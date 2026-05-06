México

JD Pantoja revela presunta agresión física cometida por Steff Loaiza y Mario Barrón contra el padre de Kimberly

A través de su canal, el creador explicó que exhibió el caso tras considerarlo inadmisible dentro de un entorno familiar

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El influencer difundió conversaciones y audios en YouTube mostrando la versión del papá de Kimberly Loaiza, quien describió haber recibido "varias trompadas" de Steff y Mario Barrón. (YouTube)
El influencer difundió conversaciones y audios en YouTube mostrando la versión del papá de Kimberly Loaiza, quien describió haber recibido "varias trompadas" de Steff y Mario Barrón. (YouTube)

La familia de JD Pantoja y Kimberly Loaiza se ha colocado nuevamente en el centro de la polémica tras la publicación de un video en el que el creador de contenido acusó a Steff Loaiza y a Mario Barrón de haber agredido físicamente al padre de su esposa.

La controversia estalló en redes, donde el propio Pantoja difundió audios y fragmentos de conversación que, según su versión, confirman la existencia de violencia durante una discusión familiar.

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Juan de Dios Pantoja pidió perdón a Kimberly Loaiza y anunció el cierre de su canal
JD Pantoja utilizó su canal de YouTube para denunciar supuestas agresiones físicas contra el padre de Kimberly Loaiza. (YouTube)

La situación generó debate y escepticismo entre seguidores y usuarios, quienes han puesto en duda la veracidad de las declaraciones y señalamientos públicos, considerando el historial de controversias que rodea a la pareja.

La denuncia de JD Pantoja y las declaraciones del padre

La acusación de Juan de Dios Pantoja se hizo pública mediante un video en su canal de YouTube, donde narra los hechos y exhibe un audio en el que el propio padre de Kimberly relata haber sido golpeado por Steff y Mario Barrón.

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  • En los fragmentos difundidos, el propio afectado narra cómo la discusión escaló hasta llegar a los golpes. “Sí, también me pegó. Lo dejé que me pegara y también Estefany me pegó como veinte trompadas
  • Pantoja añade su postura: asegura que ni él ni Kimberly serían capaces de agredir a su suegro y que la reacción violenta provino únicamente de Steff y Mario
  • El youtuber afirmó que el hecho ocurrió días antes de la publicación, y que decidió hacerlo público al considerar “inadmisible la violencia en el entorno familiar”.
El video difundido por JD Pantoja incluye audios y conversaciones en los que el papá de Kimberly relata haber sido golpeado durante una discusión familiar. (YouTube)
El video difundido por JD Pantoja incluye audios y conversaciones en los que el papá de Kimberly relata haber sido golpeado durante una discusión familiar. (YouTube)

De esta manera, el tema escaló más allá del entorno privado, posicionándose como una de las polémicas familiares más comentadas en redes durante los últimos días.

Pruebas y reacciones en redes sociales

El creador de contenido mostró los fragmentos de audio donde el papá de Kimberly afirma recibir golpes de parte de Steff y Mario.

Estas pruebas, según Pantoja, respaldan su versión y buscan dejar constancia de lo ocurrido. La publicación provocó sorpresa y debate entre seguidores, quienes se manifestaron tanto a favor como en contra de los involucrados.

Algunos usuarios han expresado dudas sobre la credibilidad de la denuncia, recordando otras polémicas protagonizadas por la familia. En este sentido, se ha cuestionado si la denuncia es un intento más de mantenerse en tendencia o si realmente se trata de un conflicto genuino.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza se han visto relacionados a varias controversias en redes sociales (Instagram @juandediospantoja)
Usuarios en redes sociales expresaron escepticismo sobre la veracidad de las denuncias, dada la historia de controversias de la familia Pantoja-Loaiza.(Instagram @juandediospantoja)

Por ahora, la controversia sigue en suspenso y las respuestas oficiales de los señalados podrían definir el rumbo del conflicto en los próximos días.

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