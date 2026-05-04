México

A un año del primer operativo: suman casi 2 mil inmuebles asegurados durante la Operación Restitución en Edomex

También han sido detenidas más de 400 personas, entre ellas funcionarios

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Operación Restitución: aseguran bodegas y capturan a personas que estarían ligadas con “sindicatos” criminales en Edomex
Más de la mitad de los inmuebles ya han sido regresados a sus dueños (FGJEM)

Casi dos mil propiedades han sido aseguradas en el Estado de México como parte de la Operación “Restitución”, un despliegue coordinado entre autoridades estatales y federales para combatir los delitos de despojo inmobiliario.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) destaca que a un año de que fue implementado el primer operativo han sido asegurados un total de mil 949 inmuebles, de los cuales más de la mitad (mil 078) han sido devueltos a sus legítimos dueños.

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Los dueños de muchos de los inmuebles referidos son personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, según informó la Fiscalía mexiquense el 3 de mayo.

Además, durante la última semana de abril, las acciones se intensificaron en 17 municipios, entre ellos Chalco, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, Toluca y Valle de Chalco, donde se realizaron nueve cateos y veintisiete inspecciones. Como resultado, 36 inmuebles fueron asegurados, de los cuales treinta corresponden a casas habitación y seis a predios.

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Operación Restitución
(FGJEM)

Más de 400 personas detenidas

De igual manera, el despliegue ha derivado en a la detención de 462 personas vinculadas a delitos de despojo y contra la propiedad, de las cuales 404 fueron arrestadas en flagrancia y 58 mediante órdenes de aprehensión. Todas se encuentran en distintas etapas procesales ante la autoridad judicial correspondiente.

Entre las acciones realizadas por las autoridades mexiquenses está el arresto de funcionarios pues hasta junio de 2025 la Fiscalía del Edomex reportaba la captura de cuatro servidores estatales, cinco municipales y tres notarios.

“La Fiscalía Edoméx ejercitó acción penal en contra de tres notarios, cinco servidores públicos estatales, cuatro municipales y cumplimentó órdenes de aprehensión a 11 objetivos prioritarios integrantes de las organizaciones sociales autodenominadas “sindicatos”, es parte del informe de junio del año pasado.

Operación Restitución Edomex FGJEM
Operación Restitución Edomex (foto: FGJEM)

Las acciones de la Operación Restitución también han revelado la operación de “sindicatos criminales” en la entidad.

De acuerdo con el recuento oficial reciente, la Operación “Restitución” suma intervenciones en 69 municipios del Edomex.

En las acciones han participado elementos de la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales.

El 28 de abril pasado la FGJEM informó que los municipios en los que ha sido desplegado la operación son: Acolman, Almoloya, Amecameca, Atizapán de Santa Cruz, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, Ayapango, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Chapultepec, Chiautla, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, La Paz, Lerma, Malinalco, Melchor Ocampo, Metepec y Morelos.

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