Calor intenso y lluvias en CDMX: qué esperar esta semana

El pronóstico contempla temperaturas superiores a 24 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los próximos días, la Ciudad de México experimentará una combinación de calor intenso y precipitaciones intermitentes, configurando un escenario climático de alta variabilidad.

Aunque la ola de calor que afectó a la capital concluyó oficialmente el 30 de abril, las temperaturas elevadas persisten y continúan siendo motivo de atención para quienes habitan la ciudad.

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Calor diurno y posibles tormentas vespertinas: el escenario previsto

La Ciudad de México enfrentará, durante la semana del 3 al 9 de mayo, un periodo de temperaturas elevadas y episodios de lluvia, resultado de la interacción entre sistemas frontales y masas de aire húmedo sobre el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirman que la variabilidad climática persistirá durante estos días, con afectaciones notables en zonas altas y periféricas.

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Las autoridades señalan que se prevén temperaturas máximas superiores a 24 °C y posibles picos mayores a 26 °C en áreas urbanas.

Las mañanas registran ambiente templado y nubosidad variable; hacia la tarde, la formación de nubes aumenta junto con la probabilidad de chubascos, descargas eléctricas y caída de granizo.

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El ingreso de humedad desde el Golfo de México y el Pacífico propicia nubosidad densa al final de la tarde, lo que eleva el riesgo de tormentas localizadas, en particular en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Las autoridades advierten sobre posibles granizadas y encharcamientos en estas alcaldías.

Aunque la ola de calor terminó el 30 de abril, la Ciudad de México sigue registrando temperaturas altas. (Archivo)

Impacto en la vida diaria y recomendaciones para la ciudadanía

Las autoridades han subrayado en diferentes ocasiones que es fundamental mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, ya que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones súbitas y afectar la movilidad urbana, el transporte público y la operación de servicios básicos.

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Se recomienda a la población portar paraguas o impermeable, evitar transitar por zonas inundables durante las tormentas y estar atentos a los avisos de Protección Civil.

La combinación de calor y precipitaciones puede tener efectos adversos en la salud, como golpes de calor o enfermedades respiratorias, especialmente entre niños y adultos mayores.

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Por ello, se aconseja:

Hidratarse adecuadamente durante todo el día, especialmente en horas de calor intenso.

Vestir ropa ligera y de colores claros para facilitar la ventilación y evitar el sobrecalentamiento.

Protegerse del sol usando sombreros, gorras o sombrillas, y aplicar protector solar si se permanece al aire libre.

Llevar prendas impermeables o paraguas para resguardarse en caso de chubascos o lluvias intensas.

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y las 16:00, cuando se registran las temperaturas más altas.

Prestar atención a los avisos de las autoridades sobre condiciones de clima extremo y posibles afectaciones por lluvias o granizadas.

Pronóstico detallado para la semana en Ciudad de México

De acuerdo con pronósticos oficiales, se espera que las temperaturas mínimas durante las madrugadas oscilen entre los 12 y los 15 °C en la mayor parte de la capital.

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Las máximas continuarán por arriba de los 24 °C, aunque el ambiente se tornará más templado en días con mayor cobertura nubosa y lluvias prolongadas.

Durante el lunes, el ambiente se mantendrá cálido y los chubascos serán dispersos, localizándose principalmente en el sur y el poniente de la ciudad.

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Para el martes y miércoles, el pronóstico indica un aumento en la probabilidad de lluvias, con precipitaciones que podrían ser puntualmente intensas en corto periodo de tiempo.

El jueves y viernes, el patrón se repetirá, aunque con lluvias más aisladas y temperaturas ligeramente menores al promedio semanal.

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El viento será otro factor relevante: se esperan rachas entre 12 y 20 km/h, especialmente durante las tardes con tormenta, lo que puede favorecer la caída de ramas y el desplazamiento de objetos sueltos.

Las recomendaciones incluyen asegurar techos, láminas y estructuras ligeras, así como mantener limpios los desagües y coladeras para evitar taponamientos.

En los próximos días, la Ciudad de México enfrentará calor intenso y lluvias intermitentes. Crédito: Cuartoscuro.

Factores climáticos

El comportamiento climático de la Ciudad de México durante esta semana está determinado por la interacción de varios sistemas: la persistencia de un frente frío en el sureste del país, la entrada de humedad tanto del Golfo como del Pacífico y el reforzamiento de canales de baja presión sobre el centro.

Esta combinación genera un ambiente propicio para la formación de tormentas convectivas por la tarde y noche, mientras que el día permanece mayormente soleado y caluroso.

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional han explicado que la variabilidad actual es una manifestación de los efectos del cambio climático, ya que las fluctuaciones extremas de temperatura y precipitación son cada vez más frecuentes.

Consecuencias para actividades económicas y productivas

La variabilidad climática de esta semana puede dificultar la planeación de actividades agrícolas, como la siembra y el riego, ya que la alternancia entre calor y lluvias intensas favorece la proliferación de plagas y enfermedades en cultivos.

En el sector transporte, las lluvias vespertinas suelen provocar encharcamientos y congestionamientos en vialidades principales, por lo que se sugiere anticipar desplazamientos y utilizar rutas alternas cuando se pronostiquen tormentas.

Para el turismo y las actividades al aire libre, la recomendación es programar recorridos en las primeras horas del día y contar con refugio cercano ante la posibilidad de tormentas repentinas.

La vigilancia meteorológica será aliada clave para anticipar afectaciones y proteger a la población ante cada nuevo giro que ofrezca el clima capitalino.