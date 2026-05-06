Danna Paola publica fuerte mensaje de amor propio y genera controversia: “No es arrogancia tener autoestima”

Danna Paola, la artista mexicana, explota en redes por cuestionamientos (RS)

La cantante Danna Paola publicó varios mensajes en sus redes sociales para responder a críticas y hablar del amor propio.

Con frases como “Yo soy demasiada luz para vivir apagada” y “No es arrogancia tener autoestima”, la también actriz rechaza cambiar su personalidad para agradar a otros y anima a sus seguidores a mantenerse fieles a su esencia.

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En el mensaje difundido, Danna Paola expresa:

La esperada colaboración podría revelarse muy pronto. (Crédito: Danna)

“Nos prefieren inseguras para no confrontarse, para no cuestionar sus moldes, una cosa es elegir cambiar algo para ti y por ti, que estar cambiando y editándote para gustar a los demás. Basta de diluirnos para no incomodar a otros. Si tu luz le molesta a alguien, el problema no eres tú. A veces la luz incomoda porque revela lo que otro no se atreven a mirar en sí mismos”.

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La controversia surge mientras circulan rumores sobre un supuesto conflicto con Kenia Os, relacionados con la colaboración de Danna Paola y Belinda, y recientes videos donde se observa a ambas conviviendo en Madrid. Aunque ambas artistas negaron previamente cualquier rivalidad, las especulaciones se reactivan en redes sociales.

¿Por qué no ha salido la canción de Danna, Belinda y Kenia Os?

(IG: @applemusic)

La periodista Martha Figueroa atribuye la demora a desacuerdos creativos entre las tres cantantes, quienes, según explicó en su pódcast, “no se entendieron” en el estudio y mantuvieron diferencias sobre el control del proyecto.

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El testimonio de Martha Figueroa destaca que Kenia Os consultó constantemente a su equipo y disquera para tomar decisiones, en contraste con Danna y Belinda, quienes buscaban mayor autonomía en el desarrollo de la canción.

Aunque ninguna de las artistas ha confirmado esta versión, diversas reacciones de sus seguidores, especialmente los de “La Kenini”, ya se reflejan en comentarios en las redes sociales.

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Por su parte, Danna ofreció otra explicación en entrevista con Los 40: la cantante y actriz señaló que la colaboración no ha salido “por problemas administrativos” y no por razones personales: “La canción con Belinda y Kenia ahí está, por problemas administrativos no ha salido, pero ella también tiene su canción con Beli. Esperamos se desbloquee pronto. Por ahora Beli y yo sacaremos la nuestra, espero la otra se resuelva pronto”.

En la misma conversación, Danna aseguró sentirse agradecida por trabajar con Belinda, enfatizando la novedad de la experiencia: “Estamos explorando cosas nuevas y complementando nuestros universos, que creo que eso es increíble”, afirmó la intérprete. Añadió que esta colaboración representa algo que la “emociona muchísimo”, anticipando que “se va a servir el fandom, se va a servir al pop, por supuesto”.

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