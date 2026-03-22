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La autenticidad y la vulnerabilidad, claves para sentirse más valorado en las relaciones

Dos psicólogos revelan que mostrar emociones auténticas y abrirse en las conversaciones es la vía más efectiva para fortalecer los vínculos afectivos y aumentar la sensación de aprecio mutuo

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La autenticidad en las relaciones
La autenticidad en las relaciones personales incrementa el sentimiento de ser valorado, según psicólogos de prestigio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse más valorado en las relaciones personales no depende de cambiar quién se es ni de buscar aprobación, según los psicólogos Sonja Lyubomirsky y Harry Reis. La propuesta de estos expertos, difundida por The Harvard Gazette, destaca que el auténtico cambio ocurre al transformar la calidad y sinceridad de las conversaciones, donde la autenticidad y la apertura emocional son prioritarias.

Según la psicología, aumentar el sentimiento de ser amado requiere modificar la forma en que se interactúa con los demás. La clave reside en practicar conversaciones honestas, mostrar vulnerabilidad progresivamente y dar espacio a la autenticidad. Este enfoque permite establecer vínculos afectivos más profundos y satisfactorios, respaldados por la ciencia y la experiencia clínica.

El papel de la vulnerabilidad en las relaciones personales

La vulnerabilidad es un componente esencial para construir relaciones profundas, según Lyubomirsky y Reis. Ambos advierten, recoge The Harvard Gazette, que aunque mostrar debilidades produce miedo al rechazo o a la incomprensión, ocultar emociones y defectos dificulta la sensación de aprecio genuino.

“Sentirse amado tiene más que ver con uno mismo —y con nuestra manera de pensar— que con tratar de convencer al otro de nuestro valor”, afirman los autores en palabras recogidas por el medio. La apertura emocional no debilita a las personas, sino que permite que la otra parte valore la autenticidad, reforzando así la confianza y la unión.

La autenticidad fortalece la unión,
La autenticidad fortalece la unión, ya que permite que las personas sean valoradas por quienes realmente son (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mostrar humildad y autenticidad genera un clima de seguridad donde ambas partes pueden conocerse realmente. De este modo, la vulnerabilidad se convierte en requisito previo para experimentar afecto auténtico.

Claves para experimentar una mayor sensación de amor

Los investigadores identifican tres requerimientos fundamentales para sentirse amado: compartir la complejidad, ser notado y ser apreciado.

El primer requisito implica abrirse sobre las propias fortalezas y contradicciones, desde los logros personales hasta los detalles rutinarios. El segundo elemento es la necesidad de que la otra persona perciba y observe estos aspectos compartidos. Por último, el tercero exige que les otorgue relevancia y valore su significado.

Para favorecer el reconocimiento y aprecio de la otra parte, los expertos aconsejan empezar mostrando interés genuino por el otro. “Debes mostrar curiosidad por su complejidad antes de esperar que perciban la tuya”, insisten Lyubomirsky y Reis, según The Harvard Gazette. Este gesto recíproco propicia una dinámica en la que el afecto y la conexión emocional se refuerzan.

La importancia de dar atención y apoyo al otro

El aprecio y la atención
El aprecio y la atención mutua permiten a cada integrante de la pareja mostrarse más genuino y libremente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ilustrar este intercambio, los psicólogos emplean la metáfora del sube y baja de la relación: imaginan a dos personas en un sube y baja sumergido en agua, donde solo los rasgos del “yo” que se sienten seguros de compartir surgieren a la superficie.

Cuando una persona ofrece atención y aprecio al otro, ayuda a que emerjan más aspectos auténticos de su personalidad. Esto permite al otro sentirse visto y aceptado integralmente, más allá de sus virtudes obvias.

Este mecanismo no implica sacrificios, sino que inicia un ciclo virtuoso. Al sentirse comprendida y respetada en profundidad, cada persona tiende a corresponder, incrementando la visibilidad y autenticidad del vínculo. La fundación de este ciclo conduce a una relación en la que ambos se sienten más comprometidos y queridos.

Como afirman Lyubomirsky y Reis, según recoge The Harvard Gazette: “Cuando se sienten realmente vistos, valorados y aceptados —no solo por sus mejores cualidades, sino por su ser completo—, también sentirán más amor por ti que nunca”.

Estrategias diarias para fortalecer los vínculos afectivos

Adoptar este modelo requiere tanto flexibilidad mental como la práctica cotidiana de gestos concretos. Los autores recomiendan escuchar con atención plena, responder con reconocimiento y calidez y estar presentes durante el intercambio.

Estar presentes durante el intercambio
Estar presentes durante el intercambio contribuye a una comunicación auténtica y significativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pequeños ajustes en la forma de conversar contribuyen a transformar la experiencia emocional. Hacer preguntas auténticas, interesarse por los detalles cotidianos y celebrar las particularidades de cada quien aumenta la percepción de aprecio y bienestar en las relaciones.

La investigación indica que cultivar la curiosidad y el respeto mutuo, además de evitar actitudes perfeccionistas o defensivas, son pasos esenciales para experimentar una sensación de amor más profunda y sólida.

La propuesta de Lyubomirsky y Reis, recogida por The Harvard Gazette, subraya que los lazos más estables no se basan en la perfección ni en cumplir expectativas externas, sino en elegir conversaciones genuinas y enfocarse cada día en la conexión real con quienes nos importan.

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