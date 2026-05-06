Alexis Vega y Jesús Gallardo si estarán en el duelo de Toluca vs LAFC tras permiso de Javier Aguirre

Ambos jugadores tienen el visto bueno de la FMF para ayudar a Toluca en la Concachampions. (Especial)

El regreso de Alexis Vega y Jesús Gallardo a Toluca ha generado expectativa en el entorno del fútbol mexicano.

Ambos futbolistas recibieron un permiso especial de la Selección Mexicana para disputar la vuelta de la semifinal de la Concachampions con Toluca ante LAFC, una decisión que se concretó tras la gestión formal del club y la aprobación directa de Javier Aguirre.

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La autorización de la Selección fue clave para que Toluca pueda contar con equipo completo en uno de los partidos más trascendentes de la temporada.

El club necesitaba el regreso de sus seleccionados después de perderlos tras el cierre del Clausura, ya que originalmente los jugadores estaban concentrados con el Tricolor para la preparación previa a la Copa del Mundo 2026.

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Gracias a la petición, Vega y Gallardo volverán a vestir la camiseta roja al menos por una jornada más en Concachampions.

Toluca necesita remontar en la vuelta. Mandatory Credit: William Navarro-Imagn Images

Una excepción al ser un torneo internacional

La petición de Toluca fue aceptada por la Federación Mexicana de Fútbol, permitiendo que los dos seleccionados regresen para enfrentar al conjunto angelino.

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Según reportes, la gestión fue avalada tanto por Javier Aguirre como por Duilio Davino, quienes consideraron la relevancia del compromiso para el club mexicano. Así, ambos jugadores se reintegrarán a las órdenes de Antonio Mohamed de inmediato.

La noticia no pasó desapercibida entre aficionados y otros equipos, ya que varios clubes de la Liga MX tuvieron que liberar a sus elementos convocados sin recibir el mismo beneficio.

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Las redes sociales reflejaron el descontento, especialmente entre los seguidores de Chivas, quienes reclamaron la disparidad de criterios para liberar futbolistas en plena competición nacional.

En el duelo de ida, Toluca cayó 2-1 ante LAFC en Los Ángeles, lo que obliga al conjunto escarlata a buscar la remontada en el Estadio Nemesio Diez.

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El regreso de Vega y Gallardo representa un apoyo para el club, que aspira a revertir la desventaja y alcanzar la final continental.

La afición de Chivas reclamó en redes la ayuda a Toluca ante las ausencias sensibles que su equipo sufrió. (Ilustración: Jovani Pérez)

Mohamed se muestra confiado al contar con equipo completo

Antonio Mohamed aseguró en conferencia que el equipo saldrá con todos sus recursos disponibles y destacó la importancia de administrar el esfuerzo físico, anticipando un partido largo e intenso.

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El entrenador argentino incluso bromeó con la posibilidad de “llamar por teléfono” a Vega y Gallardo “para ver si vienen mañana a ver el partido o incluso a jugarlo si se meten a la cancha”, reflejando el ambiente de confianza que se vive en el plantel.

La decisión de liberar a los futbolistas para este partido se tomó debido a la importancia del encuentro para Toluca.

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Se trató de una excepción, ya que, conforme al reglamento habitual, los jugadores convocados debían permanecer concentrados con la selección nacional.

Con este permiso especial, tanto Vega como Gallardo tendrán que reincorporarse al Tricolor inmediatamente después del compromiso continental, acortando su periodo de descanso previo al Mundial.

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La presencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo en la vuelta contra LAFC reconfigura el escenario para Toluca en la Concachampions.

El permiso especial concedido por la Selección Mexicana no solo refuerza las aspiraciones del club, sino que también deja abierta la discusión sobre los criterios para liberar jugadores en competencias simultáneas.