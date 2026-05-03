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Calor intenso y lluvias en CDMX: qué esperar esta semana

El calor no se despide de la Ciudad de México y ahora suma al pronóstico la posibilidad de lluvias en distintos puntos de la capital

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Imagen dividida mostrando una calle en Ciudad de México. La mitad izquierda con lluvia, personas usando paraguas. La derecha con sol, personas caminando bajo el calor.
El pronóstico contempla temperaturas superiores a 24 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los próximos días, la Ciudad de México experimentará una combinación de calor intenso y precipitaciones intermitentes, configurando un escenario climático de alta variabilidad.

Aunque la ola de calor que afectó a la capital concluyó oficialmente el 30 de abril, las temperaturas elevadas persisten y continúan siendo motivo de atención para quienes habitan la ciudad.

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Calor diurno y posibles tormentas vespertinas: el escenario previsto

La Ciudad de México enfrentará, durante la semana del 3 al 9 de mayo, un periodo de temperaturas elevadas y episodios de lluvia, resultado de la interacción entre sistemas frontales y masas de aire húmedo sobre el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirman que la variabilidad climática persistirá durante estos días, con afectaciones notables en zonas altas y periféricas.

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Las autoridades señalan que se prevén temperaturas máximas superiores a 24 °C y posibles picos mayores a 26 °C en áreas urbanas.

Las mañanas registran ambiente templado y nubosidad variable; hacia la tarde, la formación de nubes aumenta junto con la probabilidad de chubascos, descargas eléctricas y caída de granizo.

El ingreso de humedad desde el Golfo de México y el Pacífico propicia nubosidad densa al final de la tarde, lo que eleva el riesgo de tormentas localizadas, en particular en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Las autoridades advierten sobre posibles granizadas y encharcamientos en estas alcaldías.

Aunque la ola de calor terminó el 30 de abril, la Ciudad de México sigue registrando temperaturas altas. (Archivo)
Aunque la ola de calor terminó el 30 de abril, la Ciudad de México sigue registrando temperaturas altas. (Archivo)

Impacto en la vida diaria y recomendaciones para la ciudadanía

Las autoridades han subrayado en diferentes ocasiones que es fundamental mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, ya que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones súbitas y afectar la movilidad urbana, el transporte público y la operación de servicios básicos.

Se recomienda a la población portar paraguas o impermeable, evitar transitar por zonas inundables durante las tormentas y estar atentos a los avisos de Protección Civil.

La combinación de calor y precipitaciones puede tener efectos adversos en la salud, como golpes de calor o enfermedades respiratorias, especialmente entre niños y adultos mayores.

Por ello, se aconseja:

  • Hidratarse adecuadamente durante todo el día, especialmente en horas de calor intenso.
  • Vestir ropa ligera y de colores claros para facilitar la ventilación y evitar el sobrecalentamiento.
  • Protegerse del sol usando sombreros, gorras o sombrillas, y aplicar protector solar si se permanece al aire libre.
  • Llevar prendas impermeables o paraguas para resguardarse en caso de chubascos o lluvias intensas.
  • Evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y las 16:00, cuando se registran las temperaturas más altas.
  • Prestar atención a los avisos de las autoridades sobre condiciones de clima extremo y posibles afectaciones por lluvias o granizadas.

Pronóstico detallado para la semana en Ciudad de México

De acuerdo con pronósticos oficiales, se espera que las temperaturas mínimas durante las madrugadas oscilen entre los 12 y los 15 °C en la mayor parte de la capital.

Las máximas continuarán por arriba de los 24 °C, aunque el ambiente se tornará más templado en días con mayor cobertura nubosa y lluvias prolongadas.

Durante el lunes, el ambiente se mantendrá cálido y los chubascos serán dispersos, localizándose principalmente en el sur y el poniente de la ciudad.

Para el martes y miércoles, el pronóstico indica un aumento en la probabilidad de lluvias, con precipitaciones que podrían ser puntualmente intensas en corto periodo de tiempo.

El jueves y viernes, el patrón se repetirá, aunque con lluvias más aisladas y temperaturas ligeramente menores al promedio semanal.

El viento será otro factor relevante: se esperan rachas entre 12 y 20 km/h, especialmente durante las tardes con tormenta, lo que puede favorecer la caída de ramas y el desplazamiento de objetos sueltos.

Las recomendaciones incluyen asegurar techos, láminas y estructuras ligeras, así como mantener limpios los desagües y coladeras para evitar taponamientos.

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
En los próximos días, la Ciudad de México enfrentará calor intenso y lluvias intermitentes. Crédito: Cuartoscuro.

Factores climáticos

El comportamiento climático de la Ciudad de México durante esta semana está determinado por la interacción de varios sistemas: la persistencia de un frente frío en el sureste del país, la entrada de humedad tanto del Golfo como del Pacífico y el reforzamiento de canales de baja presión sobre el centro.

Esta combinación genera un ambiente propicio para la formación de tormentas convectivas por la tarde y noche, mientras que el día permanece mayormente soleado y caluroso.

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional han explicado que la variabilidad actual es una manifestación de los efectos del cambio climático, ya que las fluctuaciones extremas de temperatura y precipitación son cada vez más frecuentes.

Consecuencias para actividades económicas y productivas

La variabilidad climática de esta semana puede dificultar la planeación de actividades agrícolas, como la siembra y el riego, ya que la alternancia entre calor y lluvias intensas favorece la proliferación de plagas y enfermedades en cultivos.

En el sector transporte, las lluvias vespertinas suelen provocar encharcamientos y congestionamientos en vialidades principales, por lo que se sugiere anticipar desplazamientos y utilizar rutas alternas cuando se pronostiquen tormentas.

Para el turismo y las actividades al aire libre, la recomendación es programar recorridos en las primeras horas del día y contar con refugio cercano ante la posibilidad de tormentas repentinas.

La vigilancia meteorológica será aliada clave para anticipar afectaciones y proteger a la población ante cada nuevo giro que ofrezca el clima capitalino.

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