aspectos sociales: estrés, actividad física, conexión social, vivienda, presión económica, inseguridad alimentaria, necesidades de transporte, nutrición y educación.

El estudio encontró que, entre los determinantes sociales de la salud (DSS), la presión financiera y la inseguridad alimentaria fueron los determinantes más importantes.

La edad biológica del corazón se estimó empleando un algoritmo de electrocardiograma asistido por inteligencia artificial (AI-ECG), lo que permitió calcular la diferencia entre la edad cronológica de la persona y la edad cardíaca estimada.

Un mayor desfase en este índice indica que el corazón envejece más rápidamente que el resto del organismo, lo que aumenta el riesgo de futuro deterioro cardiovascular. El algoritmo, validado por los investigadores de Mayo Clinic, demostró ser una técnica innovadora y no invasiva capaz de detectar factores de riesgo no identificados en controles médicos habituales.

En el mundo, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad y morbilidad, a pesar de las estrategias preventivas y los avances científicos.

La incidencia de enfermedades cardiovasculares aumenta marcadamente con la edad y existen crecientes inequidades en la carga y mortalidad entre diferentes grupos de sexo y raza, lo que podría deberse a que los esfuerzos preventivos se centran en su mayoría en factores de riesgo tradicionales y no en las condiciones sociales en las que las personas nacen, viven, trabajan y aprenden, conocidos como determinantes sociales de la salud (DSS).

El estrés psicosocial afecta al corazón

Un nuevo estudio destaca cómo
Un nuevo estudio destaca cómo el estrés financiero y la preocupación por la alimentación y llegar a fin de mes. pueden adelantar el desgaste cardíaco, incluso superando a los riesgos médicos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como explicó el cardiólogo Martín Lombardero en Infobae, “la práctica clínica cardiovascular suele pasar por alto el impacto de la salud mental y la importancia de su inclusión en el cuidado cardiovascular; esto debe cambiar”. El especialista remarcó que el nuevo consenso clínico publicado este año por la European Society of Cardiology (ESC) destaca el papel del estrés psíquico en el riesgo cardiovascular.

“Se habla de estrés psicosocial como el gran protagonista del estrés crónico. El Consenso ESC define al estrés psicosocial cuando un individuo percibe y responde “mal“ a una demanda social (problemas familiares, aislamiento social, presiones financieras y trabajo) porque excede en su capacidad de adaptarse o supera el rango de tolerancia “metabólica” del cuerpo para poder afrontar esa demanda", explicó Lombardero.

Las alteraciones psíquicas interactúan con la salud cardiovascular de manera bidireccional, precisó Lombardero:“El estrés psíquico afecta el corazón, pero a la vez, una enfermedad cardiológica afecta nuestra mente”.

Ni colesterol ni hipertensión: los factores sociales que envejecen al corazón

El estrés psicosocial, destacado como
El estrés psicosocial, destacado como causa principal de estrés crónico, abarca problemas familiares, presiones financieras y aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre todos los aspectos sociales evaluados, la presión financiera y la preocupación por los alimentos destacaron como los factores de mayor impacto en el envejecimiento del corazón.

Tanto la incertidumbre económica —como la permanente preocupación por llegar a fin de mes— como la imposibilidad de mantener una dieta suficiente y equilibrada ejercen un efecto directo, acelerando el deterioro biológico cardíaco en diferentes grupos de la población, tanto en hombres como en mujeres.

Además, otros factores como los problemas de vivienda y la inactividad física (sedentarismo) se identificaron como predictores robustos de mortalidad, en ocasiones igualando o superando a riesgos convencionales.

El paradigma tradicional, centrado en el colesterol elevado y la hipertensión como principales factores de riesgo cardiovascular, queda alterado por estos resultados. De acuerdo con ambos medios, el análisis estadístico de la muestra reveló que los determinantes sociales de la salud, especialmente la presión financiera y la inseguridad alimentaria, igualan o superan la capacidad de predicción de los factores médicos clásicos sobre el envejecimiento cardíaco y la mortalidad.

Ante estos hallazgos, la investigación encabezada por el doctor Lerman insiste en la necesidad de robustecer la prevención cardiológica mediante la inclusión activa de la evaluación social en la consulta médica. En palabras del especialista, “existen factores sociales que no identificamos ni indagamos en nuestros pacientes y que podrían revertir el envejecimiento biológico”.

Las enfermedades cardiovasculares son la
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación temprana de estos riesgos permitiría diseñar estrategias preventivas más eficaces y personalizadas, así como potenciar una atención verdaderamente centrada en el paciente.

No obstante, los autores advirtieron que la mayoría de los pacientes estudiados se identificaron como blancos no hispanos, por lo que los resultados del estudio podrían no aplicarse con precisión a otras poblaciones específicas y grupos raciales o étnicos. Además, el algoritmo de inteligencia artificial utilizado se validó específicamente en el entorno de la Mayo Clinic, por lo que se requiere cautela al extrapolar estos datos internacionalmente.

¿Cómo el estrés puede desencadenar eventos cardiovasculares?

Lo puede hacer por varios factores y puede actuar todos a la vez, señaló Lombardero y destacó:

  • Los cambios en el equilibrio simpático/parasimpático: es decir, cambios en el control del sistema nervioso autónomo.
  • La alteración de ejes que controlan hormonas y neurotransmisores: como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina entre otros.
  • Por activación de los sistemas inflamatorios: el estrés también puede llevar a adquirir hábitos perjudiciales para la salud, como fumar y consumir alcohol.

Temas Relacionados

Envejecimiento cardíacoDeterminantes sociales de la saludPresión financieraInseguridad alimentariaMayo ClinicInteligencia artificial en medicinaAmir Lerman

Últimas Noticias

Un estudio explica cómo el cerebro utiliza ondas eléctricas para reorganizarse y resolver problemas

Científicos del MIT identificaron mecanismos eléctricos que permiten a la mente adaptarse con gran flexibilidad, favoreciendo la atención y optimizando el manejo de información en situaciones que exigen soluciones novedosas y rápidas

Un estudio explica cómo el

El agotamiento parental navideño afecta la salud emocional familiar, según investigaciones

Un informe reveló que la acumulación de responsabilidades en las celebraciones de estas fechas reduce las oportunidades de conexión familiar

El agotamiento parental navideño afecta

El mosquito que transmite el dengue puede persistir todo el año en plásticos y macetas a la sombra

Más de 200 casas urbanas fueron inspeccionadas por investigadores del Conicet y universidades públicas de la Argentina. Identificar los principales criaderos es clave para frenar la expansión del virus

El mosquito que transmite el

Cinco claves del planeta con forma de limón que desafía las teorías astronómicas

El gigante gaseoso con composición química nunca vista y silueta inusual obliga a los astrofísicos a reconsiderar las hipótesis existentes sobre la formación y la evolución de los cuerpos celestes fuera del sistema solar

Cinco claves del planeta con

Un modelo innovador explica cómo el cerebro utiliza energía y adapta estructuras para pensar, aprender y adaptarse

Investigadores europeos proponen un enfoque científico que describe el papel de la organización física y la gestión de recursos en los procesos mentales complejos en la conciencia humana. Los detalles de un estudio que promete revolucionar la comprensión del funcionamiento cerebral

Un modelo innovador explica cómo
DEPORTES
Debieron reconstruirle la rodilla tras

Debieron reconstruirle la rodilla tras una grave lesión, decidió retirarse hace 5 años, pero volvió y se clasificó a sus quintos Juegos Olímpicos

Dolor, dificultad para hablar y cuatro placas de titanio: así quedó Jake Paul tras la fractura de mandíbula que sufrió en el KO de Anthony Joshua

Red Bull eligió quién ocupará el puesto de Helmut Marko mientras crece la expectativa por la llegada de una figura de la Fórmula 1

River Plate continúa con la renovación del Monumental: el cambio de apariencia que tendrá un lugar del estadio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

TELESHOW
Vicky Xipolitakis festejó los 40

Vicky Xipolitakis festejó los 40 en Camboriú: dress code rosa, tortas de arena y diversión en el mar

Wanda Nara viajó a Punta del Este para una Navidad especial: la foto familiar y el dolor por las ausencias

Música del alma en el programa de Guido Kaczka: complicidad entre artistas y una causa solidaria para despedir el año

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

INFOBAE AMÉRICA

Navidad complicada para la economía

Navidad complicada para la economía en Brasil: entre el peso de la deuda y la inestabilidad fiscal

Jair Bolsonaro abandonó su sitio de reclusión para someterse a una cirugía en Navidad

Erupción de Navidad: el volcán Kilauea expulsa impactantes fuentes de lava

Las autoridades turcas recuperaron la caja negra del avión estrellado que transportaba a un jefe militar libio

La masacre de Bondi Beach: las autoridades australianas tenían razones para estar más alerta ante la posible amenaza terrorista