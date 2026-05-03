Spirit Airlines, que conectaba México con EEUU, quebró por encarecimiento de combustible: estas son las alternativas para pasajeros

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines dejó de operar de forma repentina el 2 de mayo de 2026, tras declararse en quiebra y cancelar todos sus vuelos, lo que ha generado caos entre miles de pasajeros en Estados Unidos, México y América Latina.
¿Por qué quebró Spirit Airlines?
El colapso de la compañía se explica por una combinación de factores financieros y geopolíticos. El más determinante fue el aumento drástico en el precio del combustible para aviones, provocado por el conflicto en Irán, que elevó los costos operativos a niveles insostenibles.
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De acuerdo con reportes internacionales, el precio del combustible prácticamente se duplicó en semanas, pasando de alrededor de 2.24 a más de 4.50 dólares por galón, golpeando especialmente a aerolíneas de bajo costo como Spirit.
A esto se sumaron otros problemas:
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- La empresa ya había atravesado dos procesos de bancarrota recientes
- Fracasó un rescate financiero de 500 millones de dólares
- No logró concretar fusiones con otras aerolíneas
- Su modelo “ultra low cost” perdió competitividad frente a otras compañías
Finalmente, la empresa cesó operaciones de forma inmediata, dejando varados a miles de viajeros y sin atención al cliente disponible.
Impacto en México: rutas afectadas
Spirit Airlines era una opción frecuente para vuelos baratos entre México y Estados Unidos, con rutas desde destinos como Cancún, Los Cabos o Monterrey hacia ciudades estadounidenses.
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Su salida del mercado afecta directamente a viajeros que buscaban tarifas económicas, especialmente en temporada alta o viajes de última hora.
¿Qué hacer si tenías un vuelo con Spirit?
La aerolínea informó que procesará reembolsos automáticos a los pasajeros que compraron con tarjeta, aunque no ofrece reacomodo en otros vuelos.
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Por ello, los viajeros deben buscar alternativas por su cuenta.
Alternativas para pasajeros afectados
Ante la emergencia, varias aerolíneas han lanzado medidas para absorber la demanda y ayudar a los pasajeros:
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1. Tarifas de rescate
Compañías como Delta, Frontier, American Airlines, United, Southwest y JetBlue han ofrecido tarifas reducidas o con precio limitado para quienes tenían boletos con Spirit.
- Algunas tarifas se han limitado a menos de 200 dólares por trayecto
- Aplican en rutas nacionales y también entre EE.UU. y América Latina
2. Nuevas opciones low cost
La aerolínea Frontier Airlines anunció descuentos especiales y expansión de rutas en mercados donde operaba Spirit, lo que podría beneficiar a pasajeros que buscan precios bajos.
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3. Aerolíneas tradicionales
Otras compañías como Delta o United están absorbiendo la demanda, aunque con precios generalmente más altos, pero con mayor disponibilidad inmediata.
Consejos para viajeros afectados
- No acudir al aeropuerto sin boleto confirmado, ya que todos los vuelos de Spirit están cancelados
- Revisar el estado del reembolso con el banco o aseguradora
- Buscar vuelos en modo flexible (fechas cercanas o aeropuertos alternos)
- Aprovechar tarifas de rescate disponibles por tiempo limitado
Una caída que sacude a la industria aérea
El cierre de Spirit Airlines representa la mayor quiebra de una aerolínea en Estados Unidos en más de dos décadas y evidencia cómo factores externos, como conflictos internacionales, pueden impactar directamente en el transporte aéreo.
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Además, su desaparición podría provocar menos competencia y tarifas más altas en rutas donde era líder en precios bajos, afectando especialmente a viajeros frecuentes entre México y Estados Unidos.
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