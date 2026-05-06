Estos son los árbitros para la vuelta de la Liguilla: Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas

Así quedaron las asignaciones arbitrales para los juegos de vuelta de Liguilla del Clausura 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol oficializó las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Luego de la polémica que sucedió en el encuentro de ida América vs Pumas por la supuesta alineación indebida, las autoridades deportivas ya nombraron a los y las encargadas de supervisar y hacer valer el reglamento de la competencia.

Los duelos de la Liguilla del Clausura 2026 se disputarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo. Los elegidos para los compromisos es una mezcla de figuras habituales y varias confirmaciones en el equipo del VAR, bajo la estricta supervisión de la Comisión.

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Sobresalió que Katia Itzel García, silbante que irá al Mundial 2026, tendrá participación en los partidos que definirán a los semifinalistas del torneo mexicano, también Arturo César Ramos tendrá actividad.

Así quedaron las asignaciones arbitrales para el Clausura 2026 de la Liga MX

Para el Chivas vs Tigres, el "Gato" Ortiz será el árbitro central (Cuartoscuro)

Para el choque entre Chivas y Tigres en el estadio Akron, el árbitro central será Marco Antonio Ortíz Nava, conocido por su temple en escenarios decisivos. Lo acompaña como asistente Michel Alejandro Morales Morales, junto a Christian Kiabek Espinosa Zavala. El cuarto árbitro designado es Jorge Abraham Camacho Peregrina. En la sala de videoasistencia arbitral (VAR), la responsabilidad recaerá en Diana Stephanía Pérez Borja, mientras que como apoyo en el VAR estará óscar Macías Romo.

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El mismo sábado, Cruz Azul medirá fuerzas ante Atlas en el estadio Banorte. La conducción del encuentro estará a cargo de Katia Itzel García Mendoza en el rol de árbitra central, una designación que marca presencia femenina en fases eliminatorias de alto perfil.

El equipo de asistentes está conformado por Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y Edgar Magdaleno Castrejón. Como cuarto árbitro fungirá Karen Hernández Andrade. En la cabina del VAR operarán Guillermo Pacheco Larios y Michel Caballero Galicia como asistente.

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César Arturo Ramos estará en el Pumas vs América (REUTERS/Hannah Mckay)

Las definiciones continúan el domingo en Pachuca, donde el duelo ante Toluca tendrá como árbitro principal a Adonai Escobedo González. Sus asistentes designados son Michel Ricardo Espinoza ávalos y Jair De Jesús Sosa García. El cuarto árbitro es óscar Mejía García. Desde la revisión en video, la operación estará en manos de Salvador Pérez Villalobos con el respaldo de Jesús Aarón Gómez Ruíz.

Cierra la instancia de cuartos el clásico capitalino: Pumas frente al América en el estadio Olímpico Universitario. Aquí, la conducción recaerá en César Arturo Ramos Palazuelos, uno de los jueces de mayor trayectoria internacional.

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Estará asistido en las bandas por Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra Mendiola. La coordinación desde el área técnica corresponde a Vicente Jassiel Reynoso Arce. En el VAR, Erick Yair Miranda Galindo lidera con Manuel Alfonso Martínez Sánchez de asistente.