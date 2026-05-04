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Los desconocidos beneficios de tomar jengibre después de comer

Las personas que buscan digestiones ligeras recurren a esta raíz por sus efectos suaves y tradicionales

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Primer plano de una taza de cristal con infusión de jengibre caliente, de la que sale vapor, junto a raíces de jengibre enteras y trozos cortados en una mesa de madera.
Esta bebida cálida resulta ideal para quienes desean una opción natural y fácil que ayude con la pesadez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre, raíz utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional, ha ganado popularidad como aliado natural para el bienestar digestivo.

Cada vez más personas recurren a esta planta después de las comidas para aliviar molestias estomacales y favorecer la digestión.

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Diversos estudios y especialistas destacan que el consumo de jengibre puede aportar beneficios concretos para quienes buscan una alternativa sencilla y accesible para cuidar su salud digestiva tras comer.

Primer plano de varias raíces de jengibre, algunas con rodajas cortadas, junto a hojas de menta fresca sobre una superficie de madera clara.
Esta bebida cálida resulta ideal para quienes desean una opción natural y fácil que ayude con la pesadez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tomar jengibre después de comer

El consumo de jengibre después de comer suele asociarse con varios beneficios para la salud digestiva. De acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard, entre los principales efectos reportados por estudios y especialistas destacan:

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  • Mejora la digestión: El jengibre puede estimular la producción de enzimas digestivas, lo que facilita la descomposición de los alimentos y ayuda a evitar la sensación de pesadez.
  • Reduce náuseas y malestar estomacal: El jengibre se utiliza tradicionalmente para aliviar náuseas leves, indigestión y molestias gástricas tras comidas copiosas.
  • Disminuye la inflamación: Sus compuestos activos, como el gingerol, tienen propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a reducir la inflamación en el tracto digestivo.
  • Previene gases y distensión abdominal: El jengibre favorece el tránsito intestinal y puede ayudar a reducir la formación de gases y la hinchazón abdominal.
  • Alivia el reflujo: Algunas personas reportan que el jengibre ayuda a disminuir síntomas leves de reflujo o acidez después de las comidas.

Siempre es recomendable consultar a un médico si existen condiciones digestivas previas o se toman medicamentos de manera regular.

Ilustración del torso de una persona mostrando un intestino luminoso con microbiota colorida, rodeado de burbujas y escudos translúcidos de protección.
Las propiedades antiinflamatorias del gingerol presente en el jengibre contribuyen a disminuir la inflamación del tracto digestivo y mejorar el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor manera de tomar jengibre después de comer para obtener sus beneficios

La forma más práctica y recomendada de consumir jengibre después de comer es en infusión o té. Preparar una bebida con rodajas de jengibre fresco en agua caliente ayuda a liberar sus compuestos activos y facilita su absorción.

Esta presentación es suave para el estómago y sencilla de preparar en casa.

Cómo hacerlo:

  • Corta entre 1 y 2 centímetros de raíz de jengibre fresco por taza.
  • Hierve el jengibre en agua durante 5 a 10 minutos.
  • Cuela y bebe la infusión después de la comida.

Otras formas útiles incluyen añadir jengibre rallado a agua tibia con unas gotas de limón, o consumirlo en polvo disuelto en agua o jugo. También existen cápsulas y extractos, pero para molestias digestivas leves, la infusión es la opción más común y segura.

Recomendaciones:

  • Evita el consumo excesivo: una o dos tazas al día suelen ser suficientes.
  • Si tomas medicamentos o tienes condiciones digestivas, consulta a un médico antes de incorporar jengibre a tu rutina.
  • El jengibre confitado o caramelizado contiene azúcar y es menos recomendable para este propósito.

La infusión de jengibre después de la comida es una forma natural y sencilla de aprovechar sus beneficios para la digestión.

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