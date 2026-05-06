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Detienen a conductor que llevaba más de 750 kilos de marihuana en camión de carga en Coahuila

Los agentes hallaron mil 523 paquetes con la sustancia

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Detienen a conductor que llevaba 750 kilos de marihuana en camión de carga en Durango
El sujeto detenido (Guardia Nacional)

Elementos de seguridad realizaron la detención de un hombre que conducía un camión tipo torton y la incautación de más de 750 kilogramos de marihuana en Coahuila que estaban en el vehículo.

Fue en la Carretera Federal 54 Saltillo-Zacatecas, a la altura del kilómetro 310+410, en el ejido Las Colinas, municipio de Saltillo, donde los uniformados hallaron un vehículo con las características de una ficha de búsqueda.

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Es por ello que la unidad fue seguida y finalmente interceptada por los agentes de seguridad. Tras realizar una revisión al vehículo fueron hallados mil 523 paquetes con marihuana que estaban distribuidos en 43 cajas de cartón y que dieron un total de 763 kilos de la sustancia.

También había metanfetamina

“Aseguraron dosis de metanfetamina, cuatro pipas de vidrio, un encendedor tipo soplete, un teléfono celular y el vehículo utilizado para el traslado”, es parte del informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartido el 5 de mayo.

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El video documenta un operativo donde personal de la Agencia de Investigación Criminal descarga cajas de un camión blanco. Las cajas contienen bolsas plásticas negras con material vegetal verde. Las imágenes corresponden al aseguramiento de más de 700 kilogramos de marihuana en Coahuila. (FGR)

No fue detallada la cantidad de droga sintética ubicada en la unidad ni el nombre del sujeto que la conducía.

De igual manera, el Gabinete de Seguridad compartió un video en el que pueden verse parte de las acciones realizadas por los efectivos de seguridad.

Cabe destacar que si bien el reporte de los hechos fue publicado el 5 de mayo, desde un día antes la Guardia Nacional ya había compartido datos sobre la incautación en Coahuila.

“Al realizar labores de prevención y seguridad en la carretera Zacatecas-Saltillo, en el municipio Saltillo, Coahuila, los guardias federales en coordinación con personal del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República, marcaron el alto al conductor de un vehículo tipo torton”, es parte del reporte de la Guardia Nacional.

Detienen a conductor que llevaba 750 kilos de marihuana en camión de carga en Durango
Los paquetes asegurados (Guardia Nacional)

Asimismo, las imágenes y lugar donde fue realizado el despliegue de agentes coinciden con lo reportado por la SSPC. La institución encabezada por Omar García Harfuch detalla en su reporte de acciones relevantes del 5 de mayo el aseguramiento de marihuana en la entidad.

“En Saltillo, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR), al realizar una inspección a un tractocamión, detuvieron a una persona, le aseguraron 761 kilos de marihuana”.

Los agentes mencionados mantuvieron coordinación con la Secretaría de Seguridad federal y la Secretaría de Marina (Semar).

Más de una tonelada de marihuana en la CDMX

En otras acciones, el 4 de mayo las autoridades informaron sobre la detención de cuatro hombres que viajaban en un camión en el que fueron hallados en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Se trató de un cargamento valuado en 15 millones de pesos. Los sujetos arrestados fueron identificados como José “N”, Jorge “N”, Javier “N” y José Armando “N”.

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