UNDERTALE llega a México: así podrás escuchar la banda sonora del videojuego

Se podrá escuchar el soundtrack de UNDERTALE, de donde provienen personajes como Frisk, Sans y Papyrus (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de UNDERTALE a México marca un hito para la comunidad gamer y los amantes de la música de videojuegos.

El Teatro Metropólitan en la Ciudad de México será el escenario donde la banda sonora del icónico título independiente cobrará vida, permitiendo a los asistentes experimentar sus melodías de manera completamente inmersiva.

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La cita está programada para el 4 de octubre, con una preventa especial para usuarios Banamex que inicia el 11 de mayo a las 11:00 a.m. a través de Ticketmaster. La venta general comenzará al día siguiente.

El evento promete transformar el recinto en un punto de encuentro único para quienes han seguido cada ruta y conocen de memoria la historia y la música de este juego.

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Experiencia en vivo: cómo será el concierto de UNDERTALE en México

(Ocesa)

El espectáculo consiste en la interpretación en directo de la banda sonora original, compuesta íntegramente por Toby Fox. Músicos en vivo se encargarán de recrear la atmósfera del “Underground” con cada nota, lo que permitirá revivir desde la butaca los momentos más memorables del juego: batallas con jefes, encuentros pacifistas y decisiones que alteran el desarrollo de la aventura.

Durante el concierto, los asistentes podrán escuchar temas que acompañaron a los jugadores en su recorrido por las distintas áreas del juego y que se han consolidado como piezas reconocibles en el universo del gaming independiente. Las composiciones serán interpretadas desde los pasajes más tranquilos hasta los tracks más intensos, asegurando una experiencia emocional y nostálgica para la audiencia.

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Lo que debes saber para asistir

Fecha del evento: 4 de octubre

Lugar: Teatro Metropólitan, Ciudad de México

Preventa Banamex: 11 de mayo, 11:00 a.m.

Venta general: 12 de mayo

Boletos: Disponibles en Ticketmaster

El Teatro Metropólitan, conocido por su acústica y ambiente íntimo, se convierte así en el escenario ideal para disfrutar la música de UNDERTALE en su máxima expresión.

El fenómeno UNDERTALE y su banda sonora

Desde su lanzamiento en septiembre de 2015, UNDERTALE revolucionó el género indie y se convirtió en un fenómeno cultural global. La música, lejos de ser un simple acompañamiento, se integra al desarrollo narrativo y emocional del juego, utilizando motivos recurrentes —o leitmotivs— para reforzar la identidad de personajes, lugares y momentos clave.

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La banda sonora ha sido ampliamente reconocida por la crítica y los fanáticos, destacando temas como “Megalovania”, “Hopes and Dreams” y el tema principal “Undertale”. Cada uno de estos tracks se ha convertido en símbolo de la experiencia que ofrece el juego y son frecuentemente versionados por músicos de todo el mundo.

En el concierto, los asistentes podrán identificar estos leitmotivs y observar cómo la reutilización de ciertas frases musicales crea una sensación de unidad y continuidad a lo largo de la historia. Por ejemplo, el tema principal aparece en más de una decena de pistas, marcando momentos de seguridad o transición en la narrativa.

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La trascendencia de la música en UNDERTALE

La composición de Toby Fox, realizada principalmente en FL Studio, se inspira en clásicos del Super Nintendo como EarthBound y Live A Live, además de la cultura chiptune. Más del 90% de los temas fueron escritos especialmente para el juego, y piezas como “Megalovania” han trascendido el videojuego para convertirse en éxitos virales y en parte del repertorio de conciertos en todo el mundo.

UNDERTALE ha contado con lanzamientos oficiales de su banda sonora, versiones en metal, jazz y piano, así como ediciones en vinilo y partituras. Su legado también se ha visto reflejado en otros medios, como la aparición de Sans en Super Smash Bros. Ultimate y la inclusión de temas en juegos de ritmo como Taiko no Tatsujin.

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El concierto en México permitirá a los fans escuchar en directo una selección de estas piezas, sumándose a una celebración colectiva que ya se ha replicado en distintos países.

Por qué la música de UNDERTALE sigue vigente

El éxito de la banda sonora radica en su capacidad para evocar emociones, crear atmósferas y reforzar la personalidad de cada personaje y escenario.

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Para quienes se preguntan por qué UNDERTALE ha mantenido su relevancia, la respuesta está en la combinación de composición sencilla, motivos recurrentes y la adaptación de estilos que acompañan el viaje del jugador, consolidando a su música como un referente en el mundo del gaming independiente.