Sectur informa de un aumento en 15% el turismo chino en México

China se posiciona en el Top 9 de mercados emisores de turismo hacia México, con 224 mil 271 viajeros chinos por vía aérea en 2025. Crédito: Secretaría de Turismo

México se consolida como destino preferido, con un crecimiento del 15% en la llegada de turistas chinos durante 2025. La Secretaría de Turismo prevé que la estrategia conjunta con la Embajada de China y acciones de capacitación, promoción y facilitación de trámites permitirán ampliar aún más el flujo turístico y fortalecer la relación bilateral en los próximos años.

De cuerdo con la información de la Secretaría de Turismo este 3 de mayo, en el cierre de 2025, México recibió 224 mil 271 viajeros chinos por vía aérea, lo que representa un crecimiento anual de 5.2% y coloca a China dentro del Top 9 de mercados emisores de turismo hacia el país, según datos expuestos en el Tianguis Turístico México 2026.

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Turismo plantea una estrategia integral para mejorar la experiencia del turismo chino

El Distintivo 'Cerca de China' acredita hoteles y servicios adaptados a las necesidades culturales y de consumo de turistas chinos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo en el Tianguis Turístico que el país avanza hacia una etapa de fortalecimiento en el mercado chino. Explicó que la estrategia comprende promoción permanente en plataformas digitales chinas, capacitación conjunta de prestadores de servicios turísticos y generación de contenido específico con la participación de influenciadores mexicanos.

Rodríguez Zamora subrayó el lanzamiento del Distintivo “Cerca de China”, dirigido a hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos. Esta acreditación busca que el sector esté mejor preparado para atender las necesidades culturales y de consumo de los visitantes chinos, promoviendo estándares de atención y servicios alineados a sus expectativas.

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Entre las acciones anunciadas se incluye la colaboración directa con la Embajada de China y un nuevo esquema de capacitación conjunta, donde equipos especializados del gobierno chino participan con la Secretaría de Turismo para formar a operadores y empresas. Se busca así una comprensión puntual del perfil, hábitos y demanda de los turistas que llegan desde China.

El embajador Chen Daojiang, presente en la conferencia “El Turismo de China y perspectivas de cooperación turística China-México”, describió a China como el principal emisor y consumidor turístico del mundo desde 2012. Destacó que México es uno de los destinos predilectos para los chinos que viajan a América Latina.

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Chen Daojiang resaltó que existe disposición para fortalecer el intercambio turístico bilateral mediante la promoción conjunta en ferias internacionales como el Tianguis Turístico México y la Feria Internacional de Turismo de China. Apuntó que los lazos en cultura y turismo cuentan con una base institucional sólida para elevar la cooperación a nuevos niveles.

México abrirá nuevas rutas aéreas para el Mundial 2026

México anuncia veinte nuevas rutas aéreas para el Mundial 2026 como parte de una estrategia nacional para atraer turistas internacionales y nacionales. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

México anuncia veinte nuevas rutas aéreas para potenciar la llegada de turistas durante el Mundial 2026, con la meta explícita de consolidarse como el quinto país más visitado del mundo y diversificar la oferta turística a través del impulso al turismo comunitario.

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Josefina Rodríguez Zamora, señaló que esta estrategia busca mejorar la conectividad tanto para visitantes extranjeros como para viajeros nacionales en el contexto del torneo más grande del futbol internacional.

La expansión aérea incluye un despliegue de más de 40 millones de dólares en inversiones distribuidas en 773 proyectos turísticos, una cifra que se traduce en apoyos directos a pequeñas y medianas empresas mediante créditos canalizados por instituciones financieras mexicanas y extranjeras.

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