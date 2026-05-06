México

Procesan al excomisario de seguridad de Jilotzingo y cinco policías municipales por secuestro exprés

Cuatro civiles más están vinculados con el caso, luego de que fueran descubiertos descargando un tráiler robado

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Collage de seis fotos de hombres con los ojos cubiertos, superpuesto sobre un fondo oscuro con luces rojas y azules intermitentes de coches de policía.
Las acciones contra los elementos y su superior fueron confirmadas por la FGJEM. Crédito: FGJEM e Infobae.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de un juez la vinculación a proceso de Víctor Martín “N”, excomisario de Seguridad Pública de Jilotzingo, y cinco policías municipales, quienes enfrentan cargos por su probable participación en el delito de secuestro exprés.

El caso surgió tras la denuncia de dos víctimas, quienes fueron interceptadas por una patrulla, amenazadas con armas de fuego y privadas de su libertad de manera momentánea mientras circulaban en un camión de carga por la colonia Miguel Tecpan el 7 de marzo de 2026.

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Cabe señalar que los servidores públicos junto a 4 civiles más fueron arrestados el pasado 21 de abril tras el robo violento de un tractocamión cargado con neumáticos.

El camión robado estaba cargado de neumáticos. Crédito: SSEM
El camión robado estaba cargado de neumáticos. Crédito: SSEM

Sobre la reciente imputación por secuestro exprés, el juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva para los seis policías y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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De ser hallados responsables, los procesados podrían recibir una sentencia de hasta 90 años de prisión, según los datos difundidos por la Fiscalía mexiquense.

El excomisario Víctor Martín “N”, también enfrenta cargos por cohecho tras haber ofrecido dinero a los agentes de la Secretaría de Seguridad estatal y de Tlalnepantla para evitar la consignación de sus cómplices cuando fueron descubiertos descargando el camión robado.

El caso de secuestro exprés

Según las indagatorias sobre el caso, el 7 de marzo de 2026, dos personas que viajaban en un camión de carga fueron interceptadas en la colonia Miguel Tecpan por una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública de Jilotzingo.

Las autoridades relatan que Víctor Martín “N” y dos policías municipales descendieron del vehículo oficial, cuestionaron a las víctimas sobre la mercancía y les informaron que serían remitidas al Ministerio Público por una supuesta infracción.

Los policías amenazaron a las víctimas con un arma de fuego y les exigieron dinero y parte de la mercancía.

Después, los dos hombres fueron obligados a abordar la patrulla y las abandonaron metros adelante.

Estas acciones motivaron la denuncia e iniciaron la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Detención y cargos adicionales para los implicados

El 21 de abril, elementos de la Secretaría de Seguridad estatal y de la policía municipal de Tlalnepantla detuvieron a Víctor Martín “N” y nueve personas más —cinco policías y cuatro civiles— mientras respondían a una alerta de robo de camión.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por encubrimiento por receptación y, en el caso del excomisario, también por cohecho, ya que habría intentado sobornar a los agentes para no presentar a sus cómplices ante la autoridad ministerial.

El director de seguridad municipal habría intentado sobornar a los elementos estatales que realizaron la detención. Crédito: SSEM
El director de seguridad municipal habría intentado sobornar a los elementos estatales que realizaron la detención. Crédito: SSEM

Por el delito de cohecho, Víctor Martín “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Esta es la lista completa de los detenidos aquel 21 de abril:

En total, esta fue la lista de sujetos aprehendidos, según autoridades estatales:

  • Víctor Mendoza Landgrave (41 años)
  • Juan “N” (24 años)
  • Jonathan “N” (35 años)
  • Abel “N” (38 años)
  • Francisco “N” (47 años)
  • Rogelio “N” (56 años)
  • Marcos “N” (32 años)
  • Miguel “N” (33 años)
  • Jarib “N” (48 años)
  • Leonel “N” (53 años)

Procesos y situación legal de los civiles relacionados

Los cuatro civiles detenidos el 21 de abril fueron procesados por delitos distintos. Miguel Ángel “N” y Marcos “N” enfrentan cargos por robo de vehículo con violencia y se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco. Miguel Ángel “N” tiene dos procesos previos por hechos delictivos distintos y contaba con una orden de reaprehensión al momento de su detención.

Cuatro hombres de pie, con barras negras cubriendo sus ojos, frente a un cielo oscuro y nubes grises de tormenta con lluvia cayendo.
Los cuatro civiles detenidos junto con los agentes de Jilotzingo se encuentran presos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los otros civiles, Leonel “N” y Jarib “N”, están vinculados a proceso por secuestro exprés con fines de robo y permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

La autoridad judicial reiteró que los detenidos deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.

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