Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

Además, se le dictó una multa económica y la obligación de realizar la reparación integral del daño. Crédito: FGEG

Un juez sentenció a Jorge Carlos “N”, exrector de una universidad en el sur de Guanajuato, a 50 años de prisión tras ser hallado responsable como autor intelectual del secuestro agravado de una persona en el municipio de Moroleón.

La determinación incluyó una multa económica y la obligación de reparar integralmente el daño, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, emitida este 5 de mayo.

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Así fue el secuestro en Moroleón

La víctima fue privada de la libertad en agosto de 2023 a las afueras de una institución educativa. Las investigaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro establecieron que el exrector planeó el delito y contrató a terceros para ejecutarlo.

El móvil fue una disputa de bienes, ya que el sentenciado buscó que el padre de la víctima firmara documentos legales a su favor bajo amenazas directas a su familia.

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato señaló que, después del desahogo de pruebas en juicio oral, el tribunal dictó la sentencia máxima para este tipo de delitos.

Las autoridades lograron acreditar a Jorge Carlos "N" como el autor intelectual del secuestro. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La FGE destacó la solidez de las pruebas presentadas y la intervención de investigadores especializados en secuestro para conocer a detalle la operación en el crimen.

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Autoridades no detallaron qué sucedió con la víctima del crimen ni la fecha de captura del exrector. Además, reservaron el nombre de la institución educativa donde se desempeñaba Jorge Carlos “N” .

Asimismo, el comunicado oficial reiteró el compromiso del ministerio público estatal para combatir el secuestro y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la libertad y seguridad de las familias en la entidad.

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El caso de Jorge Carlos “N” marca uno de los fallos más severos emitidos en la región por delitos de esta naturaleza.

“Con resultados firmes y sustentados en investigación especializada, la Fiscalía de Guanajuato reafirma su compromiso de combatir el secuestro y llevar ante la justicia a quienes atentan contra la libertad y la seguridad de las familias guanajuatenses”, afirmó la institución luego de dar a conocer la sentencia obtenida.

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Casos similares en la entidad

En Guanajuato, los tribunales han dictado sentencias ejemplares en casos recientes de secuestro agravado, como parte de una estrategia para combatir este delito de alto impacto. Además del fallo contra el exrector de una universidad del sur del estado, destaca la condena de 50 años de prisión para Manuel “N”, conocido como “El Manotas”, declarado culpable por el secuestro de dos personas en el fraccionamiento El Molino, en Irapuato, durante marzo de 2022.

El hombre condenado (FGE Guanajuato)

La investigación señala que un grupo armado, bajo la coordinación de “El Manotas”, interceptó a las víctimas cuando transitaban por el fraccionamiento y las retuvo en contra de su voluntad. Durante el cautiverio, Manuel “N” tomó el control de las negociaciones con la familia de los secuestrados, realizando llamadas para exigir una suma de dinero a cambio de la libertad de las personas.

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La Fiscalía estableció que, además de planear el secuestro, participó directamente en la logística y en la distribución de tareas entre los implicados.

El tribunal valoró pruebas como grabaciones de llamadas, testimonios de las víctimas y rastreo de movimientos financieros para acreditar la responsabilidad del sentenciado.

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La sentencia incluyó, además de la pena privativa de libertad, una multa económica, la reparación integral del daño, la devolución del dinero pagado como rescate y una compensación por el daño psicológico provocado a las víctimas y sus familias. Casos como este y el del exrector muestran la respuesta judicial ante el secuestro en la entidad.