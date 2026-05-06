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Papá de Daniel Bisogno enfrenta problemas de salud tras muerte de su esposa e hijo, revela Alex B: “Está en depresión”

El padre de Daniel Bisogno tiene infecciones urinarias y problemas de movilidad. A pesar del apoyo familiar, ha rechazado acudir con especialistas

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(Twitter: @AztecaUno)
El papá de Daniel Bisogno atraviesa una severa depresión y problemas de salud tras la muerte del conductor en 2025 (Twitter: @AztecaUno)

‘Concho’, el papá de Daniel Bisogno enfrenta depresión y problemas de salud tras la muerte del conductor de “Ventaneando” en febrero de 2025. Su hijo Alex Bisogno, actual conductor de “Viva la vi”, confirmó a la revista TVNotas que el hombre de 82 años presenta dificultades para caminar, además de infecciones en las vías urinarias y un cuadro depresivo, consecuencia de las pérdidas familiares recientes.

En palabras de Alex Bisogno : “Tiene problemas para caminar, del estado de ánimo, ha sido duro para él, y eso se refleja en su salud. Ha tenido infecciones en las vías urinarias. Eso habla de que su organismo está debilitado de alguna manera, porque de repente le pega la tristeza. Está en depresión”.

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Aunque la familia ha propuesto asistencia psicológica, el padre de Daniel Bisogno rechaza acudir a terapia. Según Alex, “ninguno de la familia hemos tomado. Mi papá ni cree en eso. Mejor en familia hemos tratado de superarlo juntos. Le quedan 2 hijos maravillosos quienes vamos a ver por él hasta el último día de su vida”. Ivette Bisogno, hija del señor, actualmente cuida de él en su vivienda.

A los 82 años, el padre de Daniel Bisogno enfrenta dificultades para caminar y recurrentes infecciones en las vías urinarias (Archivo)
A los 82 años, el padre de Daniel Bisogno enfrenta dificultades para caminar y recurrentes infecciones en las vías urinarias (Archivo)

María Araceli, esposa del afectado y madre de los hermanos, falleció en febrero de 2024. El propio Alex indica: “Platicamos mucho. Es como una terapia familiar. Nos desahogamos y creo que eso nos mantiene un poco más fuertes. De lo de la salud, son cosas que se ha tratado”.

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Daniel Bisogno, quien murió a los 51 años tras sufrir el colapso de sus órganos a causa de una infección derivada de un trasplante de hígado, fue conductor destacado de “Ventaneando” y actor de teatro.

El patriarca de la familia Bisogno

Concho, apodo de Concepción trabajó como contador público durante más de 30 años y siempre buscó que su hijo estudiara una carrera profesional, de preferencia contaduría. Aunque en su juventud fue estricto y exigente, con el tiempo la relación con Daniel se describe como muy buena y cercana. Concho no es una figura pública, se ha mantenido fuera de los reflectores y rara vez aparece en medios, a diferencia de sus hijos Daniel y Alex.

Alex Bisogno
Alex Bisogno, conductor de 'Viva la vi', confirma que la salud de su padre se ha visto afectada por las recientes pérdidas familiares (@alexbisogno)

Daniel Bisogno llegó a contar públicamente que su padre quería que él fuera profesionista y que, aunque no siguió exactamente el mismo camino, lo apoyó en su carrera artística.

La familia Bisogno es originaria de la Ciudad de México. El patriarca junto con su esposa, Araceli Bisogn0, formó una familia de tres hijos: Daniel, Ivette y Alejandro.

Daniel Bisogno, el más conocido, nació el 19 de mayo de 1973 y fue presentador, actor y comediante, célebre por su trabajo en el programa Ventaneando. Su carrera en televisión abarcó más de veinte años.

Alex Bisogno compartió en redes sociales una fotografía familiar, la cual acompañó con un emotivo mensaje para su madre, Araceli Bisogno.
La familia Bisogno ha optado por apoyo emocional mutuo ante la negativa del papá de Daniel a recibir terapia psicológica (Foto: @alexbbisogno)

Daniel tuvo dos matrimonios: primero con Mariana Zavala (sin hijos) y luego con Cristina Riva Palacio, con quien tuvo a su única hija, Michaela, nacida en 2016. Tras divorciarse en 2019, Daniel mantuvo una relación cercana con Michaela, procurando mantenerla fuera del ojo público. Michaela reside con su madre, pero la familia paterna ha buscado mantener contacto con ella.

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